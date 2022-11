Sadio Mané queda fuera del Mundial de Qatar

El senegales quiere recuperarse para el Mundial de Qatar (Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)

No hubo milagro y Sadio Mané no podrá disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la Selección de Senegal, ya que no logró recuperarse de una lesión en el peroné derecho.

El atacante fue incluido en la lista de 26 jugadores convocados pero este jueves la Federación de Senegal confirmó la baja de su gran estrella en conferencia de prensa.

La @Fsfofficielle souhaite un prompt rétablissement à son joueur Sadio Mané, forfait pour la Coupe du monde 2022. pic.twitter.com/1Df9WrKrmt — FSF (@Fsfofficielle) November 17, 2022

El jugador del Bayern Múnich se lesionó el pasado 8 de noviembre durante el partido con el Werder Bremen en la Bundesliga, al sufrir un choque en los primeros minutos del encuentro.

Senegal había confirmado que Sadio se perdería los primeros partidos del Mundial, pero finalmente fue descartado completamente del torneo.

Senegal se encuentra en el Grupo A junto a Qatar, Ecuador y Países Bajos. Los Leones de Tangana Debutará el 21 de noviembre ante la naranja mecánica.