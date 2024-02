Mhoni Vidente: los horóscopos de febrero

Llegan los horóscopos de Mhoni Vidente para el mes de febrero, revisa cuál es la carta del tarot que te corresponde; cuáles serán tus días de la fortuna en el mes y el color que te favorecerá.

En sus predicciones, Mhoni Vidente te dice cuáles serán tus números de la suerte, los colores que atraerán la abundancia a tu vida y los signos con los que tienes mayor compatibilidad.

En sus predicciones, te comparte los consejos para el fin de semana del 02 al 04 de febrero de 2024 que te ayudarán a salir de situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para encontrar el amor verdadero, cuidar tu salud y tus puntos débiles

Revisa las recomendaciones de Mhoni Vidente para tu signo y de las personas que te rodean, a fin de que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En este mes de febrero, tus días mágicos serán 01, 03, 04, 06, 20, 21 y 27, durante los cuales podrás lograr los cambios positivos que deseas para estar mejor. Tus números de la suerte son el 01 y el 25; tus colores de la fortuna son el rojo y el blanco; tus signos compatibles para el amor son Capricornio, Virgo o Sagitario, y tu carta del tarot es “El Mago”, la cual te pide que tengas fe y que se te dará lo que deseas. En este mes te llegará una oportunidad de crecimiento laboral: te hablarán de un puesto internacional. Trata siempre de cargarte un limón verde para cortar lo negativo. Ten cuidado con tu dinero, trata de no enseñarlo tanto y ser más discreto. En cuestiones de salud, intenta relajarte más y no tener tantas presiones, respira. Tendrás dos golpes de suerte en este mes: uno en cuestiones de juegos de azar y otro con un proyecto nuevo de trabajo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu carta en el horóscopo del tarot es “El Mundo”, te dice que febrero será un mes lleno de viajes y de conocer personas interesantes en el amor. Tus días mágicos son el 05, 10, 12, 20, 24 y 27 de febrero. En esos días tendrás la buena suerte de cambios en lo laboral y triunfos en asuntos legales. Tus colores mágicos son el naranja y el amarillo; tus números de la suerte son el 07 y el 12, y tus signos compatibles son Acuario, Virgo o Libra. En este mes de febrero te vendrá una buena racha económica, a tu signo lo domina la fuerza interior para así realizar todo lo que tienes en mente. Eres muy conquistador, por eso en estos días tendrás la oportunidad de conocer a personas muy afines a ti. Los que ya tienen pareja tendrán la oportunidad de sentirse muy enamorados y completos ya en una relación seria. Ya no prestes dinero porque te roban tu suerte.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Torre”, que sin duda dice que este mes de febrero será de grandes logros en lo económico y laboral. No voltees para atrás, son tiempos de crecimiento profesional en los que te debes enfocar en tus objetivos. Tus días mágicos son el 02, 07, 11, 21, 22 y 27. Tus números de la suerte son el 21 y el 29; tus colores son el azul y el rojo intenso, y tus signos compatibles son Libra, Sagitario o Acuario. Trata de dejar vicios y hacer más deporte, eso te mantendrá más saludable. Te invitan a una boda, será un mes de muchas fiestas y de salir mucho con los amigos. Ten cuidado con las infecciones estomacales. En este mes tendrás que jugar mucho al amor ocasional y apasionado. No te metas en problemas que no son tuyos, esas energías te afectan, mejor mantente alejado de lo que creas te puede hacer daño.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus mejores días de este mes de febrero son el 01, 04, 07, 13, 21 y 27, los cuales serán mágicos para pedir que se te dé lo que deseas. Tus colores son el azul y el amarillo; tus números mágicos son el 16 y el 18; tus signos compatibles son Aries, Escorpión y Capricornio, y tu carta del tarot es “El Ermitaño”, que te dice que no te empeñes en estar solo o sola, que son tiempos de crecer en pareja o gente que te quiere. En este mes de febrero vas a estar con mucho ánimo y con todas las buenas energías a tu alrededor. En el amor estarás un poco confundido, no sabrás con quién quedarte: con un amor nuevo o alguien del pasado. Los Cáncer que están casados tendrán una sorpresa de un embarazo. En el trabajo tus jefes tendrán varias juntas y hablarán de ti para darte un ascenso y más responsabilidad. El signo de Cáncer es el signo de la comunicación.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta del “As de Bastos” en el horóscopo del tarot, por lo que tendrás un mes lleno de retos nuevos y oportunidades para darte a valer más en cuestión de trabajo. Recuerda que tu signo domina el deseo de vivir bien y gastar dinero, pero este mes te ayudará a encontrar un equilibrio. Tus días mágicos son el 05, 08, 17, 20, 21 y 26 de febrero. Tus colores son el amarillo y el naranja; tus números de la suerte son el 05 y el 09, y tus signos compatibles son Aries, Sagitario y Acuario. En febrero tendrás grandes oportunidades para tu signo, especialmente en cuestiones sentimentales, ya que tendrás la oportunidad de encontrar el amor verdadero y formalizar tu relación, pero recuerda que tu signo es fuego y a veces confunde el amor con el sexo. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones de juegos de azar y en cerrar un nuevo contrato de trabajo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus mejores días de este mes mágico de febrero son el 01, 09, 11, 20, 21 y 26, los cuales serán de abundancia. Tus colores son el verde y el amarillo; tus números de la suerte son el 04 y el 08; tu compatibilidad es con Aries, Capricornio y Tauro, y tu carta del tarot es “El Loco”, la cual te dice que este mes será de sorpresas económicas y viajes de placer. Febrero será un mes de transformación completa en tu vida para mejorar. Ya empiezas a ver la compra de un departamento o casa para vivir aparte de tu familia. Trata de negociar los rencores del pasado, dejar los egos a un lado y controlar más tu carácter. Eres el mejor del Zodiaco en cuestiones de ser muy servicial y ayudar a los demás, por eso te ganas a pulso todo el reconocimiento de tus superiores en tu trabajo. Este mes de febrero te vendrá un bono y una promoción de cambio de puesto.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

braLa carta “As de Oros” te sonríe, solo ten cuidado con los pensamientos negativos. Tus días mágicos para atraer la prosperidad este mes de febrero son: 01, 03, 07, 14, 15, 20 y 23. Viste de rojo y verde para potenciar la energía. Febrero te libera de cargas negativas y trae un aire fresco para tus relaciones, disfruta del amor rodeado de cariño. Tendrás un golpe de suerte en el ámbito profesional, se te abren puertas a nuevas oportunidades y progresos, aprovecha tu intuición para tomar decisiones acertadas. Acuario, Aries y Géminis serán tus mejores aliados este mes para encontrar el amor, así que cierra círculos del pasado y adopta una actitud positiva ante la vida. Invierte en publicidad o comunicaciones, estos sectores te traerán éxito financiero. Ten cuidado con las murmuraciones en el trabajo y escuela, no compartas tu vida privada con cualquiera.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Se pronostican cambios de trabajo y nuevos puestos, te recomiendo mantener la discreción para evitar envidias a tu alrededor. Un golpe de suerte te espera en los juegos de azar. La carta de “La Templanza” en el horóscopo del tarot te guía hacia el crecimiento y la toma de decisiones para alcanzar la felicidad. Tus días mágicos del mes son 01, 05, 07, 10, 14, 21 y 25, y tus colores de la abundancia el amarillo y verde. Febrero te invita a la renovación y a sentirte mejor que nunca, después de superar obstáculos económicos, encontrarás energía y claridad para vivir el amor en pareja. Piscis, Cáncer y Leo serán tus mejores aliados para navegar este mes de transformación. Cuida tu salud renal bebiendo mucha agua y con ejercicio. La acción es la mejor arma contra los problemas. No te confundas entre la amistad y el amor, expresa tus sentimientos con claridad.

Sagitario

Aries, Leo y Virgo serán tus mejores compañeros para vivir este mes de transformación. “La Estrella” es tu carta en el horóscopo del tarot, la cual te ilumina con energía para brillar sin límites. Atrévete a ser diferente y auténtico, esa es la clave del éxito. Tus días mágicos durante este mes de febrero son 01, 03, 11, 20, 23 y 26. Viste de azul y blanco para atraer la prosperidad. Tendrás oportunidades de cambios positivos en lo laboral. Invierte en tu talento y no tengas miedo de destacar. Este mes te encontrarás con la persona ideal para una relación apasionada y honesta, pero recuerda ser claro en tus sentimientos y no jugar con las emociones de los demás. Cuida tu piel y garganta de infecciones. Mantén una buena higiene y hábitos saludables. Aprovecha tu creatividad y talento para el diseño y la publicidad. No dejes que los chismes opaquen tu brillo.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus mejores días para aprovechar la energía en este mes de febrero son 02, 04, 05, 12, 14, 15 y 21. “El Juicio” es tu carta en el horóscopo del tarot, te impulsa a resolver asuntos pendientes y a iniciar un nuevo capítulo en tu vida. Un golpe de suerte te sorprenderá con dinero extra. Recuerda el dicho: “Cuando te compren, vende y cuando te ofrezcan trabajo, acéptalo”, así que aprovecha las oportunidades para mejorar tu situación económica. Se avecinan cambios en tu trabajo, con posibles despidos por motivos de presupuesto, pero mantén la calma y enfócate en tu desempeño. Este mes es ideal para tomar un curso de psicología o meditación. Si estás soltero, prepárate para conocer nuevos amores; Tauro, Virgo y Sagitario serán tus mejores aliados para vivir la pasión y y compartir el éxito. Los Capricornio en pareja disfrutarán de planes de viaje.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Febrero te trae oportunidades de trabajo y negocios muy productivos, aprovecha tu intuición para tomar decisiones acertadas y aumentar tu fortuna. La carta de “El Emperador” en el horóscopo del tarot te corona como el líder de tu propio destino. Este mes es ideal para crecer sin límites en tu vida profesional y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Tus días mágicos para aprovechar esta energía durante el mes son 01, 03, 07, 13, 14, 15 y 21. Viste de amarillo y azul para atraer la prosperidad. El amor verdadero llega a tu vida, conocerás a la persona ideal para una relación sana, apasionada yduradera, disfruta de este momento mágico y prepárate para vivir un amor de película. Aries, Tauro y Géminis serán tus mejores compañeros para disfrutar este mes de transformación. Visita a tu médico para un chequeo general y mantenerte en óptimas condiciones.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Practica ejercicio y meditación para controlar tu mal carácter y eliminar pensamientos negativos. Disfruta de la armonía familiar y prepárate para realizar un viaje inesperado. La carta de “El Sol” en el horóscopo del tarot te ilumina con energía renovada para iniciar un nuevo ciclo de vida. Tus mejores días para aprovechar este impulso son 01, 08, 10, 14, 21 y 25. Viste de blanco y rojo para atraer la prosperidad. Este mes te sentirás motivado a crecer profesionalmente y buscar nuevas oportunidades de crecimiento. Aprovecha tu intuición para tomar decisiones acertadas y mejorar tu situación financiera. Febrero te invita a dejar el rencor y a abrir tu corazón al perdón, este proceso te permitirá sanar heridas del pasado y atraer relaciones más positivas a tu vida. Cáncer, Virgo y Escorpión te brindarán apoyo y comprensión durante esta etapa de transformación.