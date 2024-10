Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 7 al 10 de octubre

En sus horóscopos, Mhoni Vidente te da sus mejores consejos en caso de tener algún malestar físico, ya que no debes olvidar que tu salud es lo más importante y no debes pasar por alto las revisiones médicas, pues con salud mental y del cuerpo tendrás la mejor actitud.

Conocerás también cómo te irá en el amor, para que olvides el pasado y no tengas miedo de abrir de nuevo tu corazón, un pequeño tropiezo no significa que debes olvidarte para siempre de vivir en pareja. Si vives con alguien, sabrás si tu relación se mantiene estable o tienes que aclarar cosas que te causan incertidumbre, la comunicación es fundamental.

Mhoni Vidente te dice además cuáles son tus colores de la fortuna y números de la suerte, para que los uses como mejor te convenga y mejores tu situación económica, ya que todo tu esfuerzo merece ser recompensado.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Avanzas en tu carrera profesional, conseguirás mejores puestos de trabajo a nivel ejecutivo, así que aprovecha las oportunidades, pues la carta de “El Carruaje” te dice que tendrás mayor fuerza laboral. Eres un líder natural y tu inteligencia se desarrolla mejor rodeado de personas iguales a ti, cambia de amistades. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son el 10 y el 33; tus colores son el rojo y el azul, y tus signos compatibles: Libra, Capricornio y Leo. Si tienes trámites de pasaporte o visa americana, consulta a un abogado. Prende una veladora de siete potencias para alejar las envidias y malas energías. Un nuevo amor te dará un regalo sorpresa, mientras que una pareja del pasado te busca; piensa bien lo que harás. Para quienes están casados, podrían surgir problemas de celos o desconfianza. Pagas el seguro de tu carro. Recibirás un bono por ventas. Cuida tus riñones.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Pagas tus tarjetas de crédito para mejorar tu economía, estás en un buen momento para crecer en los negocios. Arreglas tu carro. Hablas con tu pareja sobre formar una familia. Te domina el mal carácter, por lo que es importante que pienses antes de actuar para no alejar a las personas. Comienzas a planear tus vacaciones de diciembre con la familia. La carta de “El Mundo” te indica que los diferentes idiomas te abrirán puertas al éxito. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son el 11 y el 12; tus colores son el verde y el blanco, y tus signos compatibles Virgo, Sagitario y Acuario. Tendrás ayuda divina por parte del arcángel Miguel. Habrá reajustes y cambios en tu puesto laboral, es fundamental que mantengas un buen desempeño. Tus trámites escolares y del título profesional se resolverán en estos días, y podrías iniciar un diplomado en comercio o administración.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El “As de Oros” en el tarot indica que la buena suerte está de tu lado, pero no sabotees tu felicidad, la fortuna te sonríe. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son el 27 y el 41; tus colores de la fortuna son el rojo y el blanco, y tus signos compatibles Leo, Libra y Acuario. Despiertas hacia nuevos rumbos de vida, crecerás profesionalmente con más oportunidades de empleo. Cuida tu mal carácter; a veces dices palabras que lastiman, modérate y sé prudente. Cuídate de dolores de espalda y cabeza relacionados con energía negativa en el trabajo; date baños de agua bendita para limpiar las malas energías. Atraerás a nuevos y viejos amores. Realizas pagos de tu casa y tarjetas de crédito para evitar deudas. Inicias una dieta y te inscribes en un gimnasio. Un viaje de trabajo está en puerta. Apuesta por tus equipos favoritos y ganarás dinero extra. Te regalarán una mascota.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás oportunidades infinitas de incrementar tus ingresos, aunque estarás bajo presión laboral y tendrás reuniones de última hora por nuevos proyectos, mientras que tus planes personales se concretarán. Viajas por motivos familiares. Cuida tus huesos y columna de posibles dolores. En el amor, te sentirás pleno y entregado por completo. Te proponen dar clases a universitarios. Busca otro empleo si sientes que estás estancado en el actual. Controla tu ansiedad por comer, que proviene del estrés; considera asistir a terapia psicológica. La carta de “El Diablo” te advierte que tengas cuidado con los enemigos ocultos que podrían estar cerca de ti, sé más desconfiado y protégete invocando al arcángel Miguel. Tu mejor día es el jueves; tendrás buena suerte en juegos de azar con los números 01 y 03; tus colores son el amarillo y el naranja, y tus signos compatibles Escorpión, Piscis y Aries.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Evita crear problemas donde no los hay. Sé discreto con tus planes de vida y no cuentes los detalles. Ten cuidado con llevar dos relaciones a la vez, madura y sé fiel. Te domina la pasión, controla tus impulsos. Eres el pilar de tu casa, pero si requieres una pausa, cierra ciclos y comienza de nuevo. Recibes una mascota y haces más ejercicio. Tienes una semana llena de fiestas y cumpleaños. Pon más valor y esfuerzo en todo lo que haces, la carta de “El Sol” te dice que es tu momento de brillar, no dejes que nada ni nadie opaque tu vida, es tu oportunidad de prosperar. Te ofrecen trabajo en el extranjero. Tu mejor día es el viernes; tus números mágicos son el 28 y el 36; tus colores son el rojo y el naranja, y tus signos compatibles son Sagitario, Aries y Géminis. Mantén una visión elevada de la vida, deja que la ambición te impulse a ser alguien importante. Pagas deudas pasadas para estabilizar tu economía.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás crecimiento económico si comienzas a trabajar en lo que te propongas, no lo dejes para después. Toma en cuenta que todo lo sucedido es parte de tu aprendizaje, te ayudará a avanzar. Cuídate de dolores de estómago. Aléjate de las malas compañías para que no absorbas su energía negativa. Cambia el color de tu casa para atraer abundancia y prosperidad. Renueva el seguro de tu carro y de gastos médicos. Los casados deben evitar peleas sin razón. La carta de “La Torre” indica que formalizarás una relación de pareja. Si estás soltero, el destino te ayudará a encontrar a tu nuevo amor. Tu mejor día será el lunes; tus números mágicos son el 07 y el 08; tus colores son el azul y el amarillo, y tus signos compatibles Capricornio, Acuario y Géminis. Pide un deseo, ya que el arcángel Miguel te lo cumplirá y te acompañará esta semana. Trata de renovarte para vivir mejor y más feliz.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres un ser lleno de encanto y equilibrio, esta semana el universo te regala una oportunidad única para alcanzar tus metas, así que no la desaproveches. Confía en tu intuición y sigue adelante con determinación porque el éxito te espera. Según las cartas del tarot, “El Mago” apareció en tu destino, anunciando una doble racha de suerte que te acompañará en todos tus proyectos, todo lo que toques se convertirá en oro. El amor llama a tu puerta con fuerza, encontrarás una relación duradera y llena de pasión, abrázala con entusiasmo. El éxito profesional te espera a la vuelta de la esquina, aprovecha esta energía para impulsar tus proyectos y tomar decisiones importantes. La prosperidad te llegará con los colores verde y amarillo, y tus números de la suerte son 18 y 29. Presta atención a tus articulaciones, especialmente las rodillas, los cambios de clima pueden afectar tu salud.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Durante estos días tendrás un golpe de suerte con los números 24 y 30, también te recomiendo usar los colores negro y naranja. La carta de “La Estrella” ilumina tu camino, te anuncia una semana llena de cambios positivos y oportunidades. Prepárate para un nuevo romance, tu pasión y magnetismo atraerán a alguien especial, ábrete al amor. Presta atención a la salud de tus seres queridos, especialmente de tus abuelos; tu intuición te guiará para brindarles el apoyo que necesitan. El dinero llegará de formas inesperadas, como premios o bonificaciones, aprovecha esta racha de suerte. Es el momento ideal para que busques nuevos desafíos profesionales. Planifica tus vacaciones navideñas, un viaje te recargará de energía y te permitirá disfrutar de momentos inolvidables. Continúa aprendiendo y expandiendo tus conocimientos, los idiomas te abrirán muchas puertas. Cuida tu salud dental.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La carta de “La Templanza” te indica que estás en el camino correcto, pero necesitas mantener la calma y confiar en el proceso. Para los solteros, el amor está a la vuelta de la esquina, abrázalo con entusiasmo. Quienes están en pareja, cultiven la admiración mutua y el cariño. Tus números de la suerte son 04 y 26. Vístete de optimismo y espiritualidad con los colores amarillo y morado. Tu carrera profesional está en ascenso, nuevos proyectos y oportunidades se presentarán, aprovecha esta racha de suerte. Presta atención a tu cuello y cabeza, relájate y practica técnicas de respiración para aliviar la tensión, recuerda que todo llega a su tiempo. Desarrolla tus habilidades en administración y ventas. Nunca dejes de aprender, estudiar una nueva carrera te abrirá muchas puertas. Cuida tu salud física y mental, relájate y disfruta de los pequeños placeres, rodéate de personas positivas.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres un signo ambicioso y determinado, el universo te recompensa por tu esfuerzo y dedicación; disfruta de los frutos de tu trabajo. En el tarot te tocó la carta de “La Rueda de la Fortuna”, por lo que la suerte estará de tu lado en todos los ámbitos de la vida, tendrás grandes oportunidades de negocio y crecimiento profesional, no las desaproveches porque es el inicio de una racha de éxito. Continúa aprendiendo y capacitándote, nunca dejes de crecer. Dedica tiempo a tu familia, el apoyo de tus seres queridos es invaluable. Para estos días tus números de la suerte son 13 y 21, y la abundancia te llegará si usas los colores amarillo y naranja en tu ropa. No hables de tus planes a la ligera, la envidia puede obstaculizar tu éxito. Mantén todo en orden, la organización es clave para alcanzar tus metas. Realízate chequeos médicos regularmente, prevenir es mejor que lamentar.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana tus números de la suerte son 05 y 34, úsalos en los juegos de azar. Tus colores de la elegancia y equilibrio son negro y blanco. El amor y el éxito están a la vuelta de la esquina, pues la carta de “Los Amantes” llegó para iluminar tu camino y traer armonía a tu vida; prepárate para vivir una intensa historia romántica. Tu carisma y encanto conquistarán a todos a tu alrededor. Grandes oportunidades de negocio se presentarán, aprovecha esta racha de suerte y expande tus horizontes. Cuida tu alimentación, evita el estrés y mantente hidratado, tu bienestar físico es fundamental. Amplía tu círculo social, las redes te ayudarán a conocer personas influyentes. Busca nuevas oportunidades laborales, tu talento y creatividad serán recompensados. Protégete de las energías negativas. Una vela roja te ayudará a limpiar tu aura. Evita hacer promesas que no puedas cumplir.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Prepárate para una aventura llena de sorpresas, la carta de “El Loco” en el tarot te invita a salir de tu zona de confort y explorar nuevas posibilidades, ábrete a novedosas experiencias y déjate llevar por la pasión, un nuevo amor está a punto de entrar a tu vida. Tendrás oportunidades de crecimiento profesional, así que no las desaproveches. Cuida tu piel y mantén una alimentación saludable, tu bienestar físico es fundamental. En los juegos de azar te recomiendo usar los números 31 y 40, la serenidad y optimismo los conseguirás con los colores azul y amarillo. Aborda los cambios con entusiasmo porque son oportunidades para crecer, rodéate de personas positivas y evita a personas tóxicas. El universo te invita a confiar en tu intuición y seguir tus sueños. Días de hablar con amigos y amores del pasado donde tuviste problemas, deja los rencores, aprende a perdonar y olvidar.