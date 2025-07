Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 14 al 17 de julio

Ya están aquí los horóscopos de Mhoni Vidente para que descubras cuál es la carta del tarot que te corresponde para que con su guía seas una mejor persona y te lleves mejor con las personas que te rodean, porque a veces tu carácter provoca que la gente que te aprecia se aleje.

Sabrás también cuáles son los números que te favorecerán en los juegos de azar, así como los colores que te ayudarán a tener abundancia y mejorar tu situación económica, solo procura ser discreto para que no haya envidias a tu alrededor y la suerte permanezca más tiempo.

Mhoni Vidente también te dice cuáles son los signos con los que tendrás mayor compatibilidad en los terrenos del amor o para emprender un negocio, solo debes animarte a perder el miedo para crear nuevos lazos que te ayuden a emprender nuevos proyectos.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Todo se arreglará a tu favor, los tiempos perfectos te llegarán en esta semana y recibirás grandes noticias. Tu estado de ánimo será de felicidad, ya que estás atravesando por una etapa de elevación y fuerza espiritual para crecer en lo profesional. Un contrato nuevo te llegará con más dinero. En la carta del tarot te salió “El Sol”, lo que te augura prosperidad y crecimiento económico, pues las energías positivas te van a estar rodeando con nuevas oportunidades. Trata de tener más orden en tus ingresos y gastos, sobre todo porque realizarás un viaje rápido para visitar a tus familiares. Tu punto débil es la espalda baja y los riñones. No dejes para mañana lo que puedes realizar hoy. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son 11, 13 y 18; tus colores son el amarillo y el naranja, y tendrás amores nuevos con Leo o Libra. Tu protector es el arcángel Miguel, pídele con fe y verás cómo los demonios que te rodean se van de tu lado.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Son tiempos ideales para que crezcas en el ámbito económico y laboral, te llega una etapa de abundancia. No te dejes llevar tanto por los impulsos, debes pensar bien antes de actuar para no cometer errores, sobre todo en cuestión amorosa. Trata de no ser tan perezoso y haz ejercicio. Ten cuidado con los fraudes, con lo que firmas y tu tarjeta de crédito. En la carta del tarot te salió “El Loco”, implica que no busques problemas donde no los hay, es mejor que ignores a las personas que no tienen tu capacidad de inteligencia. Realizas cierre de asuntos legales a tu favor. Trata de organizarte más en tu día a día, pues decides hacer un diplomado o maestría en busca de progresar. Tu punto débil son tus hormonas si eres mujer o problemas de próstata si eres hombre. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 09, 28 y 34; tus colores son el azul y el blanco, y un amor del signo de Virgo o Acuario te llegará. El arcángel Uriel te va a guiar en los momentos de incertidumbre.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mejor día es el jueves; tus signos compatibles son Libra, Sagitario y Acuario; tus números mágicos son 04, 20 y 23; tus colores son el verde y el amarillo, y tus signos compatibles para el amor son Escorpión y Libra. Haces trámites personales como sacar tu pasaporte, el pago de impuestos, sacar tu seguro social o seguro de gastos médicos. Debes tener disciplina y mantenerte sano con una buena rutina de ejercicio y dieta saludable. En la carta del tarot te salió “El Ermitaño”, lo que implica que debes concentrarte en lo que deseas para tu futuro. Te buscarán amores del pasado pero solo para discutir; cierra ese ciclo. Tu punto débil es el intestino irritable y úlceras. El arcángel Rafael es el que te va a guiar en estos días, así que pídele que te libere de brujerías. Si algo no es para ti es mejor que lo dejes pasar. Tendrás muy buena suerte en nuevos trabajos y cambios de casa. Tus número mágicos son 14 y 30.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vas a entrar en una etapa de estar bendecido por todos los astros y, si estabas atravesando por problemas de cualquier índole, los verás solucionarse de la mejor manera. No dudes de tu capacidad de ser un líder, tus talentos de comunicación y creatividad te van a llevar al éxito. En la carta del tarot te salió “La Estrella”, lo que implica que la buena suerte es tuya. Ten en cuenta que no todo es para siempre, es el momento de que comiences desde cero y trates de organizar bien tus proyectos de vida. Sigues con la buena suerte por tu cumpleaños. Te recomiendo prender una veladora y pedir lo que tanto deseas. El arcángel Metatrón te va a estar ayudando en todo lo que necesitas para ser feliz. Tus números mágicos son 08, 26 y 17; tu color es el rojo, y tu punto débil es la piel y el cabello, así que trata de protegerte de los rayos del sol. Una nueva relación amorosa te llega en estos días, será del signo de Piscis o Tauro.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te recomiendo estudiar leyes o liderazgo para sobresalir en estas ramas de la vida profesional. En la carta del tarot te salió “El Emperador”, significa que vivirás un movimiento fuerte en cuestión laboral. Tienes que estar muy atento a los cambios que se avecinan, en los que emplearás tu fuerza e inteligencia. Ten cuidado con las traiciones amorosas que te rodean y las mentiras. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 14, 21 y 25; tu color es el naranja, y tus puntos débiles son la grasa y el colesterol. El arcángel Jofiel es el que te va a ayudar a cerrar negocios y lograr cambios positivos de trabajo, pídele, que te ayude a abrir las puertas de la riqueza, ya que atraviesas por una racha de prosperidad y abundancia en todo lo relacionado con proyectos y cambios de trabajo. Debes seguir firme en todo lo que tienes en planes para el futuro. Ten cuidado con las caídas y torceduras, no tengas prisa para hacer tus pendientes de vida.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Lo espiritual está de tu lado, así que puedes hacer cualquier ritual y te dará resultados favorables. Realizas trámites de seguro social y pagos. Te llega un regalo de un nuevo amor. En la carta del tarot te salió “La Justicia”, lo que significa que no siempre vas a tener la razón en los problemas, y te bloqueas cuando hay una discusión, lo que te provoca ataduras a rencores. Además, esta carta “La Justicia” te remarca que sigas con tus estudios, eso te hará fuerte en el futuro. Aprende a dialogar y ser más consciente de lo que opinas. Si estás atravesando por un divorcio, no dejes pasar el tiempo si ya tomaste la decisión; en el futuro te llegarán amores nuevos del signo de Piscis o Capricornio. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 01, 03 y 12; tus colores son el azul y blanco, y tu punto débil es la mala circulación y el sobrepeso. El arcángel Gabriel es el que te va a ayudar a recibir los mensajes que necesitas para progresar.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números mágicos son 16, 27 y 35; te recomiendo usar los colores azul y blanco porque te traerán buenas vibras; tu punto débil será la migraña y el dolor de espalda, es crucial que te liberes de la tensión y estrés, y tus signos compatibles para el amor son Aries y Tauro, aprovecha su energía. Te tocó la carta de “El Mago”, la cual marca un periodo de profunda transformación en tu vida. Analizarás si continúas con ese amor o buscarás una nueva conexión. Reflexiona si te quedas estancado en ese ambiente laboral que te roba energía o si te lanzarás a nuevas oportunidades, especialmente porque cuentas con los astros alineados a tu favor para realizar cambios y alcanzar el éxito. Eres volátil y te cuesta mucho trabajo romper con la inercia, sobre todo por el miedo a lo desconocido, pero si no te atreves a dar ese paso, la felicidad no llegará. Tu mejor día de la semana será el martes, el arcángel Uriel será tu guía para el crecimiento económico.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Deja los lugares donde no te sientas querido y retoma las riendas de tu dicha. Si tienes algún problema legal, la carta de “El Juicio” asegura que se resolverá a tu favor. Esta carta también te advierte sobre enemigos ocultos, nunca te confíes de nadie, manténte alerta y cauteloso. El arcángel Rafael te guiará para resolver pendientes y, lo más importante, te brindará la salud que tanto anhelas. Son días de volver a empezar, por eso retomarás los estudios, ten en cuenta que nunca es tarde para adquirir nuevos conocimientos; la sabiduría es la sinergia perfecta del éxito. Tu mejor día de la semana será el viernes; tus números mágicos, 17, 19 y 32; para atraer la prosperidad usa los colores amarillo y verde, y tus signos compatibles son Piscis, Acuario o Cáncer. Cuídate de las infecciones en garganta y pulmones. Si buscas una pareja estable o construir un patrimonio para el futuro, este es el tiempo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La carta de “La Torre” te anuncia una gran oportunidad para que pongas un negocio, no quites el dedo del renglón y muy pronto verás resultados. Esta carta también habla de la necesidad de libertad. Deja la soberbia, ya que no te ayuda en el día a día, y solo estás alejando a las personas que te aprecian; piensa en grande, pero camina con humildad. Ten cuidado con los problemas legales y laborales. Es mejor que no opines y no te involucres en discusiones. Te llega una oportunidad para crecer profesionalmente en el extranjero. Tu mejor día será el martes; tus números mágicos, 05, 10 y 31; tus colores de la suerte son el rojo y el azul, y pon especial atención al cuidado de tus riñones y páncreas. El arcángel Miguel será tu protector esta semana, sobre todo, de cualquier brujería proveniente de un examor; pídele con fe y verás cómo tu energía mejora. Tu mejor compatibilidad de amor será con Tauro o Leo.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus signos compatibles serán Aries, Tauro o Virgo, déjate querer y disfruta de esta conexión; tu mejor día será el jueves; la suerte te llegará con los números 07, 24 y 30, y vístete de verde o azul para atraer abundancia. Cuídate de las infecciones en la piel y las vías urinarias, y no dudes en ir al médico en caso de algún malestar. La carta de “El Mundo” marcará el fin de un ciclo importante en tu vida, pero no te preocupes, porque también es el inicio de nuevas aventuras y el presagio de resultados favorables en proyectos. La riqueza será tu aliada estos días, deja atrás el pasado y abre los brazos al futuro. Realizarás viajes, trámites de residencia en el extranjero y, sobre todo, se te presenta la oportunidad de estabilizarte en el amor. El arcángel Uriel te ayudará a recuperarte de deudas del pasado y a recibir nuevas propuestas de proyectos con más dinero. Tendrás el éxito en las manos para realizar cualquier cambio.

Acuario

Esta semana el tarot te trae la carta de “La Rueda de la Fortuna”, la cual te indica que es tiempo de progresar en lo laboral. Esta carta también indica que estás en una madurez mental para tomar las riendas de tu vida para ser una mejor persona y asumir con conciencia todo lo que haces ante los demás. Tu signo a veces se queda mucho tiempo en el mismo lugar, pero es el momento de que abraces la riqueza y encuentres más estabilidad, aprovecha esta ola de buena suerte. Tu mejor día de la semana será el miércoles; en el amor, tus signos compatibles son Leo y Libra; tus números mágicos de la semana son 06, 15 y 33; tus colores de la suerte el amarillo y el naranja, y tu punto débil será la depresión y nervios alterados, ya que eres muy sensible a lo que te rodea, por lo que te recomiendo estar con personas positivas y salir a caminar al campo. El arcángel Rafael es el que ayudará a restablecer tu buen ánimo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el amor, no debes jugar con los sentimientos de los demás, si esa persona no te interesa, es mejor dejarla ir y buscar a alguien más compatible. Te llegará una propuesta para trabajar en el extranjero, ya que son tiempos de cambios y madurez mental. Te tocó la carta del “As de Oros”, la cual es un augurio de prosperidad; quítate los miedos y enfrenta los retos necesarios para alcanzar la felicidad y abundancia que mereces. Debes tener mucho cuidado con las decisiones que tomes, porque no habrá marcha atrás; controla tu mal carácter y evita hablar al calor del momento para no arrepentirte. El arcángel Metatrón será tu guía esta semana; pídele con fe la riqueza y prosperidad, porque la tendrás. Tus números de la suerte son 02, 24 y 69; el verde y el blanco son tus colores del éxito; presta atención a tu punto débil que es el colesterol y la presión alta, mientras que tus signos compatibles en el amor son Cáncer o Escorpión.