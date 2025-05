Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 30 de mayo al 1 de junio

Para ayudarte en la prosperidad económica, Mhoni Vidente te revela cuáles son tus números de la suerte, mismos que puedes usar en los juegos de azar para conseguir un premio, solo no olvides que debes ser responsable en las apuestas.

En sus horóscopos para este fin de semana, también te dice cuáles son los colores que te ayudarán a conseguir amor, prosperidad, buena energía y más. Así como algunas recomendaciones de rituales para que la buena suerte dure más.

Mhoni Vidente te da a conocer qué puedes esperar del amor, si alguna persona especial llegará a tu vida o si por fin decides dar el paso definitivo para terminar con una relación en la que ya no te sientas cómodo.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te llega una energía muy positiva, por eso te recomiendo prender una veladora blanca y pedir lo que tanto deseas, además de bañarte en el mar o con agua bendita como protección. En el horóscopo del Tarot te salió la carta “El Carruaje”, lo que implica que debes tener cuidado con traiciones de compañeros de trabajo y amigos; no caigas en el exceso de confianza y mantente alerta de los que te rodean. Esa carta en tu signo te hace fuerte, así que no debes tener miedo a los retos. Tendrás un fin de semana de reflexión en tu vida personal. Sales de viaje para visitar a familiares. Te llega dinero extra por lotería con los números 00 y13, y tu color de la fortuna es el rojo. Recibes este viernes una sorpresa que te dará felicidad. Saldrás adelante de cualquier problema legal, si estás en trámites de migración, te será aprobado. El amor de un Virgo o Capricornio llegará para quedarse. Tu mejor día es el domingo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Si tienes una propuesta de trabajo, tómala, pues te irá muy bien. Tendrás un fin de semana de despertar de conciencia y te darás cuenta de lo que realmente necesitas en tu vida. Te invitan a una boda familiar, arreglas tu casa y decides comprar muebles para cambiar la decoración. Este domingo prende tu veladora blanca y pide lo que tanto deseas para que tengas un mes lleno de riqueza. En el horóscopo del Tarot te salió la carta “La Templanza”, lo que implica que debes tomar un tiempo para ti, no todo es trabajo en la vida; también te recomienda dejarte querer. Esta carta te da suerte en todo, y más en juegos de azar o premios con los números 05 y 66, mientras que tu color es el azul fuerte. Recuerda que la carta “La Templanza” te traerá prosperidad y abundancia, así que no la dejes pasar. El amor no es complicado, deja a un lado los prejuicios, este fin de semana te llegará el amor verdadero de alguien del signo Piscis, Virgo o Leo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Trata de visitar a tu familia, recuerda que ellos son el apoyo de tu vida y celébralo con ellos este domingo. Empiezas un régimen de ejercicio que te hará estar de lo mejor para este verano. Este domingo prende tu veladora roja para que el mes de junio lo empieces con el pie derecho, solo pide y se te dará la abundancia. En el horóscopo del Tarot te salió la carta “As de Copas”, lo que significa que tendrás una fuerza espiritual muy importante en estos días; lo que desees, lo tendrás. Junto a tu cumpleaños te llegan sorpresas, regalos que no esperabas y un dinero por lotería con los números 00 y 51, mientras que tu color es el blanco. Tendrás un fin de semana de mucha pasión y amor con tu pareja, y a los que están solteros les vendrá un amor nuevo del signo Aries o Libra, que será muy compatible, solo recuerda que el amor se da paso a paso.

Cáncer

Tus padres te buscan para invitarte a salir de viaje, Tendrás un fin de semana ocupado en arreglar la casa y sacar todo lo que no utilizas para renovar energías. En el horóscopo del Tarot te salió la carta “La Estrella”, implica que te llegó el momento de progresar en todo, especialmente en lo profesional. La carta también te advierte que debes cuidarte de las infidelidades o evitar descuidar tu relación de pareja. Recuerda que tu signo está diseñado para triunfar en áreas como las comunicaciones o la política, así que no lo dudes y trata de tomar un curso y prepararte más en tu vida académica. Te recomiendo que este domingo prendas una veladora blanca y pongas sal en grano debajo de tu cama para que la buena suerte te acompañe todo el mes. Tus números mágicos son 12 y 48, y tu color de la abundancia es el amarillo. Te compras ropa y zapatos para estrenar. Cuídate de problemas del estómago o intestino, ese será tu punto débil.

Signo Leo

En el amor seguirás con tu pareja muy estable, y a los que están solteros les llega un amor nuevo del signo Aries o Géminis. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 02 y 88, y tu color para atraer las buenas energías es el rojo fuerte. Este día 1 de junio te recomiendo prender una veladora de color blanca y limpiar tu energía con un limón verde; ponte mucho perfume para que tengas suerte todo el mes. En el horóscopo del Tarot te salió la carta “As de Espadas”, lo que significa que seguirás con todo el poder y mando que necesitas para llevar a cabo tus metas. Si tienes un problema legal o de migración, lo podrás solucionar sin problema, así que este viernes trata de arreglar todos tus asuntos. Ten cuidado con problemas de infección estomacal, trata de ir con tu médico, recuerda que lo más importante en la vida es tener salud.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te invitan a un negocio de redes digitales y publicidad en el que te irá muy bien. Tendrás un golpe de suerte el 1 de junio con los números 07 y 21, y trata de usar mucho el color blanco, que eso te llenará de abundancia. Te regalan una mascota que te hará muy feliz. Decides cambiar tu celular por uno más reciente. Llega familia a visitarte en tu casa este domingo para hacer una comida. Te recomiendo prender una veladora blanca este día primero para que tengas más suerte en todo el mes de junio. En el horóscopo del Tarot te salió la carta “El Emperador”, lo que implica que debes tener cuidado con problemas de tu mente, como la depresión y la angustia, que son tu punto débil; debes aprender a soltar situaciones y dejar de controlar todo lo que te rodea, especialmente en lo amoroso, pues tu signo, por ser de elemento tierra, busca sentirse seguro en su relación. Sal a hacer ejercicio y toma el sol para que tu energía se vuelva más fuerte.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Debes ser cuidadosos con los gastos y mejor ahorra para el futuro. En el tarot te salió la carta de “La Rueda de la Fortuna”, esto es una señal divina, significa que te verás rodeado de buenas noticias tanto en lo laboral como en el amoroso; recuerda que esta carta es la mejor, en conjunto con tu signo significa que por fin dejas atrás toda esa mala racha que venías soportando. En el amor, por fin se te declara esa persona tan especial para ti; es decir, es tu momento de formar una familia, la felicidad te espera a la vuelta de la esquina. Este fin de semana será de mucha convivencia con tus seres queridos, disfruten de cada momento. Tus números mágicos son 06 y 51, y tus color de la abundancia es el verde. Ten mucho cuidado con las dietas forzadas y no tomes medicamentos sin supervisión, recuerda que un régimen de ejercicio y una buena alimentación te llevará a estar de lo mejor.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

A los que están solteros les va a llegar un amor de Piscis o Cáncer que será muy compatible. Serán unos días de muchas fiestas y reuniones en los que te sentirás de lo mejor, solo cuídate de problemas de hormonas, ve con tu médico si sientes algo raro. En el tarot te salió la carta “As de Oros”, la cual es una verdadera bendición para tu signo, significa que eso que tanto deseabas por fin va a llegar a tu vida, solo recuerda tener en cuenta una virtud muy importante: la paciencia. No te sabotees tú mismo con pensamientos negativos, debes mantener la fe. Este viernes tendrás mucho trabajo por cierre de mes, así que trata de administrar bien tu tiempo, la organización es clave. Tendrás un golpe de suerte el 1 de junio con los números 15 y 68, y tu color de la fortuna es el naranja. Para que reine la prosperidad, te recomiendo ponerte agua bendita y prender una vela a la Divina Providencia.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

“El Sol” es tu carta del tarot para este fin de semana, significa que es el tiempo de que cierres esos episodios de tu vida que no fueron los mejores, recuerda que la venganza y el rencor no sirven de nada, solo hacen que los pensamientos negativos sean más constantes, así que esta carta te da la oportunidad de comenzar desde cero y salir a disfrutar de la vida, no mereces vivir amargado. Saldrás victoriosos de cualquier problema legal y de migración, la buena suerte te rodea. Este fin de semana estará lleno de diversión, te invitarán a un cumpleaños, esto te ayudará a tener más optimismo. Saldrás de viaje en junio y tendrás muchos días de esparcimiento y relajación. Conseguirás un golpe de suerte el 1 de junio con los números 03 y 27, trata de usar los colores azul y rojo para atraer abundancia, y prende una vela blanca para que reine la prosperidad en tu vida.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En cuestiones amorosas, tu corazón se parte en dos, a tu signo le es muy difícil ser fiel en una relación, pero no imposible; trata de aclarar los sentimientos para quedarte con una sola pareja, recuerda que la estabilidad es importante. Decides renovar tu look y empezar dieta y ejercicio. Trata de controlar tu carácter impulsivo, ya que te mete en problemas sin razón. Recuerda que tu punto débil es el intestino, así que cuídate de las infecciones. En el horóscopo te salió la carta de “El Mago”, esto significa que te llegarán nuevas oportunidades de crecimiento en lo laboral. Este viernes tendrás una entrevista para un puesto de trabajo y la llegada de dinero extra, solo trata de ser más discreto con sus planes de vida para no llenarte de envidias. Te invitan a salir de viaje, eso hará que la energía positiva se multiplique más. Si estás estudiando, es el momento de que tomes un curso de idiomas.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás mucha suerte el 1 de junio con los números 07 y 10, y te recomiendo usar más el color blanco, eso te ayudará a tener más fuerza espiritual, y ese día prende una vela roja y ponte mucho perfume para que tengas más prosperidad. Tu carta del tarot es “El Loco”, significa que te llegará una fuerza laboral muy importante, ya que te encuentras en momento de atreverte a ser líder en tu área de trabajo, y te irá muy bien por tu carisma natural que te ayudará a ser más exitoso en la vida. La carta también te dice que debes madurar y crecer en lo personal, así que trate de buscar una casa para irte a vivir allí para que experimentes tu propio espacio; no olvides que eres un conquistador natural y pocas veces te dejas atrapar por una sola relación. Te invitan a salir de viaje y también tendrás dinero extra gracias al pago de una deuda del pasado. Este fin de semana estará lleno de aventuras.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo te salió la carta de “La Torre”, significa que te llegará la oportunidad que tanto esperas para crecer en lo económico, así que trata de no platicar tus planes y verás cómo se realizarán, la discreción es clave. Esta carta también te indica que serás más fuerte en cuestiones amorosas y te impulsa a decidir ser feliz. Eres una persona voluble, es momento de que entregues el corazón a quien se lo merece, podría ser alguien de Cáncer, Virgo o Escorpión. Te invitarán a salir de viaje este fin de semana para visitar a la familia, disfruta de esos momentos. Recuerda que eres muy fuerte, pero a veces hay personas que encuentran tu punto débil y abusan de ti, evita ser tan transparente con todos. Tendrás dinero extra por un premio de lotería con los números 08 y 99, y tu color de la abundancia será el azul. Te invitan a ver un show este sábado, asiste y pasa un momento de mucha diversión.