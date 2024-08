Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 5 al 8 de agosto

Busca en los horóscopos de Mhoni Vidente qué te depara el porvenir en el amor, ya sea si tienes pareja y deseas que la relación se fortalezca o es momento de tomar una pausa para que cada uno establezca sus prioridades y no haya malentendidos, así como si alguien nuevo llegará a tu vida para compartir momentos especiales.

También te dice cuáles son tus colores de la prosperidad para que los uses en tu ropa o con ellos pintes tu casa para que la energía positiva inunde tu hogar. Además de esto, te dice cuáles son tus números de la suerte para que los uses en los juegos de azar.

Mhoni Vidente te revela si vendrá una mejora laboral que te brinde la estabilidad económica que necesitas para incrementar tu patrimonio, o si es mejor buscar nuevos proyectos en donde sí valoren tu talento y puedas salir del ambiente tóxico en el que estás, no tengas miedo a salir de tu zona de confort.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana será mágica para ti, podrás alcanzar tus objetivos y se avecina una renovación en tu contrato de trabajo, pero no des todo por hecho, analiza detenidamente el documento y da inicio a esta nueva etapa en tu vida con mucha seguridad. Recuerda que prestar atención a comentarios negativos solo fortalece a tus detractores, ignóralos, pues solo son producto de la envidia. Tus números de la suerte son 07, 18 y 23; los colores de la abundancia para ti son el amarillo y el azul, y tu mejor día será el 07 de agosto. Tu carta del horóscopo del tarot es “El Mago”, la cual te invita a dejar atrás el pasado y construir un futuro mejor, deshazte de relaciones tóxicas y amistades interesadas; es momento de que priorices tu bienestar y tu vida sentimental. Se aproxima un amor compatible que te hará sentir pleno, además, disfrutarás de un viaje en familia, te lo mereces.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un nuevo comienzo en esta semana, puedes alcanzar tus metas laborales y de negocio, solo necesitas reorganizar tus actividades y el éxito llegará pronto. Como Tauro, eres tenaz y buscas la abundancia, prepárate para recibir propuestas laborales favorables en los próximos días. Ten cuidado con alguien del pasado que intenta difamarte, protégete de esas energías negativas y aléjate de las polémicas. Recibirás una invitación a un viaje de negocios y tramitarás un crédito para cambiar de residencia. Tu punto débil será el estrés, así que continúa con tus rutinas de ejercicio para relajarte. Tus números de la suerte son 05, 16 y 27; los colores de la abundancia para ti son el naranja y el blanco, y tu mejor día será el 08 de agosto. Tu carta del horóscopo del tarot es “La Estrella”, que anuncia triunfos inesperados y la llegada de un nuevo amor compatible.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Dejarás atrás los problemas que te han aquejado en días pasados, se te presentará una oportunidad laboral que tanto esperabas: un ascenso y un aumento de sueldo; sin embargo, ten cuidado con los chismes en el trabajo y evita realizar comentarios sobre los demás. Te someterás a una cirugía que será todo un éxito y finalizarás trámites universitarios importantes como tu título o tesis. No te aferres a un amor que ya no te demuestra interés; si no te busca, es porque no le interesas. Tu mejor día será el 06 de agosto; tus números de la suerte son 03, 25 y 33, y los colores de la prosperidad para ti son el azul y el rojo. Tu carta del tarot es “El Sol”, lo que indica un período de gran abundancia económica que llega a tu vida. Te recomiendo que salgas a caminar al amanecer para que renueves tus energías positivas. Sé fiel a ti mismo, ten en cuenta que no todos son perfectos.

Comienza una nueva era para ti, se acerca un período de grandes logros personales que te harán destacar. Tu signo tiene una gran capacidad para los negocios y el liderazgo, pero debes ser cauteloso y no confiar en todos, aprende a distinguir a las personas leales de aquellos que solo se quieren aprovechar. Encontrarás el amor verdadero o fortalecerás tu relación actual, abre tu corazón, es momento de formalizar. Disfrutarás de un viaje con amigos y recibirás un regalo inesperado de alguien que te gusta, aprecia lo que te dan y agradece. Debes ocuparte de deudas pendientes y asuntos legales. Tu mejor día será el 05 de agosto; tus colores de la suerte son el naranja y el blanco, úsalos más en tu vestimenta para atraer la buena energía, y tus números son 08, 19 y 22. Tu carta del horóscopo del tarot es “La Fuerza”, que te invita a no rendirte y a confiar en tu fortaleza interior.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás mucho trabajo y reuniones a lo largo de la semana, y te llega una revisión de tus superiores, así que asegúrate de tener todo en orden. Recuerda mantener tu rutina de ejercicio y alimentación saludable para sentirte en tu mejor momento y conquistar a quien quieras. Aún piensas en un amor del pasado, pero ese capítulo ya cerró, mejor conoce a nuevas personas. Recibirás una invitación para un negocio, confía en tu instinto, ya que el éxito laboral te acompaña siempre. Tu mejor día será el 7 de agosto; tus números de la suerte son 04, 15 y 66, y los colores de la prosperidad para ti son el amarillo y el rojo. Tu carta del horóscopo del tarot es “La Muerte”, la cual indica un renacimiento y grandes cambios positivos. Tendrás suerte en los juegos de azar y celebrarás con un viaje con amigos, pero recuerda que la humildad es una virtud y evita presumir tus logros.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te esperan días llenos de buenas noticias y prosperidad económica, aprovecha esta excelente etapa y realiza un ritual el 06 de agosto: enciende una vela blanca, perfúmate y escribe tus deseos en un papel para luego quemarlo, verás que todo se te cumplirá. Recibirás una propuesta para iniciar un negocio, ¡anímate! Tendrás un logro familiar importante y podrás comprar un auto nuevo. Tus números de la suerte son 00, 13 y 50; tu mejor día será el martes, y el color de la prosperidad para ti es el blanco, usa más ropa de este color para atraer la energía positiva. Tu carta del horóscopo del tarot es el “As de Bastos”, la cual te augura un período lleno de oportunidades y crecimiento económico. Invierte en tu hogar y protege tus rituales, ya que tienes enemigos ocultos; despréndete de todas esas malas energías, los que se dicen tus amigos podrían estar actuando en tu contra.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mente estará llena de ideas innovadoras para destacar en tu trabajo, se avecinan proyectos prometedores, guarda tus planes bajo siete llaves y concéntrate en el éxito. Tu signo es conocido por sus gustos refinados, renovarás tu estilo y te sentirás más seguro que nunca. Un viaje familiar te espera para recargar energías y crear recuerdos. Una sorpresa económica te alegrará el mes. En el amor, deja de complicarte la vida, ábrete a nuevas experiencias y permite que te cuiden. La carta de “El Loco” te revela tu gran carisma y energía positiva; sin embargo, te advierte sobre posibles traiciones, así que protégete con una barrera de luz y confía en tus ángeles guardianes. Los números 17 y 99 te traerán buenas vibras en los juegos de azar, y viste de amarillo o rojo el 5 de agosto para potenciar tu energía.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los números 41 y 77 traerán buenas sorpresas, y vístete de azul o verde para atraer más abundancia y prosperidad. La carta de “El Ermitaño” te conecta con tu poder interior, cualquier ritual o encantamiento que realices será potenciado por la fuerza de los astros. Te rodearás de energía positiva, la organización será tu mejor aliada para aprovechar al máximo tu tiempo. No permitas que las envidias te afecten, tu poder interior es inmenso y podrás transformar cualquier energía negativa en positiva. Un viaje de trabajo te llevará a conocer nuevos lugares y a reencontrarte con familiares queridos. Tu relación de pareja está a punto de dar un gran paso, ábrete al amor y disfruta de esta etapa. Una entrada extra de dinero te permitirá poner al día tus finanzas y organizar tus gastos, ya que la prosperidad está de tu lado.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La carta de “El Carruaje” te invita a tomar las riendas de tu vida, concéntrate en tus metas y avanza con determinación, tu fuerza interior te llevará a alcanzar grandes logros. Eres apasionado y a veces un poco duro contigo mismo, recuerda la importancia de la autocompasión. Tu espíritu emprendedor estará a tope, es el momento ideal para consolidar tus proyectos y buscar nuevas oportunidades laborales, ya que tu signo es un imán para el dinero. Un viaje de trabajo te llevará a conocer nuevos horizontes y a brindar apoyo a un familiar que lo necesita. Tu gran corazón siempre está dispuesto a ayudar. Los números 33 y 50 te traerán buenas vibras, y la prosperidad te llegará con los colores rojo y blanco. En el ámbito laboral, se avecinan cambios importantes, mantén la calma y aprovecha estas oportunidades.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Momento para que renueves tu hogar, una buena limpieza y pintura transformarán tu espacio y te llenarán de energía positiva. El pago de una deuda traerá alivio a tus finanzas. Si tienes pareja, disfrutarán de una etapa de armonía y complicidad, cuida la relación. Tu perfeccionismo podría generar algo de tensión en tu trabajo, recuerda que la tierra necesita calma para dar frutos; relájate y evita buscar problemas donde no los hay. El “As de Oros” te confirma que estás en el camino correcto, confía en tus capacidades y toma decisiones acertadas, deja el pasado y aprecia todo lo que tienes. El universo te recompensa por tu esfuerzo y dedicación. La suerte te favorece el 5 de agosto; los números 30 y 67 te traerán abundancia, y tus colores de la fortuna son rojo y blanco. Un viaje te espera para desconectar y divertirte.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Rueda de la Fortuna” te invita a salir de tu zona de confort, atrévete a vivir nuevas aventuras y a perseguir tus sueños. Tu energía vital es inmensa, aprovéchala al máximo. Tu mundo laboral estará en constante movimiento, nuevas oportunidades y cambios de rumbo te esperan, así que mantente alerta y aprovecha al máximo esta energía. En el amor, tomarás decisiones importantes, es momento de alejarte de personas tóxicas y abrir tu corazón a nuevas experiencias. Una propuesta para vivir en el extranjero te permitirá crecer profesionalmente y expandir tus horizontes. La suerte te favorece el 6 de agosto con los números 13 y 15, y tus colores de la fortuna son rosa y amarillo, te recomiendo usarlos en tu ropa. Tendrás celebraciones y reuniones sociales, como la boda de un amigo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Mundo” te indica que tienes el poder de transformar tu realidad. Recuerda que cada decisión tiene consecuencias, piensa antes de actuar y confía en tu intuición. Un ascenso está cerca, prepárate para asumir nuevos desafíos y responsabilidades. La suerte te favorece el 6 de agosto con los números 37 y 55, y vístete de azul y verde para atraer armonía y prosperidad. Celebraciones y viajes en familia llenarán tus días de alegría y conexión, disfruta de estos momentos especiales. En el amor, mantén la guardia alta: si sientes que algo no está bien en tu relación, no dudes en hablarlo con tu pareja; la honestidad es la clave para superar cualquier obstáculo. Un reconocimiento en tus estudios te motivará a seguir superándote, abraza los cambios y disfruta de todo lo bueno que la vida te ofrece.