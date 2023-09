Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 29 de septiembre al 01 de octubre

Los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 29 de septiembre al 01 de octubre de 2023 ya están aquí, revisa cuál es tu día de la fortuna y los colores que te traerán abundancia.

Mhoni Vidente te dice en sus predicciones los signos con los que tienes mayor compatibilidad y cómo te irá en el amor; además te da algunas recomendaciones para que triunfes profesionalmente y alcances tus objetivos en la vida.

En sus predicciones, te comparte los consejos para el fin de semana del 29 de septiembre al 01 de octubre de 2023 ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para cuidar tu salud y puntos débiles.

Revisa las recomendaciones de Mhoni Vidente para tu signo y de las personas que te rodean, a fin de que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de mucha diversión en compañía de tu familia y amigos, recuerda que tu signo es el más carismático del Zodiaco, por eso te rodeas de muchas personas que te quieren. Este sábado festejas el cumpleaños de un familiar y te vas a divertir mucho. No olvides que este 30 de septiembre tienes que hacer el ritual para tu signo: córtate el cabello ese día y ponte zapatos nuevos para que pises éxito todo el mes de octubre. Trata de no tomar mucho alcohol y medirte. Con tu pareja estarás muy compatible y pasarás un fin de semana de lo mejor. Haces compras de última hora para tu casa. Tendrás un golpe de suerte este viernes con los números 06 y 23 y tu color es el rojo. Trata de seguir con la dieta y el ejercicio que este mes de octubre te invitan a la playa. Un amor nuevo del signo de Capricornio o Leo va a estar presente en tu vida y la pasarán bien.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Durante este fin de semana estarás muy preocupado por el amor que no está contigo, pero ya no te alteres por eso y trata de pasar tiempo en compañía de las personas que sí te quieren. Te vas de viaje con tu familia. Te recomiendo hacer el ritual de la prosperidad este 30 de septiembre para tu signo: ponte un listón de color rojo en el tobillo derecho con tres nudos y déjatelo allí hasta que se caiga solo. También, ponte mucho perfume para que este mes de octubre reine la prosperidad en tu vida y que el verdadero amor te llegue para quedarse. Realizas unos pagos de tarjeta de última hora. Tus números de la suerte serán 03 y 77 y tu color es el azul fuerte; trata de agregarle tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. No olvides que este día 30 de septiembre no debes pelear y tampoco estés pensando en situaciones tristes, mejor pon tu mente en positivo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de mucha alegría y festejo del cumpleaños de un familiar, te sentirás de lo mejor; recuerda que la familia es lo primero en la vida. Un amor del pasado vuelve a ti, trata de platicar y dense otra oportunidad. Prepárate para hacer el ritual de prosperidad este 30 de septiembre, ya que beneficiará a tu signo: compra una camisa o vestido de color rojo o blanco, úsalo en la noche, y ponte algo de plata en el cuerpo; también debes cortarte el cabello, esto te ayudará para que este octubre esté lleno de bendiciones y prosperidad. Te llega una invitación para salir a una fiesta este fin de semana. Cuídate de problemas respiratorios o pulmonares, trata de cuidarte e ir con tu médico. Los Géminis que están casados están hablando de salir de viaje e irse con su familia de vacaciones. Tus números de la suerte son 01 y 44, juégalos este sábado, que es tu día mágico.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Será un fin de semana de muchas alegrías y más porque se junta tu familia; tu signo es muy sentimental y siempre quiere tener cerca a todas las personas que quiere, y el momento es ideal, tendrán el pretexto para reunirse. Cuídate de problemas del estómago, trata de no comer tanto en la calle en estos días. Te llega la propuesta de un negocio nuevo que te va a dejar muchas ganancias. Trata de sacar de tu closet toda la ropa y zapatos que ya no vas a usar y regálalos para que la energía se renueve en tu vida. Tu ritual para este 30 de septiembre es prender una veladora de color roja y ponerle tres monedas alrededor de la cera a las doce del día. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 66,y debes jugarlos el domingo, mientras que tus colores de la fortuna son el verde y amarillo. Deja a un lado los celos y disfruta tu relación sentimental.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viernes de mucho trabajo y, ya terminando el cierre de mes, debes tener todo en orden, pues como tu signo es muy trabajador, este mes de octubre se te presentan grandes oportunidades de ascenso y mejor sueldo. Decides comprarte ropa y zapatos para estrenar, no olvides que tu signo es el más lúcido del Zodiaco y siempre quiere verse de lo mejor. Te llegan familiares que no esperabas y eso te va poner muy contento. La recomendación de ritual este 30 de septiembre para tu signo es que te pongas un listón rojo en la muñeca izquierda con tres nudos y lo dejes allí hasta que se caiga solo; también báñate con agua mineral y un jabón neutro, esto te ayudará para que tengas todos los triunfos que deseas. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 29, y tus colores son naranja y rojo. Decides hacerle unas mejoras a tu casa en estos días.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes empiezas a preparar una fiesta familiar, pues a ti te gusta siempre organizar todos los eventos, pero al ser para tu familia, te da más gusto. Te recomiendo que estudies relaciones internacionales o administración, son actividades que se te dan y te dejarán mucho éxito y prosperidad económica. Te llega la propuesta de un negocio nuevo que te ayudará a tener más ingresos. Trata de no dejar tu casa sola mucho tiempo si te vas de viaje y avísale a un familiar si vas a salir. Tu ritual para este 30 de septiembre es que te bañes con un jabón neutro y prendas una veladora blanca mientras le pides a tu ángel de la guarda que te llegue mucha abundancia. Tramitas un crédito para cambio de coche. Tendrás un golpe de suerte con los números 20 y 77, y tus colores son blanco y amarillo. Un amor del signo de Piscis o Aries te buscará para volver contigo.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de festejos y amor, prepárate para días de felicidad; los astros te favorecen en todos los ámbitos de tu vida, aprovecha para disfrutar al máximo. El viernes será de mucho trabajo y juntas de última hora, tendrás que ponerte muy atento a todas tus obligaciones para que no tengas ningún contratiempo. Para tu signo el ritual este 30 de septiembre es que te cortes el cabello, te pongas ropa de color claro y uses mucho perfume para que las buenas energías te protejan. El sábado descansarás y disfrutarás de tu pareja y amigos. Toma un curso de idiomas o yoga, que te haga sentir bien. Te aconsejo no buscar pleitos o caer en celos infundados con tu pareja, es mejor vivir en paz que estar en conflicto. Los Libra solteros conocerán un amor del signo de fuego. Tus números mágicos son 09 y el 23, y tus colores de la abundancia el blanco y rojo.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este 30 de septiembre trata de cambiar los muebles de tu casa y mueve los espejos de lugar para renovar las energías. Prende una vela blanca con canela en polvo y sumerge una moneda en la cera para que tengas abundancia y mucho amor durante octubre. El viernes será de buenas noticias, recibirás la propuesta de un nuevo trabajo o un aumento de sueldo, también conocerás un amor que te dará muchas alegrías, pero si estás en pareja, tu relación se fortalecerá. Haz ejercicio y mantente saludable para que tu energía aumente, tu signo siempre quiere quedar bien con todo mundo, pero trata de cuidarte de las envidias y el mal de ojo, protégete de las malas energías. Tus colores de la fortuna para estos días son rojo y azul, y tus números de la suerte son 05 y 31. También recibirás un regalo que no esperabas y que te dará mucha alegría.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Los astros te favorecen en todos los ámbitos de tu vida, así que aprovecha para disfrutar al máximo lo que te espera. El viernes será de trabajo productivo, este día podrás terminar los últimos reportes de tu trabajo y te invitarán a una cena con tus compañeros en la que te sentirás muy bien. Trata de olvidarte de ese amor que no fue para ti y empieza a salir con personas más compatibles con tu signo, como Leo y Aries. Ganarás un premio grande en la lotería con los números 03 y 21, y tus colores de la suerte son naranja y verde. También recibirás la visita de unos familiares en tu casa. Tu ritual para este 30 de septiembre es usar mucho perfume y ponerte ropa nueva de color blanca o roja para que te llenes de buenas energías todo el mes de octubre. Trata de seguir con la dieta, que te espera un mes lleno de muchos eventos y proyectos nuevos.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el amor, no sabrás qué hacer entre dos personas, recuerda que a tu signo lo domina lo sexual y por eso siempre buscas tener más de un amor a la vez. Tu ritual para este 30 de septiembre consiste en que uses ropa interior nueva color naranja y te pongas mucho perfume para que tengas abundancia durante todo octubre. El viernes será de trabajo productivo, terminarás el cierre de mes o aprobarás exámenes de tu escuela si te aplicas y concentras. Decidirás hacer ejercicio para ponerte en forma, recuerda que como te ven, te tratan, así que a lucir de lo mejor. El sábado será de renacimiento, sentirás que estás en una nueva etapa de tu vida y eso te ayudará a tener personas positivas a tu alrededor. Tus números de la surte para este fin de semana son 21 y 30, trata de jugarlos el domingo. Un amor nuevo te dará un regalo especial que te gustará mucho.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No necesitas aparentar lo que no eres, sé sencillo y natural, así te llenarás de éxitos y buenas energías. Tus números de la suerte son 15 y 31, y tus colores de la fortuna el azul y blanco. Prepárate para un fin de semana lleno de sorpresas, los astros te favorecen en todos los ámbitos, que aprovecha para disfrutar al máximo. El viernes será de trabajo productivo, tendrás que terminar los reportes de administración y ventas, que siempre son el encargo que tiene tu signo en las empresas. El sábado será de decisiones, definirás si comprometerte en una relación formal o seguir tu propio camino. Sentirás que tus amigos se están alejando de tu vida, recuerda que tu signo es el más amiguero, pero siempre hay tiempos de madurar y empezar un nuevo rumbo. Habla siempre con la verdad, eso evitará que tengas problemas en tu vida o que pierdas a gente valiosa.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números de la suerte son 08 y 77, y tus colores blanco y verde. Tu ritual para este 30 de septiembre es que te pongas agua bendita en la nuca y frente, y échate perfume después de bañarte para atraer las buenas energías; además enciende una vela blanca y pide todo lo que deseas que te pase durante octubre. Los astros te favorecen en todos los ámbitos de tu vida, así que aprovecha para disfrutar al máximo. El viernes será día de trabajo productivo, concluirás con éxito el cierre de mes, recuerda que tu signo es el más comprometido con la vida laboral, así que no te desesperes y trata de resolver todo lo que tienes pendiente. En el amor, no quieras imponer tus decisiones en tu relación de pareja, cada quien tiene su opinión, trata de respetar eso para que no tengas problemas. El sábado será de diversión, te invitan a un antro y te vas a divertir mucho.