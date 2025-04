Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 18 al 20 de abril de 2025

En sus horóscopos de este fin de semana, Mhoni Vidente te revela cuáles son tus colores de la prosperidad y colores de la fortuna, solo recuerda que no tienes que ir por ahí presumiendo, ya que puede llegar una corriente de energía negativa y arruinarte tus planes.

Sabrás también qué ritual puedes hacer en estos días de reflexión, sin olvidar que ser una buena persona también debe ser cuidar a tus seres queridos, más si están pasando por un momento complicado.

En caso de que busques el amor, sabrás si hay alguna persona de tu entorno que busque establecer una relación contigo. O si alguien del pasado regresará con buenas o malas intenciones, así que a cuidar de tu corazón.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te compras ropa para este descanso y tendrás un golpe de suerte el 20 de abril con los números 21 y 07. Tu color es el azul: combínalo con tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. Este Sábado de Gloria, rézale y préndele una veladora blanca a tu Ángel protector, el Arcángel Miguel, y verás cómo te ayuda a salir de cualquier situación complicada; ten fe y manifiesta cosas positivas. Viernes de muchas ganas de estar enamorado y sentirte pleno con tu vida. Recuerda que tu signo no sabe estar solo, así que este fin de semana será ideal para la conquista. Disfruta de estos días de vacaciones con tus seres queridos y evita cargar con problemas ajenos; es mejor mantenerte al margen. Decides iniciar un curso de natación o pilates para mantenerte en forma, así que aprovecha que estás en tus mejores días y renuévate en todos los sentidos; pronto te sentirás y te verás de lo mejor.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recibes una invitación a una fiesta familiar. En el amor, si tienes pareja, todo fluye de forma muy estable; si estás soltero, llegan amores nuevos y apasionados, pero nada serio, así que evita ilusionarte con personas que no son para ti. Este Domingo de Resurrección, prende una vela blanca y pídele a tu Ángel guardián, el Arcángel Rafael, que limpie las malas energías de tu vida y te brinde sanación. Tus números de la suerte son 00 y 28, y tu color es el rojo; úsalo en la decoración de tu casa o vestimenta. Este viernes puedes sentirte algo frustrado contigo mismo porque crees que no avanzas lo suficiente en tu vida personal; puede ser consecuencia de tu mal actuar con otras personas, por eso tienes que cambiar y madurar. Recuerda que tu signo necesita renovarse constantemente y, además estás por cumplir años. Eso hace que tu energía esté más fuerte durante estos días de vacaciones.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recuerda siempre estar pendiente de tu familia, eres el pilar de tu hogar. Para los solteros, llega un amor muy apasionado. Este Sábado de Gloria, rézale y préndele una veladora a tu Ángel protector, el Arcángel Uriel, y recibirás ayuda inmediata y protección. Arreglas una llanta de tu coche y, para los que casados, hay noticias de un posible embarazo que los hará muy felices, pues ya esperaban formar una familia. Viernes Santo para salir de viaje con la familia; serán días muy divertidos para ti y para tus seres queridos. Despeja tu mente y disfruta del descanso estos días de vacaciones por Semana Santa. Te compras ropa deportiva y decides iniciar una nueva rutina de ejercicio. Recibes un dinero extra que no esperabas, posiblemente por medio de la lotería con los números 03 y 99. Tu color es el blanco; vístete con él y la abundancia llegará pronto a tu vida.

Cáncer

Arregla todo lo relacionado con pasaportes o permisos migratorios para evitar contratiempos porque pronto te vas a ir de viaje al extranjero. En el amor, deja atrás esa relación que no te aporta y abres tu corazón a nuevas personas; estos días llega un amor apasionado que te hará muy feliz. Este Domingo de Resurrección, prende una veladora blanca y rézale a tu Ángel protector, el Arcángel Gabriel; verás cómo todo mejora a tu alrededor. Ponte agua bendita en la nuca y frente como protección, ya que tu signo desata muchas envidias por tu buena actitud y gran carisma; recuerda que no todos los que te rodean quieren verte triunfar. Viernes Santo de muy buena suerte, especialmente en temas relacionados con el dinero y juegos de azar; ten fé y las buenas energías llegarán a tu vida en menos de lo que esperas. Usa los números 04 y 17, y viste colores blanco y verde para atraer abundancia.

Signo Leo

Cuida tu alimentación y modera el consumo de alcohol; mejor prevenir que lamentar. Tu madre te buscará para pedirte una ayuda económica para un viaje; ayúdale y si puedes, acompáñala. Este Viernes Santo, préndele una vela blanca a tu Ángel protector, el Arcángel Jofiel, quien iluminará tu vida con luz dorada. Tus números de la suerte son 06 y 77, y tu color es el rojo; usalo en tus accesorios para atraer buena suerte. Este viernes puedes sentirte molesto con tus amigos, ya que crees que te dejan todo el compromiso de las vacaciones; habla con ellos y resuelvan este inconveniente para que no arruinen sus planes. Recuerda que estos son días para disfrutar, así que no te presiones y olvidate del trabajo por un momento. Rodéate de energías positivas, ya que vienen muchas sorpresas amorosas; llegará una pareja que te hará muy feliz. Si tienes pareja, será un fin de semana lleno de amor y pasión.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Celebras el cumpleaños de un familiar o amigo cercano. Si tienes pareja, vivirás días muy románticos y divertidos. Cuídate de problemas en la garganta y aléjate del tabaco, cuida tu salud antes de que te arrepientas. Este Sábado de Gloria será mágico para ti: préndele una veladora blanca a tu Ángel protector, el Arcángel Chamuel, y pídele lo que más necesitas que te lo dará. En menos de 11 días podrías ver ese milagro cumplido. Tus números de la suerte son 20 y 40, y tus colores son rosa y rojo. Fin de semana de felicidad total, ya sea que estés solo, con tu pareja, tus amigos o tu familia. Eres el signo que mejor sabe disfrutar de las vacaciones y estos días santos serán perfectos para un viaje familiar; prepárate para que no te agarre de sorpresa. Las energías están a tu favor, así que aprovéchalas. Considera renovar tu casa y pintarla con colores claros para atraer abundancia a tu vida.​

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana se presenta como una jornada de paz. A tu alrededor brillará la energía de tu familia. Es tiempo de apapachar a esos seres queridos que son tu verdadero tesoro. No olvides que en estos días santos, la armonía y dicha son el ingrediente principal. El cambio de hogar toca a tu puerta, será un paso gigante para que florezca tu independencia y madurez. Para conseguir abundancia te recomiendo usar los colores rojo y azul. Tus números de la suerte son 23 y 62, úsalos con sabiduría. En los temas del corazón, tu mejor compatibilidad será con Acurio y Tauro. Cuidado con los excesos en la comida, más en estos días que son para relajarte y recargar pilas. En estos días de reflexión, eleva una oración por esas personas que ya están en el cielo. Conéctate con la Virgen María, es tu escudo contra toda mala vibra. Prende una vela blanca y pon flores amarillas en tu hogar para atraer abundancia y alegría.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este Viernes Santo te llegará una invitación de última hora para irte de vacaciones. Acepta sin pensarlo porque la vida es para gozarla, siempre habrá tiempo para los seres queridos. Te recomiendo controlarte en las fiestas, si no vas a necesitar otras vacaciones. Recuerda que el cuerpo te puede pasar factura. Estás en tu momento de renovación total. Esa energía de cambio te beneficiará con proyectos nuevos. Un fantasma del pasado te busca, un ex anda rondando con ganas de reconciliación. Cierra ese círculo. Deja atrás lo que ya fue para que lo nuevo pueda florecer. A darle carpetazo a ese asunto. Este Domingo de Resurrección, eleva una oración y prende una vela blanca a nuestro Señor Jesucristo. Verás cómo su luz te guía y te ayuda a estar mejor en todos los aspectos de tu vida. Tus números de la suerte son 11 y 29. Tu color de la abundancia y alegría es el amarillo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Las energías andan muy compatibles con Leo y Aries, así que no descartes que conocerás a alguien de esos signos para enamorarte. Este Viernes Santo, la buena fortuna te llegará a través de tu ángel protector, el Arcángel Metatrón. Prende una vela blanca con mucha fe y platica con él. Verás cómo el éxito comienza a iluminar tu camino y las envidias se quedan muy lejos de ti. Así que a brillar con luz propia. Este fin de semana huele a pura fiesta y diversión. Eres el alma de cualquier reunión, así que no te agobies. Lánzate a esas vacaciones sin pensarlo dos veces. Y si te quedas en tu lugar de residencia, goza cada instante con tus seres queridos, que en estos días santos las energías divinas te abrazan con fuerza. Tus números de la abundancia son 12 y 41, la prosperidad la tendrás con los colores negro y rojo. Te buscarán tus padres para que le ayudes con un pago atrasado.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus colores de la abundancia son amarillo y verde, te aconsejo usarlos en tu ropa y decoración de tu casa. Para conseguir un dinero extra, usa en los juegos de azar los números 03 y 19. Este fin de semana planearás unos días de descanso y renovación. Tu signo es el líder nato, tu familia y amigos esperan tu sabia decisión para saber dónde van a pasar estos días tan divertidos. A disfrutar se ha dicho, que bien merecido te lo tienes. Tienes que controlar tus impulsos, no te desesperes por cosas sin importancia. Recuerda que estos días son para la alegría y la paz. Sigue dándole duro al ejercicio, que te está sentando de maravilla y te pone con una energía espectacular. Este Domingo de Resurrección enciende una vela blanca y platica con tu ángel protector, el Arcángel Miguel, te blindará contra cualquier energía negativa y te dará la fuerza para seguir adelante con tus metas.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres el espíritu libre del zodiaco. Este Viernes Santo te pido ser muy honesto con tus palabras, sobre todo en el amor. No prometas lo que no vas a cumplir. A veces, un silencio a tiempo vale más que mil palabras para evitar compromisos incómodos. Veo planes de viaje o visitas a familiares que hace mucho no ves. Tú eres el alma de cualquier reunión, con tu chispa y originalidad iluminas cualquier lugar. Cuidado si practicas algún deporte, más vale prevenir que lamentar. Tu cartera tiene que están muy bien guardada. No prestes dinero porque la suerte se puede esfumar y te van a quedar a deber. Este Sábado de Gloria viene cargado de buena vibra, prende una vela blanca a tu ángel protector, el Arcángel Rafael. Él te dará la fuerza y claridad para superar cualquier obstáculo que se presente. Tus colores de la prosperidad son rojo y verde. La suerte llegará con los números 07 y 43.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En estos días santos, la ayuda espiritual te llegará a raudales, así que no te desesperes. Pide con fe todo lo que quieras que se te concederá sin problemas. Lo más valioso de estas vacaciones es la alegría y compañía de tus seres queridos. Así que cero enojos ni estrés, lo que vas a vivir está lleno de felicidad, disfruta de cada instante. Tus números mágicos son 09 y 12. Y tus colores de la suerte y protección son rojo y blanco. Cómprate ropa linda para estas vacaciones y no olvides el bloqueador solar, que tu piel es delicada. Te regalarán una mascota que te llenará de amor y alegría el corazón. Saldarás una deuda que te dará un respiro y más crédito para que disfrutes tus vacaciones sin preocupaciones. Este Domingo de Resurrección eleva tus oraciones con mucha devoción a nuestro Señor Jesucristo. Verás cómo la ayuda divina se manifiesta de maneras maravillosas cuando menos lo esperes.