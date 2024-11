Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 11 al 14 de noviembre

Sigue las recomendaciones de Mhoni Vidente para que resuelvas las dudas que tienes en el ámbito del amor y la familia

Si pasas por algún momento de incertidumbre, busca en los horóscopos de Mhoni Vidente las mejores recomendaciones para enfrentar esta semana con la mejor actitud y la buena energía que te ayudarán a conseguir el aumento salarial que tanto deseas y así empezar con tu patrimonio.

Sabrás también cuáles son los signos con los que tendrás mayor empatía, ya sea para el amor o emprender algún negocio, además de conocer tus números de la fortuna para usarlos en los juegos del azar y los colores que te traerán fortuna y buena vibra.

Mhoni Vidente también te da algunos consejos para que invoques a tu ángel de la guarda y le pidas lo que más deseas en todos los aspectos de tu vida, solo recuerda mantener la discreción para no levantar ninguna envidia y tu abundancia se marchite.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recibirás el aguinaldo. Ya no dudes tanto del amor o de esa persona que te busca. Los casados tendrán días de convivencia y mucho amor. Recibirás un regalo inesperado y terminarás de arreglar tu casa. Pide un deseo este 11 de noviembre a las 11:11 horas y se te cumplirá. En la carta del tarot te salió “El Mago”, mantén la mentalidad muy positiva. Deja a un lado malos momentos del pasado. Llegará una nueva propuesta de crecimiento laboral, no la desaproveches. Ten cuidado con las envidias; es mejor no hablar de tus planes. Punto débil: la espalda baja y los riñones, ve al médico. Tu mejor día es el martes. Tus números mágicos son 04 y 26. Tus colores de la abundancia: plata y rojo. Los signos compatibles: Leo, Libra y Capricornio. El As de Oros estará en tu mano con suerte en todo lo que hagas. Te llegará la invitación a una fiesta en la que te divertirás mucho.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ten cuidado con las decisiones que vayas a tomar en cuestiones personales, podrían afectar toda tu vida; piensa dos veces antes de actuar. Este 11 de noviembre, enciende una vela roja y pídele a tu ángel de la guarda que te conceda lo que deseas; verás cómo vendrá a tu vida. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Ermitaño”, es el momento de resolver todos los problemas a tu alrededor. Tomar decisiones cuesta mucho, pero es tu momento de ser feliz; vienen tiempos mejores. Arregla asuntos legales, ya que la buena suerte estará a tu favor. En el trabajo, habrá nuevos compañeros. Eres merecedor del triunfo en cualquier área, ya sea como vendedor, comunicólogo o ingeniero de diseño. Tu número mágicos son 19 y 27. Tus colores son el azul y amarillo. Los signos compatibles: Leo, Virgo y Capricornio. Tu mejor día es el miércoles. Habrá una sorpresa económica.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Regresa a estudiar un diplomado o maestría. Lastimas a los demás sin darte cuenta, eres muy directo y por eso es mejor no opinar ni meterse en situaciones que no son tuyas. No te sabotees a ti mismo en el camino hacia el éxito y la felicidad. Te recomiendo que este 11 de noviembre prendas una vela blanca y le pidas a tu ángel de la guarda todo lo que necesitas. Serán unos días de mucho trabajo, así que trata de no enojarte; ten paciencia. En la carta del tarot te salió “El Diablo”, ten cuidado con personas que se visten de oveja, protégete de todas esas energías negativas. Te llegará dinero extra por la venta de una propiedad. Recibirás una invitación para trabajar en el extranjero. Piensa que los cambios son positivos. Tu número de la suerte es 16 y 21. Tu mejor día es el jueves. Tus colores: naranja y amarillo. Los signos compatibles: Acuario, Libra y Virgo.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te recomiendo que este 11 de noviembre prendas una vela blanca y te des baños de agua bendita para tener abundancia. Te invitarán a planear un viaje para Año Nuevo. En cuestiones amorosas, no seas tan dramático y se menos controlador. Estás dispuesto a soltar lo que no es para ti. Ten cuidado con las pérdidas en la calle. Arreglarás tu coche. En la carta del tarot te salió “El Sol”, siempre vas a brillar, pero a veces los pensamientos negativos no te dejan. Ten una actitud más positiva, llena de logros y acciones constructivas; la buena suerte estará de tu lado. Tu mejor día es el lunes. Tus números mágicos son 03 y 05. Tus colores: rojo y verde. Los signos compatibles: Escorpio, Capricornio y Piscis. Eres el pilar de tu familia y siempre estarás para ellos cuando lo necesiten. Este es el momento ideal para crecer profesionalmente; cambia de trabajo o pon un negocio.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Serán días de crecimiento en negocios propios y proyectos. Lograrás todo para iniciar una vida llena de triunfos. Sé generoso en todo, especialmente en lo económico. Enciende una vela roja el 11 de noviembre y pídele a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas; se cumplirá. Cuídate de problemas de espalda y cadera. Comunícate con tu pareja y no le faltes al respeto. No prestes dinero para evitar que te roben la buena suerte. En la carta del tarot te salió “El Emperador”, es el momento de ser grande y no dejarte intimidar por nadie. Recuerda que tu signo es de fuego, lo que te permite estar siempre en crecimiento. Busca nuevos horizontes laborales; muy bueno para el comercio y las relaciones políticas. Tu mejor día es el viernes. Tus números mágicos son 18 y 30. Tu color de la abundancia: azul y naranja. Los signos compatibles: Capricornio, Sagitario y Aries.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cuidado con los conflictos familiares; es mejor no involucrarse en situaciones que no te pertenecen. Nuevos caminos del amor llegarán estos días. Genera un patrimonio, pero no caigas en la tentación de querer vivir más allá de tus posibilidades. Si tu expareja no te valoró, cierra el ciclo y sigue conociendo personas más compatibles. Tus números son 06 y 07, y tu mejor día es el miércoles. No dudes que el dinero fluirá en tu entorno. Tus colores mágicos son el rojo y amarillo. Los signos compatibles: Capricornio, Aries y Tauro. Te llegará una sorpresa económica el 11 de noviembre; se abrirán las puertas de la abundancia. En la carta del tarot te salió “El Loco”, es momento de recibir nuevas oportunidades de trabajo; crece profesionalmente, no te estanques y di “sí” a los cambios inevitables; aprende a resolver las situaciones sin evadirlas. Llegará dinero por lotería.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para esta semana, tus números de la suerte son 02 y 15, si quieres que tu buena energía tenga mayor fuerza, te recomiendo usar los colores amarillo y naranja. En los asuntos del corazón, Virgo, Géminis y Acuario te complementan a la perfección. El lunes será tu día para brillar. Prende una vela roja el día 11 y pídele a tu ángel de la guarda lo que más deseas. “La Fuerza” es tu carta del tarot, te revela que eres un ser poderoso, capaz de lograr grandes cosas. Sin embargo, a veces te subestimas. No lo permitas más porque esta carta te otorga sabiduría y equilibrio. Eres el consejero de tu círculo social y familiar, con una mente ágil y brillante. Eres el pilar de tu familia y tienes la valentía para tomar decisiones importantes. Prepárate para un nuevo comienzo. Mudarte con tu pareja será una excelente decisión. Mantén una actitud positiva y verás cómo la abundancia llega a tu vida.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Torre” te indica que es momento de construir tus cimientos, tener tu propio espacio y sentir la seguridad de un hogar propio. No temas a los cambios, pues te llevarán a una etapa de estabilidad y paz. Los números 01 y 17 te guiarán hacia la abundancia. Los colores que te potencian: azul y naranja, porque son una combinación explosiva de energía y calma. Libra, Acuario y Piscis te complementan a la perfección para el amor y los negocios. El jueves será tu día para tomar decisiones importantes. El día 11 prende una vela blanca y pide a tu ángel de la guarda lo que más deseas. Este es un año de renacimiento y transformación. Celebra tu cumpleaños con alegría y prepárate para grandes cambios. Una nueva era de prosperidad te espera. Te llegará un regalo que te llenará de felicidad. Si estás pensando en una cirugía estética sigue adelante porque te sentirás más atractivo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Harás cambios en tu hogar y tu vehículo, te sentirás más cómodo y seguro. Evita celos y enojos infundados, la felicidad está dentro de ti. Momento de estabilizar tu vida sentimental y dejar de lado las aventuras pasajeras. Tu carisma y optimismo te llevarán a alcanzar todas tus metas. El “As de Copas” te revela que es tiempo de priorizar tu felicidad. Después de tanto cuidar de los demás, es tu turno de brillar. Prepárate para una semana llena de sorpresas y abundancia. Los números 33 y 88 serán tus amuletos de la suerte. El verde y amarillo son tu combinación de crecimiento y alegría. Leo, Sagitario y Aries te complementan a la perfección. El miércoles será tu día para tomar decisiones importantes. Prende una vela blanca el día 11 y pide a tu ángel de la guarda lo que más deseas. El universo te recompensa por tu esfuerzo y dedicación. Prepárate para recibir dinero inesperado.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“El Mundo” te revela que eres un ser poderoso y capaz de lograr todo lo que te propongas a pesar de los obstáculos, tu perseverancia te llevará al éxito. Prepárate para una semana de grandes logros y oportunidades. Tus amuletos de la suerte son los números 24 y 41. Los colores naranja y rojo son tu combinación de energía y pasión. Los signos que te complementan en el amor: Tauro, Virgo y Aries. El martes será tu día para tomar decisiones importantes. Prende una vela blanca y pide a tu ángel de la guarda lo que más deseas el día 11. El universo te recompensa por tu esfuerzo y dedicación. Prepárate para recibir abundancia y reconocimiento, aprovecha esta oportunidad para ahorrar. Sal a caminar y exponte al sol, te sentirás más energizado y positivo. Concéntrate en tus estudios y obligaciones laborales. Prepárate para un viaje a finales de mes que será una experiencia renovadora.

Acuario

El universo te recompensa por tu esfuerzo y dedicación, prepárate para recibir abundancia. Si no te sientes valorado en tu trabajo actual, busca nuevas opciones, no tengas miedo a salir de tu zona de confort. Un viaje familiar te permitirá recargar energías y fortalecer tus lazos afectivos. El “As de Oros” te revela que entras en una etapa de prosperidad. Tu creatividad e inteligencia te llevarán a alcanzar el éxito financiero. Confía en tus capacidades y no permitas que las dudas te limiten. Los números 08 y 10 serán tus amuletos de la suerte. Mientras que los colores blanco y azul son tu combinación de pureza y tranquilidad. Cáncer, Géminis y Libra te complementan a la perfección. El viernes será para tomar decisiones importantes. Prende una vela blanca el día 11 para que pidas a tu ángel de la guarda lo que más deseas. Un cambio de look te hará sentir más seguro y atractivo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Prepárate para dar un giro de 180 grados, la carta de “La Rueda de la Fortuna” gira a tu favor, trayendo abundancia y estabilidad. Momento para brillar y cosechar los frutos de tu esfuerzo. Ábrete a recibir prosperidad con los brazos abiertos y permite que la riqueza fluya. Concéntrate en tus objetivos y verás cómo el universo conspira a tu favor. Los números 20 y 25 serán tus amuletos de la suerte, así que no dudes en jugarlos. Vivirás momentos inolvidables en el amor. Los astros indican posibles propuestas de matrimonio, mantén los ojos bien abiertos. Tus números mágicos son 20 y 25, la mejor compatibilidad la conseguirás con Piscis, Aries y Cáncer. Confía en tus capacidades y no te dejes vencer por los obstáculos. Esta carta te invita a viajar y conocer nuevas culturas. Enciende una vela roja y pide a tu ángel de la guarda que te conceda tus deseos más profundos el día 11.