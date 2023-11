Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 06 al 09 de noviembre

Mhoni Vidente te dice en los horóscopos del 06 al 09 de noviembre de 2023 cuál es el arcángel que te acompaña y en qué le favorece a tu signo su presencia.

Ve la predicción de la vidente para tu signo, y también los datos clave sobre tu día de la suerte para esta semana, los colores que te traerán abundancia o los signos con los que tienes mayor compatibilidad para una relación amorosa.

La astróloga te indica cuál será tu día de suerte de la semana y también te da sus recomendaciones para que triunfes en la vida y alcances tus objetivos escolares, personales y profesionales.

Mhoni Vidente te comparte en sus horóscopos los consejos para la semana del 06 al 09 de noviembre de 2023ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para cuidar tu salud y puntos débiles.

Revisa qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti en esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Metatrón te guiará esta semana. El amor llegará sin condiciones ni ataduras del pasado, pero debes aprender a soltar lo que no era para ti y recibir la bendición de un amor nuevo. Te llega una propuesta para trabajar fuera del país. Tendrás una energía extra en estos días, así que aprovéchala para resolver todo lo que tenías pendiente.Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son el 19 y el 21; tus colores son el amarillo y el naranja, y tus signos compatibles son Capricornio, Leo y Virgo. Estos días estarás analizando un cambio radical en tu forma de ser, prepárate para cambiar tu mentalidad a lo positivo y procura dejar a un lado tu carácter posesivo e impulsivo, pues es el momento de que aprendas a ser más tolerante y dar espacio a cada quien. Los días 8 y 11 de noviembre serán determinantes para tu proyecto laboral.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana te guiará en tu vida el arcángel Jofiel, lo que implica que tendrás un crecimiento sin límites en lo laboral y una nueva oportunidad llegará a ti; aplícate y concéntrate en todo lo que realices para que lo consigas. Un amor nuevo llegará para quedarse, el cual será muy compatible con tu signo. Si estás soltero, es el momento de formalizar. Tus números mágicos son el 27 y el 28; tus colores son el azul y el plateado y tu mejor día es el lunes. Estarás un poco preocupado por los pagos y pendientes económicos, sientes que no te rinde el dinero. Recuerda que tienes muchas envidias alrededor, por eso te recomiendo prender una veladora de color roja y ponerte un listón rojo amarrado con tres nudos en el tobillo izquierdo; al día siguiente, córtalo y quémalo para que te ayude a progresar en tu vida económica. Ten cuidado con problemas de salud.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Uriel te recomienda que sanes tu economía; es decir, aprende a gastar y ahorrar, recuerda que tu signo tiene un defecto: cuando se encuentra alterado o nervioso, le da por comprar para quitarse el estrés, sin embargo, lo más saludable es hacer ejercicio y dormir mejor. Uriel es el arcángel de la abundancia y las nuevas oportunidades de trabajo, por lo tanto, esfuérzate por encontrar nuevos rumbos en tu vida, son tiempos de crecimiento profesional. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son el 23 y el 36; tus colores son el rojo y el naranja, y tus signos compatibles son Aries, Leo y Sagitario. Estarás con algo de nostalgia y recordarás personas que ya no están en tu vida. Son momentos de empezar a cerrar círculos y avanzar en la vida. Los Géminis casados tendrán algunas dificultades con su pareja, sienten que el amor se acabó.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Metatrón te invita a que aproveches este momento de prisa para alcanzar tus metas, pero ten cuidado con las envidias en el trabajo, sé discreto. La fuerza espiritual te acompañará en estos días y te hará triunfar. Tus números de la suerte son el 17 y el 29; tus colores son el rojo y el blanco; tus signos compatibles son Acuario, Aries y Escorpión, y tu mejor día el martes. Tendrás momentos llenos de buena suerte para hacer cambios positivos en tu vida, recuerda que tu signo está en una época de transformación y eso te ayudará a crecer profesionalmente. Recibirás un dinero por parte de un bono o compensación laboral. No pelees con tu pareja, recuerda que tu signo tiende a dramatizar las situaciones. Decides cambiarte de casa. Recuerda que estás en tu época de verte más joven y mantenerte a dieta. Sales de viaje para tomar un curso de idiomas.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Gabriel te indica que el poder de tu mente es muy fuerte y eso te hace tener éxito en todo lo que te propones; sin embargo, debes evitar los pensamientos pesimistas y negativos, ya que solo atraen problemas. Necesitas curar el estrés, por lo que debes pasar más tiempo en el campo y dormir a tus horas, eso despejará tu mente y te ayudará a sentirte mejor. Tus números de la suerte son el 05 y el 17; tus colores son el naranja y el verde; tus signos compatibles son Aries, Sagitario y Capricornio, y tu mejor día es el jueves. Estos días estás en un momento de cambio de trabajo, tu signo siempre busca crecer en lo económico, por lo que esta es una buena oportunidad para ti. No arruines los buenos momentos con tu pareja por celos o malentendidos, recuerda que tu carácter es fuerte y eso puede afectar tu relación amorosa y ponerla en riesgo sin necesidad.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Chamuel te dice que es el momento de atraer la prosperidad a tu vida, deja a un lado los pensamientos mediocres y recuerda que tu signo es tierra, por lo que siempre alcanza las metas más altas, así que enfócate en tener pensamientos positivos. Ten cuidado con problemas de estómago y migraña, intenta ir al médico para que te revise. Tus números de la suerte son el 06 y el 13; tus colores son rojo y el amarillo; tus signos compatibles son Piscis, Aries y Tauro, y tu mejor día es el lunes. Estos días tendrás buenas noticias en tu vida profesional, te ofrecen un ascenso que te ayudará a comprarte una casa. Recuerda que estás en tu mejor época económica, por lo que tu energía positiva estará a su máximo rendimiento. Eres muy cariñoso, por lo que siempre tienes una pareja estable. Recuerda que el dicho de tu signo es que vivir en pareja es el mejor momento.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Miguel te acompaña esta semana y te dice que es momento de tomar acción, por ello debes elaborar un plan detallado de lo que quieres en tu vida profesional y llévalo a cabo. Enfócate en tener orden en todo lo que realices y verás el éxito en tus manos. Cuida de ti, lo más importante que tienes es la salud. Tus números mágicos son 11 y 16; tu día mágico es el viernes, y tu mejor compatibilidad para el amor es con Acuario, Géminis y Cáncer. Pones fin a todo lo negativo que te rodeaba porque no te lleva a ningún lado, pues tiendes a idealizar a las personas y cuando te das cuenta cómo son en verdad, sufres mucho, así que mejor date la tarea de ver realmente quiénes son las personas de fiar o si ese amor es sincero. No confíes mucho en tus compañeros de trabajo porque ellos solo son eso y siempre van a buscar quitarte de tu puesto.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Terminas de cerrar círculos con problemas de divorcio y deudas del pasado, más porque estás en tu mejor momento por ser tu cumpleaños, así que espera la renovación de tu energía positiva. En esta semana te viene una sorpresa económica que te ayudará a sanar tu economía, pero en adelante trata de ser más administrado. El arcángel Uriel te acompaña y te dice que es momento de abundancia en tu vida. No dejes ir la buena suerte que te acompaña con pensamientos negativos, tu signo está hecho para enfrentar grandes retos en la vida. Cree en ti y escucha a tu corazón, que te llevará a mejores situaciones de vida. Tu compatibilidad en el amor es con Piscis, Tauro y Sagitario; tus números de la fortuna el 14 y 35, y tu día mágico el martes. Te busca un amor de lejos que hace tiempo que no se ven, solo será pasajero y muy sexual ese encuentro.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Recibes una invitación para salir de viaje con tu familia a finales de mes. Un amor del pasado regresa, pero solo para incomodarte, así que ya no respondas sus mensajes. Esta semana te acompaña el arcángel Miguel, lo que implica que es momento de que tengas metas ambiciosas porque se te cumplirán. No mires hacia atrás y sigue con tu plan de vida, para eso debes empeñarte en tener más estabilidad y eficiencia en lo que realizas. Libérate de miedos y complejos que no te dejan crecer en lo profesional. Leo, Acuario y Cáncer son tu mejor compatibilidad para el amor; el jueves será tu mejor día, y tus números de la fortuna son el 05 y 34. Días de tener la oportunidad de reinventarte por completo en todo lo relacionado al trabajo y tus estudios. Cuídate de los chismes y malos comentarios de personas cercanas que solo quieren dañarte, sé más prudente.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Rafael te guía esta semana y te dice que es momento de ser creativo y determinado. Tienes la oportunidad de generar situaciones productivas para tu trabajo. Cuídate de los vicios y mala alimentación, trata de llevar una vida saludable. Harás cambios en tu vida personal y profesional, no lo pienses más y haz ese cambio de casa y trabajo que tanto deseas. En estos días te pondrás a analizar tu vida personal y qué está mal para poderlo remediar, recuerda que tu signo es muy intenso y eso hace que te equivoques mucho con amistades y amores que no son para ti. Tu mejor compatibilidad es con Piscis, Tauro o Géminis; tu día de la abundancia será el martes, y tus números de la fortuna el 09 y 28. Estás en ese momento de tu vida de crear y prosperar en lo que te propongas, los ángeles van a estar de tu lado ayudándote a lograr tus metas.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Semana de muchos amores nuevos y fugaces, pero nada de compromiso formal. Recuerda que como te ven te tratan, así que hazte un cambio de imagen y pon buena cara a a la vida. Esta semana te acompaña el arcángel Gabriel y te dice que vienen nuevos comienzos en tu vida laboral y una mejora económica. Te llega una invitación para un trabajo nuevo que será lo ideal en tu ámbito profesional. Tienes que usar tus recursos con sensatez para que sepas bien en dónde invertir tu dinero y no lo vayas a perder. Cuidado con problemas de exparejas, trata de solucionarlos y darle vuelta a la página. Tu signo, como su elemento es el aire, suele ser muy desesperado y la mayoría de las veces tomas decisiones precipitadas. El 12 y 29 son tus números de la suerte;, tus compatibilidad más sana será con Leo, Libra o Sagitario, y tu mejor día será el lunes.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Analizarás un proyecto nuevo de trabajo que será mejor pagado, tu signo siempre busca vivir bien y crecer económicamente. Eres muy privilegiado por ser el signo consentido de Dios, por eso tienes que cuidarte de las envidias que tienen las personas cercanas a ti. El arcángel Metatrón te acompaña en esta semana y te dice que no te preocupes y no des tanta importancia a los problemas, concéntrate mejor en el resultado final porque serás recompensado. Son tiempos de poner manos a la obra y harás todo lo que tanto deseas para ser feliz y conseguir tus objetivos. Tu mejor día será el martes; tus números mágicos 03 y 20; tus colores el azul y verde, y tu compatibilidad sentimental es con Cáncer, Leo y Capricornio. En cuestiones amorosas estarás de lo mejor, los Piscis que están solteros seguirán así estos días, pero recuerda que el amor siempre llega.