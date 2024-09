Mhoni Vidente: los horóscopos de octubre

Un mes nuevo está por llegar, así que para iniciarlo con la mejor actitud lee los horóscopos de Mhoni Vidente para que a octubre le saques el mayor provecho en todos los aspectos de tu vida, en el amor, el trabajo, la salud y la economía.

Descubre cuáles serán los mejores días de este mes para que tu buena actitud encuentre respuesta en el universo, así como alejarte de personas que solo quieren robarte tu buena suerte o que hablan mal de ti a tus espaldas.

Mhoni Vidente también te dice cuáles son los signos con los que tienes mejor compatibilidad para el amor, así como tus colores de la abundancia y números de la suerte que puedes usar en los juegos de azar.

También sabrás qué te depara el amor, si fortalecerás tu relación, conocerás a alguien que te haga vibras o tendrás el valor de poner fin a una relación en la que ya no sientes cariño ni protección.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un nuevo comienzo en todo lo que realices y dejarás atrás lo negativo, sobre todo ese amor tóxico que solo te quería por interés, recuerda que lo más importante en una relación es la convivencia. Cambias tu celular por uno más reciente. Te buscan del extranjero para ofrecerte trabajo, necesitas ser más independiente. Aunque tu enojo dura poco, controla tus impulsos, no todos soportarán tus desplantes. Te llega un premio grande en la lotería. Este octubre, tu carta del Tarot es “La Templanza” dice que es tiempo para hacer cambios positivos y crecer en lo profesional, lo económico y lo amoroso. Tus mejores días del mes son el 01, 04, 07, 10, 13, 20, 21, 25 y 31. Tus colores son el rojo y amarillo; tus signos compatibles son Capricornio, Sagitario y Virgo; tus números de la suerte son 02, 03 y 16, y tu mejor día es el martes. Cuida más tu salud, el estrés será muy perjudicial.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Termina lo que empiezas y trata de ser más profesional. Tu punto débil son los pulmones y la garganta, cuida tu salud. Tendrás una cirugía médica o estética, todo saldrá bien. Cambiarás tu coche por uno más reciente. Te domina lo sexual, busca una pareja igual de apasionada. Sales de viaje por cuestiones de negocios. Las situaciones materiales y económicas son muy importantes para ti, pero no olvides tu parte espiritual. Te llega la visa americana y la residencia. En el horóscopo del Tarot, te salió la carta de “El As de Bastos”, y te alerta que no te dejes engañar por quienes te rodean, tu signo peca de confianza. Este mes de octubre revisa con quién te relacionas. Tus mejores días serán el 03, 04, 09, 15, 20, 21, 23 y 28. Tus colores de la abundancia son el blanco y el naranja; tus signos compatibles Libra, Capricornio y Virgo, tu mejor día es el lunes, y tus números mágicos son 10, 26 y 45.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estás en tu etapa de crecimiento económico. Tus mejores días del mes serán el 01, 03, 10, 11, 15, 17, 18, 23, 24 y el 31. Tus colores son el azul y el blanco; tus signos compatibles son Acuario, Libra y Leo; tus números mágicos son 04, 27 y 29, y tu mejor día es el jueves. En este mes de octubre, tu carta del Tarot es “El Carruaje”, habrá cambios de trabajo o empezarás un negocio propio. Cuídate de envidias y del mal de ojo que están cerca de ti, usa mucho perfume y algo de plata para cortar lo negativo. Te vuelves a enamorar, trata de no ser tan celoso. Recuerda que eres dual, lo que te hace propenso a los vicios y las malas amistades, así que no te metas en problemas. Sabrás de un embarazo familiar. Recibes una invitación para salir de viaje. No siempre tienes la razón, trata de estar dispuesto a negociar cualquier situación laboral. Necesitas divertirte con tu pareja y entenderla.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Dedícate a ser mejor cada día, lo tuyo es la comunicación y las relaciones políticas. Sales de viaje dos veces este mes. Olvídate de esa pareja que solo quería abusar de tu nobleza, llegarán amores nuevos y prohibidos. No dudes en estudiar en el extranjero. Tu prodigiosa memoria tiende a guardar rencor, pero mejor deja el pasado atrás. En el horóscopo del Tarot, te salió la carta de “La Rueda de la Fortuna”, lo que implica que será un mes lleno de abundancia y estabilidad emocional. Te toca estar arriba en todos los proyectos. Cuidado con los chismes, no pidas opiniones ajenas sobre lo que debes hacer; sigue tu intuición y llegarás al éxito. Tus mejores días del mes serán el 01, 05, 08, 10, 13, 16, 18, 23, 25 y 30. Tus colores son el rojo y el naranja; tus signos compatibles son Escorpión, Acuario y Piscis; tu mejor día es el miércoles, y tus números de la suerte son 09, 32 y 36. Cuida tus hormonas y tiroides.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres el más apasionado del Zodiaco, pero eres infiel por naturaleza. En este mes de octubre, tendrás la oportunidad de crecer económicamente gracias a un nuevo empleo, tu signo se beneficiará en términos de crecimiento profesional. Ya no pelees con tu familia o pareja, aprende a controlar tu carácter. Cuida tu vista y tu garganta. Saldrás de viaje para nuevos proyectos. Te regalarán una mascota. En el horóscopo del Tarot, te salió la carta de “La Torre”, que dice que este mes de octubre tendrás una propuesta de matrimonio o de amor verdadero. No dudes en cambiarte de casa o de país, te rodea la energía positiva. Podrás reinventarte, tus mejores días del mes serán el 02, 05, 06, 10, 12, 15, 17, 21, 30 y 31. Tus colores son el verde y blanco; tus signos compatibles son Aries, Cáncer y Sagitario; tus números 13, 15 y 28, y tu mejor día el viernes. Tendrás estabilidad emocional.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cierras círculos amorosos y empiezas de nuevo. No prestes dinero, porque te robarán la buena suerte. Estudias idiomas o comercio internacional, conocerás personas importantes de otros países. Los casados deberán tener paciencia con su familia. Trata de no darle mucha importancia a lo que dicen de ti, sé auténtico. Para octubre te salió la carta de “El Mundo”, lo que implica que no debes temer al crecimiento profesional, será un mes lleno de sorpresas económicas y cambios de residencia extranjera. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 01, 11, 37; tus colores son el verde y el azul; tus signos compatibles son Capricornio, Aries y Tauro, y tus mejores días son el 01, 03, 10, 12, 15, 20, 21, 25 y el 31 de octubre. Tu punto débil son los nervios y la depresión, pero tendrás golpes de suerte en este mes para cerrar contratos y empezar negocios propios, también en los juegos de azar.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus mejores días de octubre serán 01, 03, 06, 09, 10, 11, 15, 19, 21 y 27, cualquier cambio que quieras hacer te saldrá de lo mejor. Tus signos compatibles para el amor son Acuario, Piscis y Leo; tus números mágicos el 07 y 19 y 23, y tu mejor día, el jueves. El universo conspira a tu favor, la carta de “La Estrella” es tu mejor aliada, y te indica que las oportunidades te caerán del cielo, tendrás cambios laborales, proyectos lucrativos y un aumento de salario. El mejor regalo para ti será un viaje, así que empaca tus maletas, no olvides consentirte con algo de oro, te lo mereces. Los solteros se verán envueltos en amores apasionados, pero cuidado con los corazones ocupados. Los casados deberán ponerle atención a la comunicación y evitar los celos. Renacerás con una cirugía estética y nuevos hábitos saludables, pero recuerda descansar bien, el insomnio no es tu amigo.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Mago” revela que octubre será de poder y logros para ti. La abundancia tocará a tu puerta con proyectos, negocios propios y mucho dinero. Después del día 21, tu cumpleaños marcará el inicio de una nueva era de prosperidad, aprovecha esta racha de suerte. Los solteros encontrarán amor verdadero, prepárense para vivir una historia de ensueño, así que cierra ciclos y abre tu corazón al amor. Para los que tienen pareja, será un mes de pasión y conexión. Tendrás problemas de estómago y enfermedades de transmisión sexual podrían aparecer. Una cirugía de ojos te dará una nueva visión. Tu mejor compatibilidad amorosa es con Piscis, Géminis y Cáncer; tus mejores días del mes serán 01, 06, 07, 08, 10, 15, 20, 21, 25 y 31; la prosperidad te llegará con los colores azul y blanco, y tus números de la suerte son 05, 06 y 21. El lunes es tu día de poder. Cuidado con las personas que envidian tu éxito.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La pasión arderá con intensidad, di que sí al amor y vive experiencias inolvidables, tu energía y carisma te harán irresistible. Cuida tu espalda, la tensión acumulada podría causarte problemas; una dieta balanceada y ejercicio te ayudarán a sentirte mejor. La carta de “El Juicio” te anuncia un nuevo comienzo, es hora de brillar como nunca. El éxito está a la vuelta de la esquina con un nuevo puesto, proyectos ambiciosos y mucho dinero, así que invierte en ti y verás cómo crece tu economía. Te esperan grandes golpes de suerte: compras una casa y tendrás un ascenso, no dudes que la vida te sonríe. Tus números de la suerte son 08, 20 y 40; el viernes es tu día de poder; la prosperidad la conseguirás si usas los colores rojo y blanco, solo ten cuidado con gastos impulsivos. El universo te regalará todo lo que deseas. Tus mejores días de octubre serán 02, 04, 07, 09, 15, 18, 21, 25 y 30.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Prepárate para un mes lleno de sorpresas, la carta de “El Loco” te invita a salir de tu zona de confort y abrazar nuevas oportunidades. La abundancia está a la vuelta de la esquina, invierte en tus proyectos y verás cómo crece tu patrimonio, la estabilidad económica será tu aliada. Los casados enfrentarán algunos desafíos, la comunicación será clave para superar cualquier obstáculo. Los solteros conocerán a alguien especial, pero cuidado con las falsas promesas. Cuida tu alimentación, los problemas estomacales podrían aparecer, visita al médico y sigue sus recomendaciones. La suerte estará de tu lado con muchos viajes. Tus mejores días del mes son 01, 04, 05, 10, 11, 14, 15, 21, 23, 30 y 31. El martes es tu día de poder; usa los colores rojo y azul en tu ropa para atraer la abundancia; tus signos compatibles son Tauro, Cáncer y Virgo, y tus números de la suerte son 06, 25 y 45.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Ermitaño” te invita a la reflexión y tomar decisiones, es momento de que escuches tu intuición. Ten cuidado con amores apresurados, toma tiempo para conocer a alguien y evita las relaciones tóxicas. La soledad puede ser una gran aliada para descubrir quién eres realmente. Tus mejores días de octubre serán 01, 03, 05, 06, 12, 15, 18, 23, 25 y 30. Tus colores de la suerte son azul y blanco; la mejor compatibilidad para el amor la tienes con con Tauro, Géminis y Libra; tu mejor día será el lunes y tus números mágicos 18, 24 y 30. Los problemas laborales y legales quedarán en el pasado, la estabilidad económica llegará gracias a tu esfuerzo. El ejercicio y una alimentación balanceada te ayudarán a mantenerte en forma. Te esperan viajes, nuevas amistades y sorpresas. Tu signo está hecho para soportar todas pruebas que le ponen en la vida, ten cuidado con los chismes y las personas tóxicas.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para el amor verdadero, tu mejor compatibilidad es con Tauro, Cáncer y Virgo; tus números mágicos son 41, 42 y 77, y la abundancia te llegará con los colores azul y verde. En este mes, tus días mágicos son 03, 04, 07, 11, 15, 16, 20, 21, 24, 25 y 31. La carta de “El Emperador” te corona, es hora de tomar las riendas y alcanzar el éxito. La política y el servicio público podrían ser tu nuevo camino, no dudes en explorar oportunidades. La estabilidad emocional y una pareja sólida están a tu alcance, abre tu corazón y déjate amar. El ejercicio y la relajación son clave para tu bienestar, considera una cirugía estética para sentirte aún mejor contigo mismo. Te esperan viajes, nuevas amistades y oportunidades laborales, la suerte estará de tu lado. Enciende una vela blanca con canela y unas gotas de tu perfume para que la abundancia llegue a ti. El universo te consagra como un ser especial.