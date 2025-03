Mhoni Vidente: los horóscopos de marzo

Empieza marzo y para enfrentarlo con fuerza y valentía, aquí están los horóscopos de Mhoni Vidente para saber qué días del mes serán los mejores para ti y puedas iniciar los proyectos que tanto deseas, tanto en lo laboral, en lo personal y hasta en el terreno del amor, solo debes estar atento a las señales del universo.

En los horóscopos de marzo sabrás qué colores te ayudarán a conseguir amor, fortuna, estabilidad económica, solo debes procurar no contar demasiado tus planes para que no atraigas las malas vibras y envidia de algunas personas que te dan la cara de amigos, pero que quieren verte agobiado.

Sabrás también qué carta del tarot te impulsará durante todos este mes, así como el arcángel que te protegerá, por lo que no caigas en el pesimismo y mantén la mejor actitud posible, en los horóscopos sabrás también qué signos son los más compatibles para el amor, los negocios y la amistad.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es tu mes de superación personal y suerte en el trabajo, y las energías fluirán a tu favor en cuanto a estudios. En cuestiones de salud, cuídate de problemas hormonales y dolores de cabeza. Te llegará la invitación de un viaje por trabajo, y también preparas vacaciones de Semana Santa. Terminan tus problemas legales. En el amor elige a una pareja formal y no varios amores a la vez, sobre todo porque te llega un embarazo. En marzo, el arcángel Metatrón será tu protector, invócalo para que te elimine lo negativo. Tu carta del tarot será “El Sol”, así que explora nuevos horizontes. Tendrás prosperidad en negocios y proyectos, pero evita hablar de tus planes. Tus mejores días serán el 03, 04, 07, 08, 13, 19, 20, 21, 27 y 31 de marzo con tres golpes de suerte con los números 25 y 33. Tus colores son el azul y el rojo, y tus signos compatibles son Capricornio y Virgo. Eres el pilar de tu familia, por eso siempre das la última opinión.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Enfrentarás problemas familiares. Harás arreglos a tu coche. Tu punto débil será el sobrepeso. Te regalan una mascota. Si sientes que tu relación de pareja ha perdido el amor, es mejor que lo hables, ser sincero es lo más valioso. El arcángel Miguel será tu guía en marzo, te ayudará a encontrar el camino, así que recuerda llevar una imagen suya en tu cartera. Tu carta del tarot es “El Juicio”, por lo que debes tomar decisiones para crecer más en lo profesional. No esperes lo que no va a llegar respecto a ese amor que nunca se decidió a estar contigo. Tus mejores días serán el 03, 06, 09, 15, 19, 23, 30 y 31 de marzo, en lo que te llegarán muchas energías positivas y tendrás dos golpes de suerte con los números 01 y 05. Tus colores son el blanco y el naranja. Recuerda que tu signo es muy orgulloso y rencoroso, por lo que debes aprender a rectificar y perdonar. Tus signos compatibles son Acuario y Virgo. Tendrás abundancia en negocios propios.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El sol y la primavera te estimularán, medita al aire libre para atraer energía positiva. Crecerás económicamente durante este mes. Tu punto débil será el estómago y el intestino. En el amor, si estás soltero, llegará a tu vida una relación duradera, y para los que están en pareja, será el momento ideal para formalizar. Evita que tú mismo seas tu mayor obstáculo. El arcángel Gabriel te cuidará en marzo, acudirá en tu ayuda. Tu carta del tarot es “El Emperador”, que te indica que este es tu mes para crecer tu patrimonio y comprar casa. Tendrás un ascenso en tu trabajo. Tus mejores días serán el 05, 10, 11, 14, 19, 21, 25, 30 y 31 de marzo, cuando las energías estarán más fuertes en tu vida. Tendrás dos golpes de suerte con los números 10 y 26; tus colores son el azul y el amarillo, y tus signos compatibles son Aries y Libra. Marzo será tu mejor mes en cuanto a crecimiento personal.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu punto débil será el estrés. Si tienes pareja, seguirás estable, hablando de formar un hogar, mientras que para los solteros llegarán aventuras. Arreglarás asuntos de migración y pasaporte. Te reinventas físicamente con cirugías estéticas o cambios de look. Te llega un embarazo y sales de viaje con tu familia. El arcángel Rafael será tu guía y curador de todas tus enfermedades. Tu carta del tarot es “El Loco”, significa que cualquier inversión que realices te dará resultados. Te ofrecerán el trabajo de tus sueños, pero sé discreto. No seas tan dramático y no pienses demasiado en cosas que no son. Tus días mágicos serán el 03, 06, 09, 10, 15, 17, 21, 25, 27 y 30 de marzo. Tus colores son el verde y el amarillo, y tus signos compatibles son Escorpio y Piscis. Cierra ciclos y avanza en el presente. Ten cuidado con los malos comentarios. Estos días estarán llenos de nuevos retos, y tendrás la oportunidad de estudiar.

Signo Leo

Tu carácter fuerte te permite tomar decisiones importantes. Cuida tu salud de problemas como la gastritis. Recibirás una invitación para viajar con tu pareja. Te llegarán conquistas pasajeras debido a la primavera, así que diviértete sin aferrarte a alguien que no es para ti. Tendrás éxito en un nuevo negocio. El arcángel Uriel te dará protección y soluciones a problemas económicos, te ayudará a crecer más en lo personal. Tu carta del tarot es “El Mago”, lo que implica que el triunfo llegará a tu vida. Tus mejores días serán el 03, 07, 09, 10, 16, 20, 21, 27 y 30 de marzo, los cuales serán mágicos para que hagas los cambios que deseas. Tus números de la suerte serán el 24 y 40, y tus colores de la fortuna el blanco y el rojo. Tus signos compatibles son Aries y Sagitario. Marzo será un mes para que te reinventes y dejes todo lo negativo atrás. Ten cuidado con las traiciones, revisa lo que firmas. Es tiempo de que retomes tus estudios.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres una persona muy cambiante de carácter, por lo que debes ser más coherente. Un amor del signo de Aries o Tauro te dejará marcado en esta primavera. Sigue con tus estudios. Tendrás oportunidad de poner un negocio que te dejará muchas ganancias. El arcángel Metatrón te ayudará a resolver problemas de tu día a día. Tu carta del tarot es “El Carruaje”, así que es tiempo de que crezcas profesionalmente. No te detengas por nada ni por nadie, busca nuevos horizontes. Tus mejores días son el 03, 04, 07, 08, 11, 13, 19, 20, 25 y 30 de marzo. Tus números de la suerte son el 14 y el 20; tus colores son el rojo y el naranja, y tus signos compatibles son Capricornio y Acuario. Siempre debes mirar más allá, piensa bien las decisiones que vas a tomar. Eres propenso al estrés. Marzo será un mes lleno de nuevos retos laborales: te ofrecerán otro puesto con mejor salario. Cierras trámites o problemas legales pendientes.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus días de mayor fortuna este mes serán: 04, 05, 10, 11, 17, 19, 21, 25 y 30. Este mes, el arcángel Uriel será tu gran aliado, invócalo diariamente para que te proteja de las envidias y te guíe hacia la prosperidad económica, verás cómo su luz ilumina tu camino. La carta de “La Fuerza” te recuerda que la perseverancia es clave, no te rindas ante los desafíos. Tu energía interior es poderosa, confía en ti y busca el éxito con determinación. Tus números mágicos son 08 y 35; vístete de azul y verde para atraer la buena vibra, y contempla que Géminis y Leo serán tus signos más compatibles. Debes dejar las cargas del pasado, abre tu corazón a las nuevas oportunidades que el presente te ofrece. Tu signo se rige por la pasión más que por la razón. Ten cuidado con las enfermedades de transmisión sexual. Es posible que recibas una propuesta de matrimonio o que decidan dar el gran paso de vivir juntos.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu carisma te hace blanco de envidias y mal de ojo, por eso te recomiendo llevar un limón verde en tu bolsa para cortar esas malas vibras. Controla tus celos e impulsos, especialmente con tu pareja. Este mes, el arcángel Miguel será tu guardián celestial, invócalo diariamente, su protección será tu mayor fortaleza. La carta de “La Estrella” te anuncia un período de prosperidad económica. Es tu momento perfecto para hacer dinero, la estabilidad laboral te sonríe, te recomiendo buscar ingresos adicionales, como iniciar tu propio negocio. Tus días de mayor fortuna este mes serán 03, 05, 08, 11, 14, 20, 21, 25, 30 y 31. Tus golpes de suerte los conseguirás con los números 22 y 40; los colores azul y blanco te ayudarán a atraer buena vibra, y Piscis y Géminis serán tus signos más compatibles. Tu destino está escrito, pero tienes el poder de mejorarlo cada día. Este mes marcará un progreso significativo en tu vida.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La carta “As de Oros” te anuncia un período de prosperidad económica, es tu momento de hacer dinero y realizar inversiones exitosas, así que no dudes en aprovechar esta racha de buena suerte. El arcángel Jofiel será tu protector celestial, invócalo para que te ayude a resolver problemas y te libre de envidias. Tus días de mayor fortuna este mes serán 03, 05, 08, 10, 12, 15, 20, 21, 25, 30 y 31. La buena suerte te llegará si usas los números 23 y 29; Sagitario y Aries serán tus signos más compatibles para el amor, y vístete de verde y naranja para atraer buena vibra. No te involucres en conflictos ajenos, aléjate de las personas tóxicas. Marzo es un mes de reconciliación contigo mismo, pero deja de sabotearte y enfócate en tu crecimiento personal y profesional. Podrías sentirte confundido sobre tu relación, ya que tu signo es intenso y apasionado, así que analiza la situación antes de tomar decisiones.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Enfócate en tus estudios y sé constante en tu carrera. No te preocupes por los chismes, la envidia es señal de éxito. Protégete con perfume y un listón rojo en tu tobillo izquierdo. Modera tu consumo de alcohol. Recibirás una propuesta de trabajo con mejor salario, ya que es tu momento de brillar, la carta de “La Rueda de la Fortuna” te anuncia un período de éxito en todo lo que te propongas. Planifica tus inversiones y no dudes en iniciar proyectos laborales. El arcángel Metatrón será tu protector celestial, te ayudará a alejar a las personas tóxicas y atraer energías positivas a tu vida. Si tienes pareja, disfrutarás de estabilidad y armonía. Si estás soltero, el amor te sorprenderá con alguien de Virgo o Aries. Tus días de mayor fortuna este mes serán 03, 04, 08, 09, 11, 13, 19, 20, 21, 26 y 30. Tus números mágicos son 07, 09 y 30, y vístete de rojo y blanco para atraer la buena vibra.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vístete de amarillo y naranja para atraer buena vibra, mientras que Aries, Tauro y Géminis serán tus signos más compatibles. El arcángel Miguel será tu guardián celestial, invócalo para que te proteja de envidias y chismes, ya que tu carisma te hace blanco de energías negativas. Es tu momento de brillar, la carta el “As de Bastos” te anuncia crecimiento profesional y abundancia. Toma las riendas de tu vida y construye el patrimonio que deseas, pero ten cuidado con los fraudes, mantén los ojos bien abiertos. Tus días de mayor fortuna este mes serán 03, 05, 10, 12, 15, 20, 21, 25, 27 y 31. Tus números mágicos el 12 y el 27. Eleva tu visión y enfócate en tus proyectos. Tendrás discusiones con tu pareja por celos, así que relájate y disfruta del amor. Resolverás asuntos legales con éxito. Te invitarán a un viaje con amigos. Sé menos comunicativo para evitar problemas innecesarios. Habrá cambios en tu trabajo, pero saldrás fortalecido.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus días de mayor fortuna este mes serán 03, 06, 09, 11, 13, 19, 20, 21, 25 y 30. Los Piscis en pareja hablarán de compromisos y matrimonio, mientras que los solteros tendrán amores intensos. El arcángel Rafael será tu protector y sanador, invócalo para que te libere de cualquier enfermedad y te guíe hacia una vida saludable; además, ahora que es tu mes de cumpleaños, no dudes en pedir su ayuda. La carta de “La Torre” te anuncia una propuesta de trabajo en el extranjero o en una empresa internacional, esta carta también te impulsa a invertir en una casa o departamento para asegurar tu futuro. Tus números mágicos son 06 y 17; vístete de amarillo y naranja para atraer buena vibra, y Escorpio, Cáncer y Leo serán tus signos más compatibles. Decidirás reinventarte por completo y enfocarte en tu salud y bienestar. Ten cuidado con el mal de ojo en el trabajo, protégete con una moneda de plata. Tendrás cambios en tus amistades.