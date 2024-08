Mhoni Vidente: los horóscopos de agosto

Con el inicio de agosto, Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de este mes cuáles serán los días en que la fortuna será más bondadosa contigo, así como tus números de la suerte para que los uses en los juegos de azar, además de los colores con los que conseguirás abundancia y tranquilidad.

En sus predicciones también te dice que signos son los más compatibles contigo para que encuentres el amor o los integres a tu círculo más cercano de amigos, pues recuerda que no puedes confiar en todas las personas y algunas quieren que tropieces en los proyectos que emprendes.

Mhoni Vidente también te dice si atravesarás por algún problema de salud que debes atender, porque esto es un aspecto que no debes pasar por alto, ya que es fundamental para todo.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En agosto, la carta de “El Emperador” te acompañará, augurando un mes de grandes éxitos en tus emprendimientos, además esta carta destaca tu visión y capacidad para lograr avances significativos en tu carrera profesional. Prepárate para un mes lleno de movimiento, con viajes por trabajo y vacaciones, tus días de mayor fortuna serán el 02, 03, 05, 06, 13, 17, 21 y 27 de agosto. El blanco y el azul serán tus colores de la suerte; te llevarás bien con Capricornio, Leo y Virgo; el martes será tu día más afortunado, y los números 08 y 23 te traerán buenas vibras. En cuanto a la salud, presta atención a tu garganta, ya que podrías estar susceptible a sufrir infecciones. En el amor, es momento de formalizar una relación estable, ten presente que la compañía de tu pareja te brinda una energía renovada, así que no dudes en expresar tus sentimientos y fortalecer tu vínculo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Ermitaño” te guiará en agosto y te invita a la introspección y la reinvención, así que este es un buen momento para trabajar en tus proyectos personales y encontrar soluciones a problemas pendientes. Tus días de suerte durante este mes serán el 02, 07, 09, 11, 20, 21 y 25. El azul y el rojo te favorecerán; tu compatibilidad amorosa es con Virgo, Sagitario y Acuario; el jueves será tu día de mayor energía, y los números 04 y 20 te traerán buenas noticias. Este mes podría traer propuestas de matrimonio para algunos taurinos. Tu fuerte carácter y determinación te permitirán alcanzar la abundancia en tus negocios; sin embargo, es importante que cuides tus relaciones familiares y evites los conflictos. En cuanto a la salud, presta atención a tu presión arterial, el ejercicio te ayudará a mantenerte saludable. Un nuevo integrante peludo llegará a tu vida para llenarte de alegría.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En agosto, la carta de “El Juicio” te impulsa a dar un paso adelante en todos tus asuntos legales pendientes, y también te anima a seguir persiguiendo tus ambiciones y a visualizar tu éxito. Es un momento excelente para que consideres mudarte a otro país y enfrentes nuevos desafíos que te llevarán a la prosperidad, tu determinación te llevará a alcanzar el éxito económico. Tus días de la suerte este mes serán el 02, 05, 10, 11, 17, 23 y 26. El amarillo y el naranja te traerán buena fortuna; te llevarás muy bien en el amor con Capricornio, Acuario y Libra; el lunes será tu día más afortunado, y los números 10 y 14 te acompañarán en tus proyectos. Este mes estará lleno de nuevas experiencias tanto en tu vida profesional como académica. En el amor, si estás soltero, encontrarás a alguien especial, pero si ya tienes pareja, este es el momento ideal para formalizar la relación y pensar en el futuro.

Cáncer

La carta de “El Sol” ilumina tu camino en agosto con abundancia económica, por lo que te pagarán una deuda pendiente y tendrás la oportunidad de realizar inversiones inmobiliarias muy rentables. Aprovecha esta energía positiva y sal a disfrutar del Sol. Tus días de la suerte durante este octavo mes serán el 03, 05, 09, 12, 15, 23 y 29. El naranja y el verde te favorecerán; te llevarás muy bien con los signos Piscis, Escorpión y Aries; el viernes será tu día más afortunado, y los números 18 y 22 te traerán buenas noticias. Este mes estará lleno de nuevos retos, como la posibilidad de comenzar una nueva carrera universitaria. En el amor, la relación que tienes con tu pareja se fortalecerá y hablarán sobre formar un hogar. Si estás soltero, disfrutarás de nuevas aventuras románticas. Además, tendrás que resolver algunos asuntos migratorios, pero todo saldrá bien.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este mes, con tu cumpleaños a la vuelta de la esquina, el tarot te indica que la carta de “El Loco” te acompaña, esto implica un periodo de grandes oportunidades profesionales y cambios positivos en tu ámbito laboral; sin embargo, es esencial que evites la soberbia, ya que podría afectar tu energía. La discreción y la humildad serán tus mejores aliados, recuerda que debes pensar en grande, pero actuar con pies de plomo. Tus números de la suerte son 07 y 15; tus colores son el rojo y el blanco; Sagitario, Aries y Géminis serán tus signos más compatibles en el amor, y el lunes será tu día más afortunado. Los días 02, 04, 07, 10, 13, 19, 21 y 30 de agosto serán especialmente favorecedores para ti. Este mes es ideal para reinventarte por completo y dejar atrás todo lo negativo, inicia una nueva etapa laboral, retoma tus estudios y enfócate en tu crecimiento académico.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Mago” te acompaña este mes, augurando abundancia y crecimiento profesional para ti; sin embargo, ten cuidado con las envidias de tus compañeros de trabajo, sé discreto con tus logros y protégete del mal de ojo. Tu día de la suerte es el lunes; tus números de la fortuna el 01 y el 17; tus colores para atraer las buenas vibras son el verde y el naranja, y Sagitario, Capricornio y Tauro serán tus signos más compatibles. Los días 03, 04, 08, 10, 12, 15, 17, 22 y 30 de agosto te traerán buena suerte. Se presentarán nuevas oportunidades laborales y podrás cerrar asuntos legales pendientes. Tu inteligencia te llevará al éxito, pero procura ser más coherente en tus decisiones. Evita los vicios y busca ayuda médica si es necesario. Continúa con tus estudios y formación universitaria. Eres un signo con gran potencial en áreas como la medicina y la administración.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta del “As de Oros” anuncia un mes de prosperidad económica y logros profesionales para ti, los retos te fortalecerán y llevarán al éxito, pero no temas enfrentar nuevos desafíos. Tus días más afortunados del mes son 05, 07, 13, 14, 19, 22 y 31. Los números 02 y 16 te traerán sorpresas agradables, y el amarillo y verde concederán abundancia a tu vida. Tu conexión con el universo fortalecerá tu intuición y encontrarás las respuestas que necesitas. Si tienes en mente un cambio de look, una cirugía estética o iniciar un nuevo negocio, adelante porque el universo te apoya para lograr tus objetivos. A tu signo lo domina la pasión antes que la razón, por eso te recomiendo tener cuidado con las enfermedades urinarias, son tu punto débil. No descuides tu salud física y emocional. Usa tus habilidades comunicativas para destacar en el trabajo o en las relaciones afectivas.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus días más afortunados de agosto son 04, 06, 10, 12, 15, 20, 21 y 27. Los números 05 y 09 serán mágicos para ti, te traerán sorpresas agradables; los colores rojo y naranja te atraerán pasión y energía, mientras que Piscis, Cáncer y Virgo serán tus mejores aliados. La carta de “El Diablo” te acompaña con grandes ganancias y éxitos inesperados, especialmente en el ámbito financiero, donde la venta de propiedades, cierre de contratos y suerte en juegos de azar te favorecerán. La envidia y las malas energías también estarán presentes, así que mantén la guardia alta y en en cuenta que el arcángel Miguel te protegerá de las malas energías y el mal de ojo. Disfrutarás de éxitos profesionales y personales, tu fuerza interior los llevará a superar cualquier obstáculo. Carga un limón verde para cortar las malas energías, ten cuidado con los impulsos y cultiva la paciencia.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Busca la armonía entre tu vida personal y profesional. Cuida tu alimentación y realiza ejercicio para reducir el estrés, analiza tus relaciones sentimentales con claridad y toma decisiones conscientes. La carta de “La Templanza” te guía hacia la sabiduría y calma, invitándote a tomar decisiones importantes con conciencia y equilibrio. Este es tu momento para expandir tus horizontes y alcanzar nuevas metas, te sentirás impulsado a explorar nuevos lugares y experiencias. Un viaje al extranjero o un cambio de residencia podrían estar en tus planes. Durante este mes tus días de poder serán 03, 09, 11, 14, 20, 23 y 30. Tus números mágicos 13 y 19, te traerán sorpresas agradables; la abundancia te llegará con los colores azul y verde, mientras que Aries, Leo y Escorpión serán tus mejores aliados. Este mes será propicio para mejorar tu situación económica.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este mes es ideal para renovar tu imagen y estilo de vida, un nuevo look te hará sentir más seguro y atractivo. La carta “As de Bastos” te impulsa a alcanzar tus metas con determinación y pasión, es buen momento para que brilles y demuestres tu fuerza. Te esperan nuevas oportunidades laborales y un posible aumento de sueldo. Se te presenta la posibilidad de compromiso o matrimonio, ya que el amor está en el aire. Disfrutarás de momentos inolvidables junto a tu familia. El 02, 03, 05, 06, 11, 13, 20, 21 y 30 de agosto serán tus días más afortunados. El rojo y amarillo atraerán energía y pasión a tu vida; tus números mágicos 12 y 27 te traerán sorpresas agradables, mientras que Aries, Tauro y Virgo serán tus mejores aliados. El martes será un día favorable para que recibas buenas noticias. Mantén el enfoque en tus estudios y proyectos, organiza tus finanzas y evita gastos innecesarios.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Justicia” te indica que es momento de tomar las riendas de tu vida financiera y alcanzar la estabilidad que tanto deseas, tu capacidad de negociación y tu visión de futuro te llevarán al éxito; ten en cuenta que realizar inversiones acertadas te permitirán mejorar tu situación financiera. Tendrás posibles discusiones con tu pareja debido a los celos, comunícate abiertamente para resolver los conflictos. Disfrutarás de momentos agradables junto a tus amigos. Tus días de poder durante este mes serán 02, 03, 05, 10, 11, 15, 20, 21 y 30. Tus números de la prosperidad son 03 y 29; los colores naranja y amarillo atraerán energía y alegría a tu vida, mientras que Aries, Géminis y Libra serán tus mejores aliados. Este mes estará lleno de novedades, cambios laborales, nuevas amistades y la posibilidad de un nuevo hogar; abrázalos con entusiasmo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los colores verde y blanco te ayudarán a atraer armonía y pureza; Leo, Escorpión y Capricornio serán tus mejores aliados, y tendrás sorpresas con tus números de la suerte 06 y 28. La carta de “La Estrella” ilumina tu camino hacia el éxito y abundancia. Tu creatividad y sensibilidad te abrirán puertas a nuevos proyectos y reconocimientos, y la prosperidad económica te sonreirá, invierte en tu futuro. Ten cuidado con las amistades falsas y enfoca tu energía en relaciones auténticas. Tus días de poder en el mes serán 03, 05, 06, 08, 12, 17, 21 y 26. Este mes será ideal para trabajar en tu autoestima y proyectar una imagen de éxito, pues el mundo está listo para admirar tu talento; enfócate en tus objetivos académicos. Adopta hábitos saludables y practica ejercicio regularmente. Disfruta de tu relación de pareja y abre tu corazón a nuevas experiencias.