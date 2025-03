Mhoni Vidente: horóscopos del fin de semana del 14 al 16 de marzo

Mhoni Vidente te revela esta semana si es un buen momento para pedir matrimonio o si es hora de cambiar de empleo.

En el ámbito de las emociones, te adentrarás en un viaje para descubrir con qué personas tendrás mayor afinidad, lo que te permitirá comprender mejor tu vida amorosa. Ya sea que estés en pareja, planeando vivir juntos o considerando un compromiso serio, lo esencial será la honestidad en las conversaciones.

Mhoni Vidente también te brindará sugerencias sobre los colores ideales para tu vestimenta con el fin de atraer hacia ti la abundancia, la prosperidad, el amor y la buena suerte. Además, te revelará cuáles son los números que te acercarán a un posible premio en la lotería.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es momento de que tengas más control sobre tu forma de ser. Eres el indicado para asumir un nuevo reto laboral, te ofrecerán un nuevo contrato, no lo pienses mucho y fírmalo, ya que te irá muy bien y tendrás mucho éxito. Debes seguir con tus estudios universitarios. Tu mejor compatibilidad en el amor será con Capricornio y Leo; de hecho, una nueva pareja llegará para quedarse. Tus números de la suerte son el 21 y el 95, y deberías usar más el color verde para atraer la abundancia y la suerte a tu vida. Tendrás un fin de semana lleno de fiestas y convivencia familiar. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “La Fuerza” la cual aumenta tu lado espiritual, combínala con tu sabiduría para que siempre tomes la mejor decisión. El 14 de marzo será de grandes sorpresas y te llegará un dinero extra. Ten cuidado con tu mal carácter, eres el signo más temperamental del Zodiaco, lo que te hace muy cambiante en tu estado de ánimo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Compra billetes de lotería el domingo, verás que la suerte llegará a tu vida. Recibirás una invitación para un negocio, analízalo y llévalo a cabo, verás que tendrás más ingresos y podrás ahorrar para cumplir tus sueños. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “El Emperador”, por lo que este fin de semana debes tratar de eliminar todo lo negativo que te rodea y deja los rencores atrás, para que la energía positiva esté contigo. Recuerda que somos lo que pensamos, así que trata de mantener pensamientos positivos y haz más ejercicio, ya que pronto te irás de viaje a la playa. También te recomiendo no discutir con tu pareja y salir este sábado a cenar y bailar, para que los rayos de la Luna llena iluminen tu relación amorosa y te sientas más feliz, ya que estás teniendo muchos problemas por celos; es tiempo de que madures o dejes ir lo que no es para ti. Tus números de la suerte son el 01 y el 28, y tu color es el verde.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te llegará una nueva oportunidad de negocio los fines de semana, que debes aceptar para aumentar tus ingresos, lo que te ayudará a comprar una casa o un coche. En el amor, el tarot indica que un Aries o Libra llegará a tu vida para hablar de compromiso y formalizar su relación. En los juegos de azar, usa el color azul y los números 08 y 22 para tener mayor suerte. Trata de ser más discreto con tus planes futuros, ya que algunas personas a tu alrededor no soportan tanto tu luz; aléjate de las personas que te envidian y te quitan la suerte. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “La Estrella”, que significa que ya no debes decirle que no a la suerte ni sabotearte a ti mismo con pensamientos negativos. Estos tres días serán de abundancia y sorpresas agradables para tu signo. Te rodearás de personas positivas y debes evitar pensar tanto en el pasado, aprende a dejar ir.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás suerte en la lotería con los números 33 y 21, con ellos conseguirás la fortuna si los juegas el domingo. Deberías usar más el color blanco en tu vestimenta y tu hogar para atraer la buena vibra y más luz a tu vida. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “As de Oros”, lo que te augura una racha de buena vibra. Este viernes la buena suerte vendrá a ti con mucha fuerza, debes vestirte con colores claros y usar mucho perfume para atraer las buenas energías del dinero. Podrías empezar un negocio o cambiarte a un trabajo mejor pagado, ya que las energías positivas harán que todo resulte con éxito. En lo sentimental, no todo es dinero ni todo es amor, las relaciones deben ser constructivas, y si estás en pareja te llega una propuesta de matrimonio, especialmente de alguien del signo de Sagitario. Te invitan a salir de viaje con tu familia en estos días, aprovecha para generar muchos buenos recuerdos.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Si quieres comprar una casa, hazlo, los astros estarán a tu favor, solo ten cuidado con las envidias y sé más prudente con lo que platicas, pues no todos desean lo mejor para ti. Este fin de semana recibirás a amistades y familiares, estarás con muchas fiestas. También podrías cambiar los muebles de tu casa y pintarla de un color más elegante, recuerda que, como el león del Zodiaco, siempre cuidas tu cueva y tu hogar. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “El Sol”, lo que implica que en estos días te vendrá un cambio muy positivo, tendrás la oportunidad de cerrar ciclos que ya no eran para ti, tanto en el amor como en el trabajo, lo que representará un renacer en tu forma de pensar; la fuerza de esta carta te ayudará a enfrentar cualquier problema anterior. Si tienes un problema legal, te recomiendo resolverlo, ya que saldrás victorioso. Por fin decidirás formar una familia con la persona que amas.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un familiar te pedirá un favor, y deberás arreglar asuntos de tu escuela y pagar colegiaturas. Gozarás de un fin de semana de mucha suerte en los juegos de azar con los números 19 y 31, y usa el color naranja para atraer buenas energías. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “La Torre”, significa que estás en un momento crucial para tomar decisiones en lo personal y laboral, así que es el momento de que decidas si te quedas o te vas, pero piensa bien lo que vas a hacer. Recuerda que tu signo es muy paciente en las relaciones amorosas o laborales, pero esta carta te aconseja tomar una decisión importante para avanzar en tu vida, también te recomienda que comiences el negocio que tienes en mente y que construyas tu casa, ya que los astros favorecerán esa situación. En el amor, esta carta indica un rompimiento o alejamiento de tu pareja. Recuerda que lo que sucede, conviene, y si ya no era para ti, es mejor dejarlo ir.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un fin de semana de trabajo extra pero también arreglas asuntos relacionados con tu coche. Te invita a salir este sábado un amor del pasado. Te compras ropa nueva y cambias tu look. Tu carta del Tarot es “El Loco”, lo que implica que debes recordar no confiar tanto en personas que acabas de conocer y menos en prestar tu dinero, ya que te roban tu suerte. Tus números de la suerte son 13 y 14, y deberías usar más el color amarillo. Este viernes será un día de crecimiento para tu signo. Recuerda que a ti te rige la Luna llena, lo que te da una fuerza espiritual para lograr todo lo que tienes planeado para tu futuro, por eso te recomiendo que este 14 de marzo enciendas una veladora roja y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto deseas, verás cómo se cumplirá. Te domina lo sexual y eso te puede llevar a estar con más de una pareja a la vez, lo que complicaría tu relación formal con Leo, Aries o Capricornio.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El domingo decidirás salir de viaje con tu familia. Recordarás mucho a un amor del pasado, lo que te pondrá un poco triste porque sabes que actuaste mal, así que trata de hablar y hacer las paces con tu corazón. Te invitan a una boda familiar y cambiarás tu celular por uno más reciente. Tendrás un golpe de suerte con los números 23 y 70, y tu color para atraer la fortuna es el amarillo, úsalo para la buena suerte en tu día a día. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “El Juicio”, eso significa que tendrás una revelación divina en estos días que te ayudará mucho a entender lo que está pasando en tu vida. Recuerda que eres el más envidioso y carismático del Zodiaco, lo que atrae mal de ojo. Esta carta te recomienda encender una vela blanca este viernes y pide protección a los ángeles, verás cómo serás escuchado. Tramitarás un crédito, harás algunos cambios en tu actitud y verás todo con más optimismo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Estarás analizando una cirugía médica de un familiar del signo de Virgo o Acuario, trata de darle todo el apoyo posible para que no se sienta solo. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “El Ermitaño”, significa que tendrás unos días de mucha confusión en tu vida profesional, no sabrás si cambiar de trabajo; recuerda que tu signo suele llenarse de dudas, pero te gusta el dinero y vivir bien, por lo que te recomiendo buscar un trabajo mejor pagado. La Luna llena te ayudará a crecer más. Te invitan este sábado a salir de día de campo con tus amigos, el domingo lo pasarás con una persona del signo de Cáncer a quien amas y a quien pronto le propondrás matrimonio; es momento de que madures y sientes cabeza. Trata de ir con tu médico para un chequeo general, recuerda que lo más importante en la vida es la salud. Tus números de la suerte son 13 y 88, y tu color es el rojo, pues te rodea el amor.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha alegría. Si estás soltero te espera un fin de semana de amores nuevos del signo de Tauro o Géminis. Recuerda que la mejor manera de atraer la suerte es sonreír, verás cómo todo lo bueno llega a tu vida más rápido. Analizas un viaje para la próxima semana en donde la pasarás muy bien. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “La Rueda de la Fortuna”, por lo que viene para ti una etapa de mejor posición económica. Te recomiendo que aproveches todo lo que se te dé en estos días y uses mucho el color blanco para estimular la suerte, solo ten cuidado con las envidias de quienes te rodean y no confíes en nadie, mucho menos si es alguien a quien acabas de conocer. El viernes saldrás con tus amigos a divertirte. Tramitarás un crédito para un coche y decidirás limpiar tu clóset para renovar energías. Tus números de la suerte son el 21 y el 40.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recibes una noticia de que un amigo se casa y te invitan a la playa. Recuerda que los domingos son familiares, así que trata de estar con tus padres y consentirlos. Tus números de la suerte son 15 y 99, y tu color de la fortuna es el verde. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “La Templanza”, significa que tendrás una etapa de mucha espiritualidad en tu vida, que serán momentos de encontrarte a ti mismo y decidir qué hacer con tu futuro. Recuerda que eres el más responsable del Zodiaco y siempre vas a velar por la familia. Empieza ya ese negocio que tienes en planes para crecer más económicamente. En el amor, seguirás muy confundido por no saber decidir entre dos amores, así que quédate con quien mejor te trate, y tu mejor signo compatible es Aries o Tauro. Te invitan a salir de viaje. Tendrás fiesta este sábado, solo ten cuidado con el alcohol y trata de no conducir si vas a tomar para evitar situaciones que lamentar.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Todos necesitamos de todos, así que trata de ser más sociable. Termina de pagar tu deuda del pasado para que tu mente pueda funcionar mejor. En cuestiones de amores, te recomiendo que te fijes bien en la pareja que elijas, y que no te equivoques por apresurarte en tener una relación amorosa; ten calma, que el amor indicado llegará y será del signo de Cáncer o Escorpión. En el horóscopo del Tarot te salió la carta del “Sumo Sacerdote”, por lo que estás en tu momento de mayor fuerza y poder. La carta también te dice que debes cuidarte más, en especial de no comer tanto ni beber demasiado alcohol; sé que es tu cumpleaños, pero debes cuidar la salud. Tendrás unos días de festejo y recibirás un regalo sorpresa por parte de un amor nuevo. Serás el más triunfador en cuestiones de negocios. Tus números de la suerte son 09 y 32. Mide tu carácter, a veces tú mismo te saboteas en relaciones públicas.