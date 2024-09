Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 20 al 22 de septiembre

Conoce en los horóscopos de Mhoni Vidente cuáles son tus palabras mágicas que te protegerán y ayudarán a estar mejor durante todo el fin de semana.

Descubre también cuáles son tus colores de la prosperidad y abundancia para que los uses en tu ropa y atraigas la buena energía que necesitarás.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En este fin de semana tus palabras mágicas serán “riqueza” y “estabilidad”, lo que representa una gran oportunidad de crecimiento en todos los sentidos y darle continuidad a tus metas de vida; estas palabras también indican que debes enfocarte más en tu vida profesional y en buscar más ingresos económicos, pero debes dejar atrás lo que no es para ti y tomar decisiones firmes. Tu día mágico será el viernes con una sorpresa agradable; tus números de la suerte son 03 y 17, y tus colores de la abundancia son el rojo y el blanco. En el amor seguirás de lo más estable con tu pareja y puede que haya embarazo en puerta, te invitan a salir a cenar este sábado. También un amor de antaño te busca para, de una vez por todas, quedar en paz y así poder cerrar círculos del pasado. Por último, te esperan días de mucha convivencia con tus seres queridos y es muy probable que te regalen una mascota.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus palabras mágicas para los próximos días serán “prosperidad” y “evolución personal”, las cuales servirán para sanar tu espíritu y cuerpo de todas esas corrientes negativas que te rodeaban y empezar a estar en un mejor ambiente contigo mismo. Recuerda que es el momento de tomar decisiones drásticas, pero positivas, para que puedas evolucionar en tu entorno y con tu existencia. Recibirás dinero extra que te debían por unos préstamos que ofreciste de corazón. Es muy probable que tus amigos te inviten a salir de viaje, así que prepárate; por otro lado, ten mucho cuidado con los fraudes y con lo que vayas a firmar en días próximos. Tu mejor día será el domingo; tus números de la suerte son 00 y 15, y tus colores son el amarillo y el rojo. Aprovecha tu fin de semana para salir con un amor nuevo, recuerda que tu signo siempre va a tener pareja porque no sabes estar solo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus palabras mágicas en este fin de semana serán “abundancia” y “emociones verdaderas”, es decir, que para ti, el gemelo del Zodiaco, vienen como anillo al dedo. Es momento de darte tiempo y cumplir todos los gustos que mereces para estar mejor en la vida. Además, la palabra emociones nos dice que el amor nació para ti, pero que tú te saboteas a ti mismo para no vivir en pareja, así que deberás aprender a controlar los impulsos de no querer ser feliz y aceptar tu felicidad. Tramitarás documentos como pasaporte y licencia. Se avecina un cambio de casa en estos días, recibirás una buena noticia de un familiar que se casa. Ten cuidado, no des espacio a problemas con personas del pasado, trata de quedar en paz con todos los que te rodean. Tu día mágico es el sábado; tus colores de la prosperidad son el negro y el blanco, y tus números de la lotería son el 12 y 27.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para este fin de semana tus palabras mágicas son “perseverancia” y “ser positivo”, lo que quiere decir que para tu signo es una situación muy favorable, ya que te indica que por fin vas a poder estar más saludable y lleno de fuerza para lograr todos tus objetivos en la vida. La palabra perseverancia es sin duda tu motor de estudios y trabajo para que puedas lograr lo que tanto deseas. Como eres un signo de elemento agua, eso te hace titubear en la toma de decisiones, pero estas palabras mágicas te van a ayudar a tomar las riendas de tu vida. Aléjate de los problemas y sobre todo de los chismes. Te llega un nuevo amor compatible de los signos de Piscis o Libra; tu mejor día es el viernes; tus colores mágicos son el naranja y el amarillo, y tus números de la suerte son 19 y 33. El domingo será un día de fiesta familiar y de mucho amor para disfrutar con los tuyos.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“Éxito y “decisión” son tus palabras mágicas para este fin de semana, estas palabras serán de gran ayuda en estos días para reinventarte, así es que tu signo de fuego va a tener una transformación positiva y algo muy importante es que lograrás crecer en todos las formas posibles para estar mejor económicamente y avanzar en tus proyectos de trabajo, pero debes ser cauteloso y sobre todo prudente al momento de realizar inversiones. Tienes que decidir si te vas o te quedas con esa persona, ya que el amor es una opción de vida para ser feliz, no para destruirte. Te llega un regalo que no esperabas. Tramitas tu residencia extranjera. Ten cuidado con tus problemas de adicciones, que eso te puede causar un mal mayor. Tu mejor día es el viernes; tus números de la suerte son 21 y 40, y tus colores son el verde y el amarillo. El domingo estarás en un importante evento.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus palabras mágicas para estos próximos días son “triunfo” y “creatividad”, sin duda para tu signo que sigue de cumpleaños es una gran noticia, ya que por fin sabrás la verdad de cualquier situación que te venía preocupando y la cual tendrás que resolver de la mejor manera. Recuerda que lo importante en la vida es simplemente estar en paz contigo mismo y con los demás. En cuanto a la palabra creatividad, esta te indica que es el momento de poner un negocio propio, ya que eso te va a ayudar a tener más ingresos. Te llega un nuevo amor de un signo de fuego y que será más compatible contigo. Recibirás una invitación para salir de viaje en estos días. Te buscará un familiar para invitarte a una boda. Tus números de la suerte son 23 y 40; tus colores de la abundancia son el amarillo y el azul, y tu mejor día es el domingo, y más porque vas a salir con ese nuevo amor.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus palabras mágicas de estos días son “inteligencia” y “poder personal”; sin duda, estas te dicen que tu signo está preparado para ser grande en todo lo que se proponga, pero debes cuidarte de tu propia inseguridad para asegurar el triunfo en todo lo que decidas hacer. Recuerda que puedes lograr todo lo que tengas en mente, no te limites. Es tiempo de madurar, comenzar a pensar en tu futuro personal y estar dispuesto a formar una familia con tu pareja. Los solteros deberán decidir sobre cuál de todos sus amores es el correcto para tener un hogar. Te invitan a un negocio los fines de semana, acéptalo, te irá de lo mejor. El viernes será un día de buena suerte para tu signo con los números 09 y 16, y trata de usar más el color verde y blanco, ya que esto te traerá más abundancia en tu vida. Para quienes están solteros, un amor muy compatible de Géminis o Aries llegará pronto.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es tiempo de que tu signo alcance la estabilidad emocional que estabas esperando, pero lo más importante es quererte a ti mismo primero, para poder amar a alguien más. En el amor, trata de olvidar a esa persona que no era para ti. Tu mejor día será el domingo, con los números 24 y 50. Trata de usar más los colores blanco y azul para atraer más abundancia a tu vida. Fin de semana de muchas fiestas familiares que disfrutarás y recordarás por siempre. Tus palabras mágicas serán “poder” e “iluminación”, estas palabras describen perfectamente tu signo, con tu poder mental. Te recomiendo estimular el trabajo en equipo y tener la capacidad de comenzar tu propio negocio los fines de semana. Lee todo lo que vayas a firmar y mantente atento para evitar problemas. Recibirás una invitación para salir de viaje con tus amigos, acéptala, te ayudará a renovar energías.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Llegará estabilidad a tu cuerpo, lo que te hará sentir de lo mejor en cuanto a salud; te verás espectacular. Ten cuidado con tu pareja, se están distanciando, así que hablen, y si ya no hay amor, es mejor darse un tiempo para no lastimar los sentimientos de nadie. Tu mejor día será el sábado, con los números 03 y 99, y trata de usar más los colores rojo y amarillo para atraer más abundancia a tu vida. Domingo para salir de viaje y visitar a la familia que llevas tiempo sin ver. Tus palabras mágicas para estos días son “inteligencia” y " humildad”, estas palabras llegan muy dentro de tu signo y te describen perfectamente. Tu signo siempre necesita sabiduría para sobrellevar las relaciones con los demás y humildad en todo lo que realizas para sentirte grande. La recomendación para tu signo es no caer en el superego y fomentar la bondad; así lograrás lo que tanto deseas.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Purificar el espíritu será primordial, es decir, dejar atrás los rencores del pasado y tomar decisiones sabias. Si ese amor te dejó, no pidas volver, llegará alguien que te valore; llénate de amor propio porque pronto llegará una pareja compatible contigo, y recuerda que las relaciones son para construir, no para destruir. Tus signos más compatibles son Aries y Virgo; tu mejor día será el viernes, con los números 21 y 30, y trata de usar los colores blanco y rojo para atraer más abundancia a tu vida. Domingo de estabilidad familiar. Cuida tu espalda baja para evitar dolores, no te tenses tanto. Prepara tu papelería personal para hacer trámites de pasaporte. Tus palabras mágicas son “prosperidad” y purificación”, las cuales te harán sentir de lo mejor. Te recomiendo que tu felicidad personal sea lo más importante en este momento de tu vida, y compártela con tus seres queridos.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Pon en práctica la sabiduría que tienes y haz lo mejor para ti. Un amor verdadero del signo de Tauro o Géminis, muy compatible contigo, llegará pronto a tu vida para hacerte muy feliz. Tu día de suerte será el domingo, con los números 02 y 19; trata de usar más los colores azul y blanco para estimular la prosperidad. Tus palabras mágicas son “reinventarse” y “movimiento”, estas palabras le caen como anillo al dedo a tu signo, que es un líder en la toma de decisiones de negocios. Cierra el trato que tienes pendiente, para lograr la fortuna. Los que te rodean te ven como un maestro a quien seguir, por eso siempre trata de mantenerte actualizado en administración. Reinventarse significa recordar, pero no vivir del pasado, aprende a soltar y dejar ir todo lo que ya no aporta a tu vida, llegó tu tiempo para ser feliz, aprovéchalo y disfruta al máximo todo lo que hagas en tu día a día.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu signo deberá cambiar de actitud estos días y ser más positivo en lo personal, lo familiar y las amistades. Te pondrás a dieta y buscarás reinventarte en cuanto a tu físico para poder verte de lo mejor antes de terminar el año. Tu mejor día será el domingo, con los números 18 y 77; trata de usar más los colores naranja y amarillo para que estimules tu suerte. Nuevos amores te rodearán este fin de semana, así que déjate querer y no pongas tantos peros al amor. Saldrás de viaje para visitar a familiares que llevas tiempo sin ver. Para este fin de semana, tus palabras mágicas son “liberación” y “prosperidad”, estas palabras nos indican que es el momento de liberarte de las ataduras del pasado, aprender a vivir en paz y empezar a conseguir lo que tanto necesitas: prosperidad. Si buscas un trabajo mejor pagado, deberás hacerlo el viernes, ya que se te dará sin problemas.