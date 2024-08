Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 16 al 18 de agosto

Mhoni Vidente te revela en sus horóscopos qué te depara el destino en el terreno del amor, así que prepara tu corazón para conocer a gente compatible contigo y alcanzar la plenitud, aunque también debes ser cuidadoso en caso de que un amor del pasado de nuevo quiera reclamar tu cariño, toma tus precauciones.

También te recomienda los colores que puedes usar en tu ropa para atraer la fortuna, considera pintar tu casa o habitación con ellos. Sabrás también tus números de la prosperidad que puedes usar en los juegos de azar, solo ten cuidado para que no se convierta en una adicción.

También pueden ser días afortunados para reconectar con tu familia y vivir una nueva etapa para dejar los rencores y tener una vida más saludable en los emocional.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana tendrás un encuentro contigo mismo para evaluar tu futuro personal y profesional , sentirás la necesidad de liberarte de la angustia que tú mismo has creado, pero recuperarás fuerzas para estar de lo mejor. Tu signo se frustra al no poder hacer las cosas como quiere y a su manera, pero eso pasará. El viernes será tu mejor día, te irá bien en todos los aspectos; tendrás suerte en la lotería con los números 08 y 21, y tu color para atraer la fortuna es el azul. Compras boletos de avión para visitar a tu familia. Si tienes pareja, evita peleas y dale espacio para evitar presiones, pero además habrá muchas nuevas relaciones amorosas y muy compatibles contigo, serás compatible con los signos de Capricornio y Sagitario. Considera cambiar tu look a algo más juvenil para verte espectacular. En lo referente a tu salud, cuida tus riñones y visita al médico.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Trata de no compartir tanto tus asuntos personales para alcanzar más rápido tus metas, recuerda que las envidias suelen rodear a tu signo y pueden arruinar tus planes. Tendrás un fin de semana lleno de alegría por las buenas noticias que te darán en tu trabajo. Cuídate de dolores de espalda y sé precavido al hacer ejercicio para evitar lesiones. Tendrás un golpe de suerte el sábado en el amor, especialmente con una persona del signo Virgo o Libra, pero evita ser tan intenso en tus relaciones amorosas y controla los celos intensos. Recibirás dinero inesperado relacionado con un nuevo proyecto, adminístralo de la mejor manera. Sigue con tus estudios y pronto te sentirás más satisfecho al alcanzar tus metas profesionales y destacar en tu ámbito. Planeas un viaje con toda tu familia para el mes de septiembre. Tus números de la suerte son 05 y 44, y tu color es el verde.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Emociones y sorpresas agradables harán que sientas de lo mejor durante este fin de semana. Evita decir mentiras en tu relación sentimental, eso te puede afectar en el futuro; si ya no se quieren, a veces es mejor tomarse un tiempo; recuerda que es mejor estar en el lugar adecuado para ser feliz. Decides cambiar de carrera universitaria en comunicaciones o leyes, podrías inclinarte por esos campos que te harán destacar. Sacas tu pasaporte y visa para viajar. Trata de entender a tu familia y evita discutir; recuerda que todo lo que te comentan es por tu bien, así que es mejor relajarse y disfrutar. Tendrás un golpe de suerte el domingo, los astros se alinearán para ayudarte en asuntos de casa; tus números de la suerte son 01 y 27, y tu color para atraer la riqueza es el amarillo. Dedícate más tiempo a ti mismo, mantente en contacto con la naturaleza.

Cáncer

Realizas cambios radicales este fin de semana para avanzar y dejar atrás la sensación de estancamiento, tu naturaleza confiada te lleva a veces a seguir a otras personas sin darte cuenta, por lo que es importante que pongas más carácter en tu vida y te enfoques en crecer personal y profesionalmente. Recibirás dinero por la venta de un inmueble y una ayuda económica de una herencia familiar. Te vas de viaje pronto, pero cuídate de enfermedades del estómago, que es tu punto débil; evita alimentos en la calle. El viernes será tu mejor día para reinventarte, la energía positiva que te rodea te ayudará a tener éxito en tus proyectos . En tu relación de pareja, busca la paz y deja atrás los celos infundados. Sé prudente con los chismes, no hables de los demás y ayuda a un amigo a salir del clóset. Tus números de la suerte son 00 y 23, y tu color de la fortuna es el naranja.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fortalece tu confianza y enfócate en tu crecimiento profesional durante este fin de semana. Es tiempo de que ahorres para el futuro, vende tu carro antes de que te dé más problemas y considera sacar otro nuevo a crédito. No busques en el amor lo que no vas a encontrar, si esa persona no es compatible contigo, es mejor que sigas adelante y déjala ir, al fin que vendrán nuevos amores compatibles, especialmente de Piscis o Aries, que es tu pareja ideal. Hay un posible embarazo para los Leo casados. Haces trámites escolares para estudiar los sábados, solo controla tu carácter impulsivo para lograr más éxito. Tu mejor día será el domingo, con suerte en juegos de azar usando los números 03 y 21, y también usa el color rojo. Recibes familiares de visita, el sábado será de fiesta familiar. Compras un boleto de avión para tomar unas vacaciones en septiembre.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un fin de semana reflexivo, enfocado en resolver tus problemas amorosos del pasado. Terminas una relación que te causaba mucha presión, lo que te traerá tranquilidad; recuerda que una relación debe construir, no destruir. El viernes será un día de buena fortuna en nuevos proyectos que te harán destacar, pero ten cuidado con quién los realizas, porque hay gente que podría traicionarte. Cuida tu salud de posibles dolores de cabeza o migrañas, sal a caminar y deja que el sol te llene de energía positiva. Tus números de la suerte son 20 y 33, y tu color de la fortuna es el verde. Te compras ropa y decides cambiar tu look. Eres el signo más realista del Zodiaco, por eso muchos amigos y familiares buscarán tu consejo. Cuida a tu papá, quien podría estar un poco enfermo; recuerda que la familia es lo más importante y en estos momentos te necesita.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números de la suerte son 11 y 29 y tu color de la abundancia el azul. Sentirás una conexión espiritual muy fuerte, la presencia de un familiar que ya no está contigo te dará la fuerza y la sabiduría necesarias para tomar decisiones importantes y hacer cambios significativos para salir adelante. Tu naturaleza amigable y sociable puede confundir las líneas entre amistad y amor, pero no te preocupes, este fin de semana el universo te ayudará a encontrar el equilibrio. Es muy probable que conozcas a alguien especial de Acuario o Géminis, con quien tendrás una muy fuerte conexión instantánea, abre tu corazón y déjate sorprender por esta nueva energía. Serás el alma de las fiestas y recibirás invitaciones a todo tipo de eventos. Tendrás una buena noticia relacionada con el dinero: la venta de un vehículo te traerá un ingreso extra, solo adminístralo de la mejor manera.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu carisma y magnetismo te convierten en el signo más seductor del Zodiaco. Este fin de semana, tu relación de pareja se fortalecerá y es posible que hablen de dar un paso más en su compromiso. Si estás soltero, prepárate para vivir momentos muy románticos. Tu pasión y determinación te llevarán a alcanzar grandes logros en tu vida profesional, este viernes el universo te sonreirá con una junta laboral que podría significar un ascenso o un reconocimiento a tu buen desempeño, solo recuerda mantener tu carisma bajo control y evita comentarios que puedan herir a tus colegas. El sábado será un día magnífico para cerrar tratos y negociar nuevos proyectos, tu poder de persuasión estará en su punto máximo. La suerte te sonreirá en los juegos de azar, no dudes probar tu suerte con los números 17 y 99, mientras que tu color de la fortuna es el amarillo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Disfrutarás momentos muy agradables en compañía de tu familia, un paseo al campo te permitirá desconectar y recargar energías. Tu energía y optimismo te ayudarán a superar cualquier obstáculo que se presente. Tendrás bastante trabajo acumulado, pero no te desanimes, con tu organización y eficiencia podrás ponerte al día, eres muy inteligente y capaz, así que no te subestimes. Tendrás una excelente oportunidad para mejorar tus finanzas. Los números 09 y 55 te traerán suerte en la lotería, especialmente si los combinas con tu fecha de nacimiento, mientras que el verde es tu color de la prosperidad. Te sentirás más maduro y estable en tu relación, es posible que hablen sobre la posibilidad de dar el siguiente paso y formar una familia. Si estás soltero, alguien de Leo o de Aries podría cruzar tu camino y encender una llama en tu corazón para despertar el amor.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te encuentras en el momento idean para renovar tu imagen y espíritu, tu vanidad natural te llevará a buscar lo mejor para ti y el universo te recompensará con grandes oportunidades. Te sentirás con mucha energía y ganas de verte espectacular, un cambio de look y una renovación de tu guardarropa te harán sentir más seguro y atractivo; sin embargo, no descuides tu salud. Tu determinación y ambición te harán irresistible para los demás. Es muy probable que conozcas a alguien especial de Aries o Virgo, con quien conectarás a un nivel muy profundo. Abre tu corazón y déjate llevar por la pasión. La suerte estará de tu lado este fin de semana, los números 30 y 99 te traerán grandes ganancias en los juegos de azar, y los colores amarillo y verde atraerán buena fortuna a tu vida. Tu sed de conocimiento te llevará a inscribirte en un curso de idiomas para alcanzar el éxito.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La suerte estará de tu lado, especialmente el domingo, el universo conspirará a tu favor, así que aprovecha al máximo cada momento, sentirás una gran motivación para hacer cambios positivos en tu vida profesional, por lo que es momento para emprender un nuevo proyecto o negocio por cuenta propia. Los números 03 y 47 te atraerán buenas noticias relacionadas con el dinero, y la prosperidad te llegará con los colores negro y azul. Tu creatividad e innovación estarán a flor de piel. Podrás enfrentar algunos desafíos en su relación, la paciencia y la comunicación serán clave para superar cualquier obstáculo en tus relaciones. Si estás pasando por un divorcio, debes tomar las decisiones adecuadas con la ayuda de un abogado. Presta atención a tu salud, especialmente a tus rodillas y huesos, recuerda que los cambios de clima podrían afectar tus articulaciones.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu lado más humanitario se hará presente, te involucrarás en actividades solidarias, como ayudar a animales desamparados. La meditación y conexión con la naturaleza te ayudarán a encontrar paz interior, tu intuición te guiará hacia las respuestas que buscas, especialmente en el ámbito amoroso, así que confía en tus sentimientos y toma decisiones basadas en tu corazón. Las preocupaciones amorosas te mantendrán ocupado, recuerda que tu pareja se encuentra ahí para apoyarte. Si estás soltero, conocerás a alguien muy especial que comparta tus mismos valores y sensibilidad. Acudes a una reunión importante podría traer consigo un ascenso o nuevas responsabilidades. Además, una sorpresa económica te espera con los números 28 y 77 y tus colores de la abundancia con verde y rojo. Practica actividades que te relajen y te hagan sentir bien.