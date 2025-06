Mhoni Vidente: los horóscopos de julio

Descubre qué tiene preparado julio para ti en los horóscopos de Mhoni Vidente, cuyas predicciones te darán los mejores consejos para que logres el puesto laboral que tanto deseas, seas correspondido en el amor, alejes las malas vibras y más.

Conocerás cuáles son tus números de la suerte para que los uses en los juegos de azar, así como el color que te ayudará a tener abundancia, solo debes estar atento de las personas que te rodean para que su mala vibra no afecte tu racha de buena energía.

Mhoni Vidente también te dice qué días de julio serán los que tengan mayor impacto sobre ti, para que esas fechas invoques a los ángeles y pidas su protección, no olvides prestar atención a las señales y emprendas las acciones que te ayudarán a ser mejor persona.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te buscan amores del pasado para volver, pero también te llega un amor del signo Capricornio o Leo. No te pongas a dieta con pastillas. En temas de dinero saldas tus deudas y te pones al corriente con tus tarjetas y te buscarán para un proyecto fuera del país. Tendrás dos golpes de suerte en juegos de azar con los números 07 y 13, y tu color de la fortuna es el rojo. Realizas trámites de escrituras o herencias. Sacas tu visa. En este mes de julio te llegan muchos proyectos, tu energía positiva crece más esta temporada. El Sol te domina y necesitas salir a caminar temprano y tomar los primeros rayos del amanecer para que tu fuerza espiritual crezca. Tus mejores días del mes serán 04, 07, 09, 11, 18, 21, 22, 26, 29 y 30 en los que puedes empezar un negocio o cambiar de trabajo. Te invitarán como padrino a una boda. Ten cuidado con las operaciones, trata de acudir con un médico hasta agosto. Evita pelear o estresarte por todo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres apasionado en lo que emprendes, pero te desanimas rápido. No dejes los deportes. Te invitan a un viaje familiar, por lo que arreglas papeles migratorios. Tus números de la suerte son 05 y 40, trata de jugarlo los viernes, y tu color para atraer las buenas vibras es el azul. Recuerda: en boca cerrada no entran moscas, no platiques tus planes para que se concreten. Mes de estar pensando mucho en tu patrimonio, por lo que tendrás suerte en cuestiones de inversiones. Los días 03, 06, 09, 11, 13, 17, 19, 21, 29 y 30 serán de buenas energías para ti, especialmente para cambiar de trabajo. Tu signo está regido por el dinero y los negocios prósperos. Aprende a seleccionar mejor tus amistades y cuida tus proyectos, confía solo en tu familia. En el amor, si estás soltero, llega tu pareja ideal y podrías comprometerte; deja los amores que solo te quitan tiempo y energía. Cuida el dinero y no prestes para evitar que te roben la suerte.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te pondrán a prueba tus superiores, demuestra tu capacidad. Mes ideal para resolver problemas legales, con la victoria de tu lado. Un amor del pasado del signo Libra o Aries te buscará. Necesitas ejercitarte, inscríbete a un curso deportivo o sal a caminar. Tu temperamento es fuerte y lastimas sin querer, así que piensa antes de hablar. Los días 04, 07, 09, 11, 14, 18, 19, 27 y 30 serán muy buenos para ti, especialmente para trámites escolares o laborales; viste colores claros esos días. Te regalan una mascota. Julio es tu mes de suerte económica; decides comprarte otro coche. Te preocupa mucho el qué dirán y siempre buscas complacer a los demás antes que a ti mismo, pero este mes haces cambios positivos. Tendrás un golpe de suerte con los números 11 y 23, trata de jugarlos los martes, mientras que tu color es el blanco. Tendrás días de mucho amor con tu pareja, tu signo es regido por la energía sexual, todo fluye mejor.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Planeas tus vacaciones y compras los boletos. Tus números de la suerte son 00 y 26, juégalos el miércoles, y tu color es el verde. Tus mejores días del mes serán 06, 09, 17, 21, 23, 27, 28 y 30, perfectos para realizar inversiones. Julio es tu mes de buena suerte, y más porque es tu cumpleaños, aprovecha la buena racha. Sabrás del nacimiento de un sobrino o primo que te hará muy feliz. No tomes decisiones apresuradas sobre cambiar de trabajo, te darán una mejor oportunidad donde estás. Considera emprender un negocio de restaurante o relaciones públicas. Te invitan a un curso de idiomas. En el amor, te enamoras de nuevo con intensidad. Tus mejores parejas serán Escorpión o Piscis, con quienes podrías hablar de matrimonio o vivir juntos. Ten cuidado con problemas legales o impuestos, lleva bien tus cuentas. Es momento de dejar de ahorrar en exceso y comprarte ese auto que deseas.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recibirás un bono económico y tu prima vacacional por lo que cambias de auto. Julio es un mes de fuego, regido por el Sol, lo cual beneficia a tu signo; planea unos días en contacto con la naturaleza para fortalecer tu energía y atraer la suerte. Este mes será ideal para reinventarte y lograr prosperidad. No cambies tu personalidad fuerte, es lo que te ayuda a triunfar. Cuida tus pulmones, deja el cigarro. Viene tu cumpleaños y debes regalarte un viaje. En el amor, estarás muy activo, incluso saliendo con dos personas a la vez; si estás soltero, ten cuidado con personas despechadas que podrían intentar brujerías o amarres; protégete y no prometas lo que no cumplirás. Tus números de la suerte son 09 y 16, juégalos el martes, y tu color es el naranja. Tus días más positivos del mes serán 05, 06, 09, 14, 16, 19, 20, 27 y 30. Duerme bien y coloca un vaso de agua junto a tu cama para tener buenos sueños.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un conflicto con alguien de Sagitario o Tauro por chismes. Eres carismático y buen amante, tus signos más compatibles son Escorpión y Capricornio. Tus mejores días del mes serán 05, 07, 08, 12, 13, 16, 21 y 23, ideales para pedir aumento o cambiarte de casa. Los solteros podrían tener un embarazo sorpresa. Tus números de la suerte son 01 y 20, y tu color es el amarillo. Compras un celular nuevo y le haces regalos a una nueva conquista, pero recuerda que el amor no se compra. Te vas de vacaciones. Julio es un mes de reinvención para ti, es momento de que cambies para bien tu entorno laboral, gracias a que llegan las oportunidades que esperabas. Mantén la calma y evita enojos por impotencia. Firmas papelería legal. Cuídate de pérdidas y robos. Eres excelente en cocina, empieza ese negocio que tienes en mente. Liquida deudas del pasado, pues el estrés puede causarte dolores de cabeza o espalda.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números de la suerte son 06 y 23, intenta jugar estos números los viernes y no olvides agregar tu año de nacimiento para personalizar la suerte, mientras que tu color de la abundancia el verde. Julio es tu mes de la transformación que tanto anhelabas para tu camino profesional. Tienes una habilidad innata, talento muy fuerte para la coordinación y guiar a los demás, por lo que es momento de que te capacites, verás cómo llega lo que tanto has deseado. Pero ojo, no caigas en exceso de confianza con tus compañeros, junto al éxito también llega la envidia; habla siempre con cautela. En el ámbito familiar, cuida mucho a tu mamá este mes de julio. Para que tu luz espiritual se renueve, te recomiendo que te hagas una buena limpia en un río o en el mar. Los días 06, 07, 11, 13, 18, 21, 23 y 28 serán muy positivos para ti, aprovecha estas fechas para realizar todo lo que tengas pendiente y verás cómo fluye la energía.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este mes sentirás fuertes presiones en el trabajo, solo trata de mantener la mejor actitud, recuerda que eres súper responsable y siempre buscas hacer las cosas perfectamente, por eso tomas tu tiempo para terminar cualquier tarea. Te esperan muchos eventos sociales, procura mantenerte en forma, tu signo siempre busca verse bien. Eres muy apasionado en todo lo que haces, eso te causa problemas con los demás porque sientes que no le ponen la misma intensidad; aprende a ser más tolerante y no caigas en provocaciones. Saldrás de vacaciones con tu pareja, siempre necesitan darse tiempo para ustedes, pero si sientes que se está alejando, recuerda que el amor no se acaba, solo se mueve de lugar, es momento de que te reinventes y conozcas a más personas. Tus mejores días serán el 09, 12, 13, 18, 19, 23, 29 y 30. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 50, y tu color es el blanco.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Podrías enfrentar problemas de divorcio o separación, no se puede vivir diciéndole mentiras a tu pareja, es hora de que cambies para bien. Empezarás a tomar un curso de fotografía o baile. Este es el mes siete y ese número es de buena suerte para ti. Recuerda que tu elemento es el fuego, eso hará que en este verano todos tus sueños se hagan realidad. Ten cuidado con el alcohol y las drogas, es momento de que te controles y te mantengas saludable. Tus mejores días serán el 06, 08, 12, 17, 19, 20, 24 y 27, excelentes para todo lo que tenga que ver con trabajos nuevos y oportunidades de crecimiento. Tus números de la suerte son 12 y 39, y tu color de la prosperidad es el rojo. Eres el mejor escuchando a los demás en sus problemas y dándoles los mejores consejos, pero trata de no quedarte sin los propios. Tu intensidad sexual es muy fuerte, tus signos más compatibles para el amor serán Aries o Géminis.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus mejores días serán el 04, 07, 15, 19, 22, 25, 29 y 30, la buena suerte llegará a ti en todo lo relacionado con crecimiento económico. Sentirás una prisa enorme por salir adelante y crecer en cuestiones laborales. Ten calma, este mes será muy bueno en ingresos, pero debes tener cuidado con deudas pasadas, es momento de que te sientes a dialogar y llegues a un acuerdo con la gente a la que le debes. Te invitarán a dar una conferencia o una plática sobre tu carrera. No olvides que eres excelente para enseñar y tienes el don de influenciar a los demás, pero ten cuidado con tu carácter. A veces tratas mal a las personas que te quieren, analiza bien lo que dices antes de hablar. Tendrás una junta con tus superiores para cambios de puesto. Te encontrarás con un amor del pasado y decidirás volver a enamorarte. Tus números de la suerte son 01 y 30, te recomiendo jugarlos los días martes, y tu color es el naranja.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este mes de julio vas a estar con toda la actitud para salir de los problemas que te agobian y decides reinventarte en todo lo relacionado con tu trabajo, recuerda que tu signo siempre tiene que estar en movimiento para que las buenas energías fluyan con fuerza a tu alrededor. Te llega la propuesta de un trabajo nuevo, será en una empresa internacional. Este verano no dejes tus estudios, aprovecha para tomar cursos de idiomas y ventas por internet, verás cómo te abren puertas. Tus mejores días serán el 07, 11, 13, 20, 21, 25, 30 y 31, esos días brillarás en todo lo relacionado con negocios y cierres de contratos. Tus números de la suerte son 13 y 15, trata de jugarlos con tu número favorito, porque este mes tendrás dos golpes de suerte, mientras que tu color es el azul. Trata de no darle tanta importancia a lo que dicen de ti, recuerda que tienes luz propia, eso es lo que causa envidia.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recuerdas a un amor del pasado, es momento de hablar y llegar a un arreglo, porque los rencores no son buenos para el alma. Renovarás tu actitud y volverás a hacer deporte. Tus mejores días serán 06, 09, 11, 14, 19, 26, 28 y 30, en los que tendrás más suerte de lo normal y recibirás ayuda divina. Este mes será excelente para que sigas con tus proyectos de crecimiento en el trabajo, solo ten un poco de desconfianza con algunas personas porque tu luz les molesta. Alguien en el trabajo se está enamorando de ti, es importante que aclares esa situación, no te metas con amores prohibidos. En cuanto al dinero, te veo fluyendo y pagando deudas de tu tarjeta de crédito, ya que estás en una época de abundancia, aprovéchala al máximo. Sigues muy enamorado de tu pareja, hablarán de casarse o vivir juntos. Tus números de la suerte son 03 y 08; tu color es el blanco, y eres muy compatible con Cáncer y Libra.