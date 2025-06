Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 15 al 18 de junio

Para esta semana sabrás cuál es tu planeta regente para que tomes las mejores decisiones en varios aspectos de tu vida, como el trabajo, el amor, el dinero, y la salud, así que debes estar preparado para enfrentar todas las situaciones.

Mhoni Vidente también te dice cuáles son tus colores de la fortuna, que puedes usar en tu ropa o decoración de los espacios que habitas. Sabrás además tus números de la fortuna y el mejor día para pedir al Universo que se concedan todos tus deseos.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mejor día es el martes. Viene un cambio poderoso y positivo referente a una propuesta laboral. Nunca dejes de expresar lo que sientes y defiende tus ideales. Trara de no llenarte de soberbia y ego, eso puede acabar mal en tu vida. Tienes que contener esos sentimientos y mantenerte humilde y discreto siempre. Preparas un viaje en esta semana por cuestión de trabajo. Sabrás de un casamiento familiar. Carta del tarot: “El Emperador”. Tendrás la fuerza cósmica del planeta Júpiter, te dará la oportunidad de acrecentar tu sabiduría y riqueza en cuestión de negocios propios; no caigas en fraudes. Se más discreto y eso te ayudará a tener estabilidad. Tu punto débil es la presión alta y problemas de riñón. Tus signos compatibles son Géminis, Leo y Capricornio. Tu color es el rojo y amarillo. Tus números de la suerte son 10, 16 y 25, con tres golpes de lotería.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Si tienes un distanciamiento con tu pareja, es momento de hablar y solucionarlo de la mejor manera. Habrá cambios laborales como reajustes y cambios de puesto; debes de estar muy atento. Regresa a los cursos de comunicación o publicidad, se te va a dar sin ningún problema. Días de discusiones en cuestión legal; por eso, trata de no alterarte y buscar la mejor solución. Carta del tarot: “El Carro”. El planeta que te va a dominar esta semana es Marte, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy; administra tu tiempo. Trata de ser más reservado con tus metas y tendrás éxito. Intenta controlar tu temperamento y no caigas en provocaciones. Tu mejor día es el miércoles. Tus números mágicos son 09, 28 y 66. Tu color es el verde y blanco. Tu punto débil es la espalda y la columna. Tu signo compatible es Virgo, Sagitario y Acuario. Nunca te estanques y siempre busca reinventarte en todo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te invitan a salir de viaje por tu cumpleaños. Tu mejor día es lunes. Tus números mágicos son 02, 14 y 19. Tu color es el amarillo y naranja. Tu signo compatible es Libra, Escorpión y Acuario. Tendrás unos días de fuerza interior y de muchas energías encontradas, que debes ser prudente con tus acciones y palabras. En cuestión amorosa, va a ser muy entregado a la pasión. Te recomienda este planeta que empieces una rutina de ejercicio y dieta saludable, que se verán los resultados muy pronto. Carta del tarot: “La Estrella”. El planeta Mercurio te dice que va a ser unos días de estar con mucha fuerza para vencer el pasado que no te deja avanzar; es una forma de transformación al éxito, estabilidad amorosa y salud. Viene una infección estomacal o de riñón; trata de ir con tu médico. Este planeta te recomienda que vuelvas a estudiar administración, política o leyes.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Días de optimismo profesional y sorpresas de amores nuevos. Ya debes de tomar decisiones fuertes para que cambie tu vida para bien. Por ejemplo: si quieres a tu pareja, ya formar un hogar; si no, dejarlo y conocer personas más compatibles. Mucha buena suerte en cuestión de dinero. Debes tener cuidado con los fraudes y negocios. Te llega la propuesta de un negocio familiar. Carta del tarot: “La Luna”. En esta semana la Luna te indica que no debes de caer en compromisos falsos, que debes abrir bien los ojos. Eres bueno de sentimientos, pero no dejes que te vean la cara. Días de cambios laborales y sacar tu fuerza para convertir todo lo que realices en éxito. Cuidado con los chismes; trata de ser más prudente y no caer en provocaciones. Tu mejor día es jueves. Tus números mágicos son 01, 05 y 39. Tu color es el blanco y morado. Tu punto débil es la migraña y dolor de espalda alta.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu color es el azul y blanco. Van a ser unos días de responsabilidades y de enfrentar tus miedos, dejar atrás indecisiones y empezar a ver un futuro mejor. Cambios en tu ámbito laboral; necesitas estar preparado. Tramitas un crédito para una casa. Realizas un cambio de look para sentirte mejor. Preparas viaje para tu cumpleaños. No dejes nada inconcluso en la vida; trata de terminar todo lo que empiezas. Carta del tarot: “El Sol”. En esta semana, el astro rey, el Sol, te va a ayudar a sacar adelante todas las dificultades económicas. Sal a caminar en los primeros rayos del sol y eso alimentará tu energía positiva. Empieza desde cero tu vida personal, busca a personas más compatibles con tu signo como Sagitario, Aries y Tauro, que el amor se te dará sin límites. Tendrás dos golpes de suerte con los números 07, 29 y 40. Tu mejor día es el viernes. Tu punto débil es el insomnio.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es momento de empezar ese negocio, va a ser un éxito. Tienes que mantener los pensamientos positivos ante las adversidades para conseguir el triunfo. Te llega un compromiso firme de pareja; déjate querer, es tiempo de tener a alguien en tu vida. Te llega la propuesta de estudiar fuera del país. Recibes la invitación a una boda. Carta del tarot: “El Mundo”. El planeta Saturno te va a estar dominando, que es famoso por sus anillos, y eso te va a ayudar a tener crecimiento laboral. Por fin reconocen tu esfuerzo y te ofrecen una jefatura o dirección. Trata de no cargar con problemas que no son tuyos y aprender a soltar lo que no era para ti. Sigue aprendiendo lo relacionado con ventas, liderazgo y comercio. Tu mejor día es el miércoles. Tus números mágicos son 04, 11 y 26. Tu color es el verde y amarillo. Tu punto débil es el cerebro, migraña y depresión. ​

Signo Libra

Tus números mágicos para esta semana son 13, 15 y 18. Los colores de la suerte azul y blanco y tu mejor día será el martes. Venus, tu planeta regente, viene con todo para iluminar tu camino. Momento perfecto para resolver esos trámites pendientes, ya sea algo legal o un asunto familiar que te ha tenido de cabeza. Tendrás la energía de la reconciliación y aceptación para que todo fluya. Así que no te duermas en los laureles y pon manos a la obra. El amor trae una propuesta firme. Si tienes pareja, es un excelente momento para formalizar o llevar la relación al siguiente nivel. Si estás buscando a esa persona especial, mantente alerta, porque tus signos compatibles son Acuario, Tauro y Géminis. Tu punto débil serán los riñones y la mala circulación. Toma más líquidos y evita estar tanto tiempo sentado. Esta semana estará llena de nuevas ideas que te impulsarán al éxito.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Marte llega con una inyección de energía poderosa para que venzas todos tus temores esta semana. Prepárate para ser imparable y acumular triunfos. Te aconsejo que te alejes de las discusiones, es mejor ignorar a las personas tóxicas y seguir adelante. Estás en una etapa crucial donde terminas tus estudios y empiezas a considerar opciones, es tu etapa de vivir para ti y disfrutar plenamente de todo lo que haces. Tu punto débil se relaciona con lo hormonal y los huesos. Presta atención a las señales de tu cuerpo y busca el equilibrio. No dejes pasar las nuevas oportunidades que se te presentarán en el ámbito laboral. Es hora de dejar a un lado el “qué dirán” y ser auténtico en tus acciones de vida. Tu mejor día de la semana es el lunes. Tus números mágicos son 17, 24 y 48. La suerte llega con los colores amarillo y naranja. La mejor compatibilidad es con Piscis, Aries y Cáncer.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

En el ámbito amoroso, serán días de tomar decisiones importantes. Si esa persona no es para ti, es momento de dejarlo ir, pasa un tiempo sin pareja. Esto te permitirá aprender más de ti mismo y fortalecer el interior. Tus signos compatibles son Sagitario, Aries y Géminis. El miércoles es tu mejor días. Te recomiendo usar los números 03, 21 y 27, así como los colores naranja y rojo. Júpiter atravesará a tu signo con energías fuertes y positivas. Pero tienes que ser discreto con lo que realices para evitar envidias. Crecerás en lo profesional, no dudes en tomar una maestría o diplomado. En los próximos días cerrarás un negocio que te traerá dinero extra. Los asuntos de divorcio o trámites legales familiares se resolverán. El universo conspira a tu favor. Tu punto débil es la mente y sobrepensar aquello que no tiene solución. Aprende a soltar y decir “paso, eso no era para mí”.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu punto débil esta semana será la garganta y dentadura. Son tiempos de retomar tus estudios universitarios. Las profesiones de abogado, relaciones públicas y, sobre todo, líder empresarial son muy compatibles. El Sol te estará dominando en cuanto a tus energías. En cualquier momento del día míralo y pide que tu energía positiva crezca. Esto te ayudará a alcanzar un mejor nivel de vida. Pero cuidado, el lado oscuro puede manifestarse en problemas de infidelidades y mentiras. Trata de solucionar eso en tu vida y busca la honestidad. Ponte al día con tus pagos de tarjeta de crédito, libérate de ese peso. Serán días de proyectos de trabajo muy bien pagados, no dudes que los cambios de energía vendrán a ti. Tu mejor día es el martes y tus números mágicos el 12, 20 y 30. Usa los colores naranja y verde para tener suerte. Tu mejor compatibilidad es con Leo, Sagitario y Escorpión.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus signos compatibles son Tauro, Géminis y Leo, estos días traerán amores verdaderos. Esta semana será determinante en tu ámbito laboral. Urano estará influyendo fuertemente en tu signo, así que ten claro lo que quieres para el futuro. Recuerda que tu mentalidad es muy fuerte y lo que pienses se hará realidad, cultiva pensamientos positivos. Tu punto débil es el riñón y páncreas, lleva una alimentación balanceada para evitar problemas. Tu mejor día es el lunes. Tus números mágicos de la lotería son 06, 08 y 31. Para la suerte usa los colores rosa y rojo. Sabrás de un divorcio familiar, prepara todo tu apoyo moral. Ya no te dejes influir por los malos comentarios. Recuerda que tu signo siempre será pionero en todo, por eso siempre te rodearán las envidias. Un amor del pasado está hablando mal de ti. Trata de hablar con esa persona y quedar en paz para evitar conflictos.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu punto débil son los problemas de estómago y gastritis. No alimentes tu cuerpo con corajes y pensamientos de venganza. Deja pasar todo lo negativo y busca la paz interior. Neptuno estará muy presente, trayendo un cambio positivo en todo lo que realizas. Este planeta está relacionado con el cierre de contratos y proyectos nuevos, no dudes en aventurarte a hacer nuevas inversiones. Tendrás dos golpes de suerte en la lotería con los números 21, 32 y 77. Prepara esa mente para la abundancia. Tu mejor día es el viernes y tus colores de la suerte son blanco y azul. Tus signos compatibles son Libra, Escorpión y Cáncer, con quienes sentirás una conexión especial. Te llegará una propuesta para salir de viaje por cuestiones personales, aprovecha esta oportunidad para desconectar y recargar energías. Te pondrás al corriente con tus deudas al terminar unos pagos de tu tarjeta.