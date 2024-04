Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 08 al 11 de abril

Los horóscopos de Mhoni Vidente para esta semana del 08 al 11 de abril de 2024 llegan para indicarte el catalizador de poder que te corresponde y cómo te irá en este eclipse solar total del lunes 08 de abril.

En especial esta vez te dice cuál es el ritual que debes realizar para mejorar tu suerte y aprovechar la energía que el Sol le brindan a tu signo.

Ve cuál es la predicción que tiene para ti, y también tu día de la suerte, los colores que te darán abundancia o el signo con el que tienes mayor compatibilidad para una relación amorosa.

Mhoni Vidente te da los consejos para que inicies al máximo la semana y si es tu momento para arrancar ese proyecto laboral

La astróloga te da sus recomendaciones para que triunfes en la vida y alcances tus objetivos personales y profesionales.

Aquí llegan los consejos de Mhoni Vidente para la semana del 08 al 11 de abril de 2024 ante situaciones complicadas y sus recomendaciones personalizadas para tu signo.

Revisa qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana, tu canalizador de poder será la “Aceptación y la preparación”, por lo que debes aprender a aceptar los caminos del destino y seguir preparándote en tus estudios para ser el mejor. Tu día mágico es el martes; tus números de la suerte son el 09 y 13; tus colores de la abundancia son el naranja y el rojo, y tus signos compatibles para el amor son Aries, Capricornio y Leo. Tu mejor regalo de cumpleaños es algo de oro o plata. Con la influencia del eclipse solar, esta semana estará llena de energías encontradas, debes tener cautela en todo lo que hagas. En lo económico, la riqueza fluirá hacia ti. Recuerda que tu signo es impulsivo, lo que te hace vulnerable. Sé prudente, pues se avecina un futuro prometedor. No caigas en los vicios o el alcohol, controla tu vida y no caigas en excesos. Recuerda que eres simpático, inteligente y comunicativo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tauro, esta semana tu canalizador de poder es “Tu momento de brillar”, así que no te detengas por nada ni por nadie, sé el mejor en todo lo que hagas, busca una mejor preparación y no te distraigas con tus pensamientos. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son el 13 y 37; tus colores son el naranja y el rojo, y tus signos compatibles para el amor son Aries, Capricornio y Leo. Con la influencia del eclipse solar, es mejor no vender, comprar o invertir, espera a que pasen las energías negativas; este eclipse será determinante para tu signo. El 8 de abril prende una vela blanca y ponte perfume en la nuca para protegerte. En tu trabajo habrá cambios repentinos de puestos y reajustes de personal; busca otro trabajo mejor pagado y con mayor proyección. Tauro vive intensamente la vida, pero su carácter se basa en la lógica y el sentido de la realidad.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu canalizador de poder es “Sé original y busca tu destino”, este es el momento de destacar en tu ambiente laboral sin imitar a nadie, recuerda que tu doble mentalidad y preparación te impulsan al crecimiento. Tus números mágicos son el 17 y el 21; tus colores el morado y el naranja; tus signos compatibles son Libra, Acuario y Tauro, y tu mejor día es el jueves. El eclipse solar afectará a tu signo en forma de nervios y molestias físicas, presta atención a tu cuerpo para evitar enfermarte. Este eclipse tendrá fuertes energías para Géminis, por lo que te recomiendo no realizarte cirugías ni ir al dentista durante esta semana. Enciende una vela roja y usa algo de plata para protegerte de la energía negativa. Recuerda que “somos lo que comemos”, así que lleva una dieta saludable. Te espera una semana de mucha presión en el trabajo y juntas para cambios de proyectos.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu canalizador de poder es el “Éxito continuo”, no te conformes con alcanzar una meta, busca la siguiente con perseverancia y continúa tus proyectos. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son el 14 y el 29; tus colores son el azul y plateado, y tus signos compatibles para el amor son Escorpión, Piscis y Aries. El eclipse solar será benéfico para tu signo, los cambios que trae consigo marcarán el inicio de una nueva etapa de prosperidad; enciende una vela roja y usa algo de oro o plata para atraer la suerte. Te espera una semana de chismes y problemas con tus superiores en el trabajo, no caigas en las provocaciones de tus compañeros, enfócate en tu trabajo y la mala racha pasará. Deja de buscar el amor y permite que te encuentre a ti, estos días serán de mucha convivencia con personas nuevas y compatibles. Vístete de azul y usa perfume para abrirte al amor.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu canalizador de poder es “La conexión espiritual y los nuevos rumbos de vida”, por ello debes ser más consciente de hacia dónde quieres dirigir tu vida y seguir adelante con perseverancia, es el momento de cambiar de trabajo o de país, buscar una nueva aventura de progreso. Tu día mágico es el martes; tus números de la suerte son el 16 y el 22; tus colores son el blanco y el naranja, y tus signos compatibles son Sagitario, Aries y Géminis. El eclipse solar afectará a tu signo en cuestiones de problemas con tu carácter, haciéndote más impulsivo y propenso a las peleas; te recomiendo encender una vela blanca el 8 de abril y usar algo de plata para cortar esa corriente de energía. Te espera una semana de mucho trabajo y con problemas de pagos atrasados, recuerda que debes llevar mejor tu administración y no comprar lo que no necesitas. En el amor, será una semana de mucha pasión y volverás a enamorarte de tu pareja.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu canalizador de poder es “La voluntad superior”, por lo que te recomiendo que no te dejes vencer y saca tu poder superior y voluntad para lograr tus objetivos, no hay tiempo de esperar. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son el 20 y el 27; tus colores son el amarillo y el rojo, y tus signos compatibles para el amor son Capricornio, Aries y Tauro. El eclipse solar afectará mucho a tu signo, las energías estarán muy revueltas, así que debes tener cuidado con problemas de salud y sentirte deprimido; este eclipse tendrá un efecto de rencor en tu signo, te recomiendo encender una vela roja y usar agua bendita en la nuca hasta que la energía pase. Mantén una buena actitud en todo lo que hagas y no caigas en situaciones de angustia, no esperes a que las cosas lleguen, sal a buscar tu éxito. Si no te gusta tu trabajo actual, busca uno mejor donde alcances tu potencial.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu canalizador de poder es “Confianza en tu fuerza”, ten en cuenta que los tropiezos son solo experiencias de sabiduría. Tu mejor día será el viernes; los números mágicos de esta semana son 03 y 31; el amarillo y naranja son tus colores de la abundancia, y la mejor compatibilidad para el amor la conseguirás con Piscis, Cáncer y Virgo. El efecto del eclipse solar será de alteraciones y rencores, recuerda que eres aire y por ello las energías estarán revueltas; mantén la calma y no te operes esta semana, te recomiendo usar un listón rojo en la muñeca derecha. Se te presentan buenas oportunidades de trabajo. Un familiar te pedirá ayuda con trámites de pensión o Seguro Social. Cierra ciclos con amores del pasado, mejor abre las puertas a nuevas relaciones. Estudia algo relacionado a comunicaciones o relaciones públicas porque te ayudará mucho en tu futuro.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Por el eclipse solar tendrás mucha suerte, renovarás tu pensamiento para ser más positivo y avanzar en tu vida laboral y personal. “Purificación y estabilidad” es tu canalizador de poder, así que es el momento de purificar tu cuerpo y mente, seguir una dieta balanceada, eliminar los malos recuerdos y aprender a ser feliz sin limitantes. Tu mejor día será el miércoles; 14 y 20 son tus números mágicos; la abundancia te llegará con los colores rojo y azul, y para encontrar un buen amor te recomiendo buscar a alguien de Aries, Leo o Sagitario. Prende una vela roja el 8 de abril, estrena ropa o zapatos para atraer la fortuna, pero no hagas ningún trámite legal o cambies de trabajo hasta que pasen estos días. Los solteros seguirán sin pareja, pero se divertirán mucho y los casados tendrán una relación muy estable.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Destacarás por tu personalidad sencilla, emotiva y sin preocupaciones por el qué dirán. Eres muy natural, artístico y sabes colorear tu vida de imaginación y aventuras. Llegó el momento de tener pensamientos positivos, por más dura que sea la vida, recuerda que lo que piensas se realiza, así que mantén una mentalidad positiva y una actitud creativa. El eclipse te ayudará económicamente, tendrás oportunidades de crecimiento laboral, es el tiempo de hacer cambios importantes, te recomiendo no sacar ningún crédito y gastar lo necesario. Tu canalizador de poder es “Mentalidad positiva”. El jueves será tu mejor día; tus números mágicos son 10 y 30; tus colores de la abundancia el dorado y plateado, y Aries, Leo y Libra son tu mejor compatibilidad para buscar el amor. Prende una vela roja y ponte mucho perfume el 8 de abril.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mejor día será el martes; el 11 y 13 son tus números mágicos; la abundancia te llegará si vistes de naranja y amarillo, y la mejor compatibilidad para el amor la tienes con las personas de Virgo, Tauro y Aries. “Visión hacia el futuro y perfección” es tu canalizador de poder, así que ten seguridad en tus metas y construye lo que necesitas para ser feliz, sigue tu visión hacia el futuro con perfección. Tendrás una propuesta de trabajo con mayores ingresos, te recomiendo aliarte profesionalmente con alguien del signo de fuego. Podrías enfrentar problemas con tu pareja o personas cercanas debido al eclipse solar. Semana para hacer cambios en tu forma de pensar y actuar, no compartas tus metas para evitar la envidia. Ten paciencia con las personas que te rodean. Prende una vela blanca y usa algo de plata y perfume para protección.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No dudes en tomar decisiones, el valor en tu interior te hará crecer como persona y te ayudará a alcanzar la felicidad y la abundancia económica. Tu canalizador de poder es “Valor y determinación”. El jueves será tu mejor día de la semana; tus números mágicos el 11 y el 13; la fortuna la conseguirás con los colores azul y verde, y si quieres encontrar un buen amor, te aconsejo que busques a alguien de Géminis, Virgo o Libra. Los efectos del eclipse solar sobre tu personalidad serán un cambio positivo en tu vida, tomarás decisiones importantes. Enfócate en lo positivo y deja ir los rencores, ponte un listón rojo en el tobillo izquierdo con tres nudos y úsalo hasta que se caiga. Usa mucho perfume el 8 de abril. Busca un nuevo trabajo si no estás satisfecho con el actual. Sé prudente con un amor del pasado que te busca.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El eclipse solar te beneficiará con buena fortuna económica, aunque enfrentarás problemas en el amor, así que te recomiendo ser tolerante con tu pareja. Cuida tu salud mental y emocional. “Sabiduría y crecimiento profesional” es tu canalizador de poder, lo que implica que es momento de que tomes decisiones con la razón y no con el corazón. Sigue tu camino hacia el éxito profesional con sabiduría. El miércoles será tu mejor día de la semana; tus números mágicos el 06 y el 27; tus colores de la fortuna son azul y naranja, y los mejores signos para la compatibilidad amorosa son Cáncer, Escorpión y Aries. Córtate el cabello el 8 de abril para eliminar energías negativas, usa mucho perfume y no compres ni vendas nada esta semana. Acepta la invitación a un viaje en mayo. Paga tus deudas de tarjeta de la crédito. Destacas por tu don de escuchar a los demás.