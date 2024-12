Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 9 al 12 de diciembre

Si estás en la búsqueda del amor, Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de esta semana cuáles son los signos con los que tendrás mejor compatibilidad y que puedas iniciar una relación, solo mantén abierta la puerta de tu corazón y no tengas miedo a vivir nuevas experiencias.

Sabrás también cuáles son tus colores de la abundancia y pasión, por lo que se te recomienda usarlos en tu ropa o decoración de tu hogar. Descubre también cuáles son los números que te ayudarán en los juegos de azar, así como tu mejor día de la semana.

Mhoni Vidente también te recomienda que aunque vivas momentos de abundancia y prosperidad, es mejor mantener la discreción para que no atraigas malas energías ni la envidia de algunas personas. También es momento para fortalecer tus lazos familiares y sanar heridas que te han alejado de algunos parientes.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás mucho trabajo, ponte al día con tus proyectos para cerrar bien el año. Enfócate en pagar deudas y ponerte al corriente con tus pagos. Harás compras navideñas de último minuto, pero también recibirás un regalo en una posada navideña y comprarás unos boletos de avión para viajar con tu familia a fin de año. Ten cuidado con problemas de garganta y pulmones. En el tarot te salió la carta de “La Estrella”, eso te augura momentos de abundancia. En lugar de enfocarte en los problemas, concéntrate en los resultados. Tu signo está destinado a tomar decisiones grandes en la vida. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son el 10 y el 64; tus colores son el rojo y morado, y tus signos compatibles Capricornio, Sagitario y Libra. Disfruta tu soledad. Sé fiel en el amor, no juegues con dos personas a la vez. Alguien del signo de Capricornio te hablará de de establecer una relación formal.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ten cuidado con tus compras, mantén el enfoque durante las festividades y solo paga por lo que necesites. Cuida tu espalda y cuello, el estrés podría afectarte. Tu madre te invitará a una posada navideña y comprarás regalos para un intercambio. Decidirás cortarte el cabello y cambiar de look para sentirte renovado; también podrías vender tu coche para comprar uno más reciente. En el amor, no te obsesiones con lo que no es, busca la convivencia y la felicidad con tu pareja. Tu compatibilidad ideal es con los signos de Escorpión y Acuario. La carta del tarot “El Emperador” te augura que es momento de destacar. Las decisiones que tomes en el trabajo te ayudarán a crecer económicamente. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son el 29 y el 31; tus colores son blanco y verde, y tus signos compatibles: Acuario, Capricornio y Virgo. Esta semana tendrás prisa por pagar deudas.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No compartas tu vida personal, las envidias te rodean y te pueden arruinar los planes. En el amor, evita pelear tanto con tu pareja. Un familiar te invitará a una posada navideña, y decidirás viajar con tus seres queridos durante estas fiestas. Ya no pongas pretextos para adelgazar, todo está en tu mente. Te recomiendo llevar siempre algo de plata para protección y una imagen del Arcángel Miguel en tu cartera para calmarte, ya que él te cuidará. La carta del tarot “El Sol” te indica que es momento de cerrar ciclos del pasado y planificar tu futuro, atraviesas por una etapa de crecimiento laboral; te ayudará a atraer más riqueza y estabilidad emocional. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son el 13 y el 33; tus colores son el rojo y naranja, y tus signos compatibles Libra, Sagitario y Acuario. Tendrás una semana de mucho trabajo, así que debes organizarte para evitar problemas con tus superiores.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el amor, no busques a esa persona que se fue, cierra ese ciclo y conoce a alguien nuevo. Harás compras navideñas y pedirás unos días de vacaciones para viajar junto a tu familia. También podrías decidirte a iniciar un negocio propio en el que te irá muy bien. La carta del tarot “El Diablo” te sugiere que el dinero fluirá sin límites hacia ti, pero te advierte que no compartas tus logros y planes, ya que eres vulnerable a las envidias. Sé prudente y protégete con agua bendita y perfume para cortar las energías negativas. Tu mejor día es el viernes; tus números mágicos son el 06 y el 77; tus colores son verde y naranja, y tus signos compatibles Capricornio, Piscis y Escorpión. Cuida tus oídos y garganta de los cambios de clima. Tendrás una semana agitada en el trabajo, pero no te presiones demasiado. Recibirás dinero extra de tu aguinaldo o comisiones, invierte en ti mismo.

Signo Leo

Resolverás un asunto legal pendiente y realizarás pagos de tu tarjeta de crédito. Te enterarás de un embarazo familiar que te hará feliz. No le des poder a tus enemigos con tus pensamientos, bloquea lo negativo y serás más feliz. Arreglarás tu casa para una posada navideña. La carta del tarot “As de Oros” en tu signo, significa que la buena suerte está de tu lado. Es momento de hacer inversiones para crecer tu patrimonio, y cualquier cambio que desees hacer en el trabajo o en trámites de migración tendrá éxito. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son el 02 y el 11; tus colores son amarillo y azul fuerte, y tus signos compatibles son Acuario, Aries y Sagitario. Es una semana con muchas sorpresas agradables a tu alrededor, en el trabajo tendrás mucha presión por el cierre de proyectos, así que mantente atento. Te invitarán a un viaje o a pasar las fiestas navideñas con familiares.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ten cuidado con lo que firmas y evita fraudes. Esta semana estarás organizando papelería personal y poniéndote al día con pagos de tu casa. Cuida tu salud mental y física haciendo ejercicios de relajación. En el amor, si sientes que tu pareja ya no está cómoda, date un tiempo para reflexionar y tener tiempo para ti. Comprarás ropa para una posada y te regalarán una mascota. Te recomiendo prender una vela roja el 12 de diciembre y llevar una imagen de la Virgen de Guadalupe para protección. La carta del tarot “As de Bastos” te indica que no debes darle tanta importancia a los comentarios negativos, tienes la fuerza mental para superar cualquier adversidad, enfócate en lo positivo y aléjate de personas tóxicas que te tienen envidia. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son el 27 y el 28; tus colores son blanco y verde, y tus signos compatibles para el amor son Aries, Tauro y Piscis.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El viernes será tu día de la suerte, el universo te sonreirá con tus números mágicos 16 y 47, juégalos y vibra con ellos. La carta de “El Carruaje” te recuerda que es hora de que pongas el pie en el acelerador y avances sin mirar atrás. Nadie puede detenerte para alcanzar tus sueños. Conéctate con Tauro, Acuario y Géminis y siente la química. Guarda tus planes, evita las envidias y concéntrate en tus metas. Los viajes te abrirán la mente y te llenarán de nuevas experiencias. Tus colores de la abundancia son naranja y amarillo, atrae la prosperidad con ellos. Semana de retos y prueba, mantén la calma y no te dejes llevar por los chismes, recuerda que el que se enoja, pierde. Terminarás una etapa importante y comenzarás un nuevo desafío. Resolverás un asunto que te preocupaba, deja atrás el pasado y abre tu corazón a nuevas experiencias. El perfume te ayudará a atraer el romance.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Considera cambiar de trabajo o emprender un negocio, la prosperidad la tienes a la vuelta de la esquina. El amor florece, conéctate con personas que te hagan sentir especial y vive experiencias inolvidables, principalmente si son de Libra, Cáncer o Piscis. La carta de “El Loco” te recuerda que es hora de madurar y construir un futuro sólido, es tiempo de que dejes atrás lo que ya no sirve y te abras a nuevas oportunidades. Reflexiona sobre tus logros y aprendizajes. El próximo año será aún mejor, prepárate para una sorpresa económica, pero organiza tus finanzas y evita gastos innecesarios. Los números 01 y 20 te traerán suerte, juega con ellos los martes y atrae la abundancia. Vístete de azul y rojo porque son los colores de la pasión y encenderán tu magnetismo. El universo conspira a tu favor, aprovecha esta buena racha para impulsar tu carrera. Sorprende a tus seres queridos con regalos especiales.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La carta de “El Mundo” te indica que estás en la cima y que nada puede detenerte. Disfruta de tu momento y brilla con luz propia. Sé tú mismo y no te amoldes, porque la autenticidad es tu mayor atractivo. La suerte te sonríe, aprovecha tu cumpleaños y usa los números 24 y 33 porque te traerán grandes premios. El azul y blanco son tus colores de la buena fortuna. Vístete de estos tonos y atrae la prosperidad. Tu mejor compatibilidad es con las personas de Aries, Géminis y Leo. Conéctate con ellos y vive aventuras inolvidables. El mundo te espera, los viajes te expandirán horizontes y llenarán de nuevas experiencias. Tu carisma te abrirá muchas puertas. Aprovecha esta semana para fortalecer tus contactos. Un nuevo look te hará sentir más seguro y atractivo. Organízate porque tendrás mucho trabajo, pero también muchas recompensas. Prepárate para un regalo especial.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres un ser lleno de fuerza y determinación, confía en tus capacidades, pues el universo te recompensa por tu esfuerzo y dedicación. Prepárate para una vida llena de éxitos y felicidad, la carta de “El Mago” te anuncia una nueva era de prosperidad y éxito, cosecharás los frutos de tu esfuerzo. Los números 30 y 66 te traerán grandes ganancias, juégalos con fe y confianza. Tus colores de la pasión son rojo y blanco, vístete de estos tonos y atrae la energía positiva. La compatibilidad perfecta la tendrás con Aries, Géminis y Virgo, el amor verdadero está a la vuelta de la esquina, disfruta de esta etapa y fortalece tu relación. El viernes será tu día de suerte, aprovéchalo al máximo porque el universo te sonreirá. Protégete del frío, el cambio de clima puede afectar tu salud. Prepárate para una semana ajetreada, organiza tu tiempo y cumple con tus compromisos, un viaje te renovará las energías.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu compatibilidad perfecta será con Virgo, Libra y Sagitario, conéctate con ellos y siente la química. Los números 14 y 15 te traerán ganancias, juégalos con fe y confianza. Vístete de blanco y verde porque son colores de la paz. La carta de “La Templanza llegó para recordarte la importancia de encontrar el equilibrio en tu vida, es momento de que te alejes de las personas tóxicas y te enfoques en tu bienestar emocional. La prosperidad te espera, solo no permitas que nadie te manipule, pon tus necesidades en primer lugar. Martes de la suerte, aprovecha este día al máximo en el que el universo te sonreirá, usa esta buena vibra para alcanzar tus metas. Tus dolores de espalda pueden ser causados por el estrés. Disfruta de las posadas, tu carisma conquistará a todos. Un nuevo look te hará sentir más seguro y atractivo. Prepárate para un viaje inolvidable, explorar nuevos lugares te hará crecer.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Juicio” te anuncia renacimiento espiritual con sorpresas y oportunidades. Los números 17 y 23 te traerán grandes ganancias, y tus colores de la esperanza son amarillo y verde, vístete de estos tonos y atrae energía positiva. Cáncer, Virgo y Escorpio son tu compatibilidad perfecta para el amor y negocios. Jueves de suerte, aprovecha este día al máximo porque el universo te sonreirá, y pide un deseo a la Virgen de Guadalupe, tus plegarias serán escuchadas. El cierre de año puede ser estresante, busca momentos para relajarte y meditar. Disfruta de las fiestas navideñas en compañía de tus seres queridos. Renueva tu espacio, hacer cambios en tu casa te traerá buena energía. Perdona y libera el pasado, hablar con esa persona especial te hará sentir mejor. Realiza ejercicio regularmente y lleva una dieta balanceada. Resolverás asuntos pendientes y recibirás buenas noticias.