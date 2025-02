Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 28 de febrero al 2 de marzo

Lee en los horóscopos de Mhoni Vidente qué le depara a tu signo para este último fin de semana de febrero, para que termines con la mejor actitud el mes y que te espantes las más energías que te arrojan las personas que no quieren verte feliz y en plenitud.

Mhoni Vidente te dice también cuál es la carta del tarot que te protegerá estos días, con la que podrás conseguir abundancia y estabilidad económica, solo recuerda no presumir para que no atraigas a personas peligrosas a tu entorno.

Sabrás también qué colores te ayudarán a conseguir paz, prosperidad y tranquilidad. Descubrirás también si un amor del pasado intentará conquistarte con una invitación a salir, aunque aún puede provocarte muchas emociones, evalúa con cuidado sus intenciones.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Prende una veladora blanca y córtate el cabello para que en marzo la abundancia reine en tu vida. Usa el color rojo, son tiempos ideales para que te renueves o te hagas algún tratamiento estético. Ten cuidado con tus nervios, trata de controlarte y no seas tan intenso. Decides mandar a arreglar tu coche para venderlo. Te llega una invitación para un concierto el sábado. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “El Sol”, por lo que la buena suerte sigue de tu lado. Comienza eso que tanto deseas, un negocio o cambiarte de casa. Trata de protegerte con un listón rojo amarrado con tres nudos en tu tobillo izquierdo y déjatelo allí hasta que se caiga para quitarte las envidias. En el amor, seguirás con tu pareja más enamorado que nunca, ya hablando de comprometerse o vivir juntos. Si estás soltero conocerás a un amor del signo de Capricornio o Leo. El 1 de marzo tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 77.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ya deja a un lado los rencores familiares y trata de reunirte más con tus hermanos, aprende a perdonar y ser perdonado. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 05. Este 1 de marzo, prende una veladora amarilla y ponte mucho perfume para que la riqueza llegue a tu vida. El fin de semana tendrás mucho trabajo y actividades de estudio, trata de poner tu mejor actitud. En el amor, ya no busques a esa persona que no era para ti. En el horóscopo del Tarot te domina la carta de “El Emperador”, lo que implica que tu fuerza interior se elevará y cualquier decisión que tomes será exitosa y te permitirá alcanzar la prosperidad. Cuídate de problemas con tu pareja, no seas tan celoso o intenso en tus relaciones amorosas. Te llega ayuda por parte de alguien muy importante para hacer negocios o proyectos. Este sábado recibirás una invitación para salir de paseo con tus amigos. Decides comprarte un celular nuevo y cambiar el sistema de pago.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Sabrás de un problema con un amigo en cuestiones legales. Trata de dormir más para que puedas rendir en el día. En el amor, seguirás con tu pareja y, a los solteros, les llegará un amor del signo de Aries o Libra. Tus números de la suerte son 13 y 40, y trata de usar mucho el color rojo, ya que te dará más fuerza interior. En el horóscopo del Tarot te salió “La Estrella”, por lo que te llegarán propuestas de cambios en tu negocio o te ofrecerán un trabajo nuevo. Es momento de que hagas crecer tu patrimonio, te llegará la fuerza necesaria para que todo te salga de lo mejor, solo cuídate de las envidias y el mal de ojo que te rodean últimamente. Por eso te recomiendo que este día 1 de marzo prendas una vela de color blanco y le pidas a tus ángeles que te den luz espiritual para que todo te vaya de lo mejor; date un baño de agua bendita y ponte mucho perfume. Te invitan a un bautizo familiar.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te invitan a un cumpleaños este sábado, donde te vas a divertir mucho, pero trata de no tomar demasiado alcohol ni comer en exceso, cuida tu salud para sentirte bien físicamente. Tus números de la suerte son 23 y 79, y tu color es el azul. Este 1 de marzo, prende una veladora blanca y ponte mucho perfume antes de salir de casa para que todo el mes brille la abundancia en tu vida. Recuerda que ya necesitas ahorrar, no gastes en cosas innecesarias. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “La Emperatriz”, lo que implica que es tu mejor momento. Serán días en los que estarás muy enamorado con tu pareja actual y decidirás formar una familia. A los solteros les vendrá un amor muy formal del signo de Piscis o Escorpión. Es el momento de que hagas más amistades. En cuestiones de trabajo, tendrás juntas de última hora para cambios de personal, así que trata de mejorar tu desempeño laboral.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recibirás la invitación para ir a un día de campo este fin de semana. Cuídate de problemas de intestino o estómago, evita el alcohol o las grasas en la comida. Ya no busques a ese amor que se fue, trata de conocer personas más compatibles con tu signo, como Aries y Sagitario. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 88. En el Tarot, te salió “El Mago”, lo que implica que necesitas del astro rey para que tu energía positiva se multiplique. Camina por las mañanas y comunicarte con Dios, las puertas de la abundancia se abrirán ante ti. Este 1 de marzo, prende una veladora blanca y ponte una prenda nueva para que reine la riqueza en tu vida. Este viernes estarás enfrentando algunos conflictos en tu trabajo y vida personal, recuerda que tu signo es de carácter muy temperamental y eso hace que no midas tus palabras, así que trata siempre de analizar lo que vas a decir y resuelve todo lo que puedas para estar en paz.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás la oportunidad este fin de semana de reunirte con familiares que hace mucho tiempo no veías. Tus números de la suerte son 20 y 90, y en las cartas del Tarot te salió “El Ermitaño”, lo que significa que el amor llegará a tu vida para quedarse. Te recomiendo prender una veladora roja el primero de marzo y usa perfume de sándalo para que reine la abundancia en tu vida. Este viernes estarás analizando un cambio radical en tu trabajo, ya que estás en el mejor momento para crecer económicamente, y serás líder de negocios. No lo pienses más y arranca tus proyectos, todo te irá de lo mejor. Cuídate de dolores de cabeza y migraña; trata de salir a caminar y mantener una dieta más saludable para vivir mejor. Un amor del pasado te buscará para reclamarte una situación relacionada con un chisme, pero mejor cierra ese ciclo. Te invitan a salir de viaje durante las vacaciones de Semana Santa, así que ve preparándote.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No te dejes llevar por la imaginación, pregunta si tienes dudas, porque tu mente vuela muy rápido, y eso a veces te juega malas pasadas; la comunicación es la clave para que tengas tranquilidad. Aprovecha la buena racha económica. Este viernes te invitan a cenar compañeros de trabajo y será un buen momento para que te relajes y disfrutes. Y como andas de buenas, te sugiero renovar tu guardarropa, un cambio de look siempre viene bien. La carta de “La Rueda de la Fortuna” te sonríe, así que usa su poder para invertir y hacer crecer tu dinero. Tus números de la suerte son 02 y 57. Para que la buena vibra te acompañe, te recomiendo que prendas una vela blanca y uses un listón rojo en el tobillo izquierdo, amarrado con tres nudos. El color azul te traerá paz y armonía este fin de semana. No te dejes llevar por malas decisiones, recuerda que tu signo es volátil. El amor llegará a tu vida en estos días con quien menos lo esperas.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Templanza” te anuncia que tus deseos se harán realidad. Tu ángel de la guarda te guiará hacia la paz y armonía. Este viernes, la energía cósmica está de tu lado para que consigas el triunfo. Estás en una etapa de crecimiento personal, aprovéchenla al máximo, pero te aconsejo ser discreto con tus planes, no se los cuentes a cualquiera para no que no despiertes envidias. Ten mucho cuidado, un viejo amor reaparecerá con intenciones carnales; no te dejes llevar por la nostalgia, cierra ese capítulo y sigue adelante. A veces es bueno que escuches otras opiniones y analices las opciones; no te cierres a los cambios. Cuida tu estómago e intestinos, no te excedas con la comida. Tus números de la abundancia son 18 y 66, y para tener esperanza y prosperidad debes usar el color verde. El 1 de marzo prende una vela amarilla y córtate el cabello, este ritual atraerá prosperidad a tu vida.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Este fin de semana, la suerte te acompaña en los juegos de lotería con los números 17 y 99, no olvides usar el color rojo porque te traerá pasión y fortuna. Tu espíritu de fuego te impulsa a buscar nuevas experiencias, sentirás la necesidad de renovar tu entorno; aprovecha para hacer cambios positivos en tu hogar y vida personal. La alineación planetaria te favorece, las buenas ideas fluirán hacia ti como el agua. Déjate querer, es momento de que abras tu corazón al amor, no le temas a la entrega sentimental. Unos amigos te invitarán a un viaje durante Semana Santa, no lo dudes y acepta la salida que te vendrá de maravilla para relajarte y recargar energías. No te metas en líos por andar con dos a la vez, tu signo es muy sexual, pero eso puede traerte problemas. La carta “El As de Copas” te anuncia que es momento de invertir en tu patrimonio. Prende una vela blanca y ponte perfume de sándalo para atraer la suerte.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El viernes será de mucha actividad laboral, con revisiones y cierres de mes. Debes contener los nervios, la clave está en que guardes la calma para que todo fluya, recuerda que no todo es trabajo. Una invitación a salir te espera, será de un amor del pasado que quiere reconquistarte; acepta y piensa con cuidado las cosas. La suerte te acompaña con los números 23 y 40, y te sugiero usar el color rojo para atraer abundancia. La carta de “El Loco” te advierte sobre vicios, especialmente el alcohol. Toma el control, no permitas que los vicios te controlen. No te olvides de tus seres queridos, dedica tiempo a tu familia y escucha sus consejos, siempre quieren lo mejor para ti. Prende una vela roja y ponte agua bendita en la nuca y la frente, este ritual atraerá riqueza a tu vida. No abandones el ejercicio y dieta porque te estás viendo radiante. Un Aries se acercará a ti con una propuesta de negocio.

Acuario

Haz un ritual de protección, prende una vela roja y estrena ropa, esto te ayudará a atraer prosperidad durante todo el mes. El viernes tendrás mucho trabajo, cerrando el mes y haciendo facturas. Tu responsabilidad es admirable, por eso todos quieren trabajar contigo. El fin de semana te espera con una reunión familiar para que resuelvas asuntos de herencia, todo saldrá a pedir de boca. Un Géminis o Virgo quiere regresar a tu vida, pero recuerda que si ya te lastimaron una vez, lo harán de nuevo; mejor cierra ese círculo y abre tu corazón a nuevos amores. No te pierdas la oportunidad de viajar, a tu signo le encanta estar en contacto con la naturaleza para recargar energías. Para estos tres días tus números de la suerte son 16 y 33, y el azul es el color de la paz y la tranquilidad que hacen falta en tu vida. La carta “El Dos de Oros” te anuncia una fortaleza indestructible, nada te detendrá.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Organizas una fiesta para celebrar tu cumpleaños, este festejo te llenará de energía positiva. La carta de “El Mundo” te anuncia cambios radicales y positivos en tu entorno. Si te invitan a viajar, no dudes en aceptar porque eres viajero por naturaleza y siempre buscas nuevas experiencias en el campo. Este viernes te sentirás pensativo y analizarás tu situación actual, tu naturaleza acuática te hace muy intuitivo. Debes salir a caminar, meditar y dejar ir lo que ya no te sirve. Tu cumpleaños trae renovación, lo que no es para ti se alejará. Recibirás dinero extra por el pago de una deuda o la venta de una propiedad. Sigue una alimentación sana para evitar infecciones estomacales. Tus números de la suerte son 08 y 31, y el blanco es el el color que te dará pureza y paz. Para conseguir éxito prende una vela blanca y estrena zapatos, este ritual te hará tener abundancia durante todo el mes.