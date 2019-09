Ahorra gasolina y no gastes tu quincena en el puente haciendo el plan de las cuatro alegrías

Llegó el mes de septiembre, que representa el "cuarto para la hora" de Navidad y fin de año. Si bien el espíritu y la actitud en esta temporada tiende a ser de celebración, seamos honestos: el endeudarnos nunca es buena idea, y menos en un puente donde todo es más caro.

Si eres de los que no quiere gastar de más, sin que eso signifique que no te comas el elote o el tamal, y te la quieres pasar bien, esto es para ti.

Finalmente, ¿cuánto puede costar un elote y un tamal? Ahora, si tienes ganas de ir a una fiesta mexicana en un restaurante o a salir de puente a un hotel boutique a dar el grito, no hay mucho de dónde economizar.

Para empezar…

En la actual era moderna (sin ponernos serios), hay una "oda" a la actividad y productividad.

Esto es obvio si tomamos en cuenta que el capitalismo se alimenta del consumismo, dicho en palabras simples, la economía se mantiene en forma cuando gastas.

A su vez, este mismo paradigma genera que las personas se sientan culpables en el descanso.

"Debería de estar haciendo algo de provecho", "estoy perdiendo el tiempo", "veo que en redes sociales todos se la pasan muy bien y yo aquí echado sin hacer nada".

En realidad, aunque pareciera en Instagram que el amigo está pasándola bomba en el Zócalo, probablemente una señor alcoholizado le acababa de dar un codazo, una señora con voz aguda le estuvo gritando al oído en decibeles muy altos durante una hora, un niño lo llenó de espuma mojándole el pantalón y hasta le entró limón al ojo cuando se preparó los esquites.

¿Qué era lo que más deseaba en ese momento? Estar en su casita, tranquilo, en paz, justo haciendo lo que estabas haciendo tú.

Así que, los siguientes consejos aplica para personas reales en circunstancias reales, que no les importa no tener nada que subir a redes sociales y es más, de regreso del puente estarán rebosantes y repletos de billetes porque no gastaron un quinto de la quincena.

Suena bien, ¿no? ¡Empecemos!

El plan de las cuatro alegrías

Para que tenga éxito el plan de quedarte en tu casa y te sientas muy orgulloso de ti, te recomendamos que cumplas los siguientes rubros que nosotros llamamos, las cuatro alegrías.

1. Come rico y barato con espíritu mexicano. Nadie quiere trabajar en estos días, ni siquiera en la cocina. Y aún así, la mayoría de las veces, los platillos que nos terminan gustando más son los más simples.

El platillo que te recomendamos: chilaquiles de tamal. Compra tostadas o totopos, salsa verde, crema, queso y cebolla. Lo único que tienes que hacer es calentar la salsa.

Y, por supuesto, compra un tamal. Echas los totopos o tostadas, luego la salsa, luego el tamal, y hasta el final la crema y el queso.

Si le pones cebolla, te recomendamos ponerla después de la salsa, antes del tamal.

2. Saca un pendiente del cual te sientas orgulloso. Siempre tenemos un asunto cargando por mucho tiempo.

¿Por ejemplo? Limpiar el clóset o revisar unos papeles. Así que o la pienses tanto y dale con todo. Te garantizamos que dormirás como bebé, con una satisfacción que ni siquiera el tamal te dio.

Flickr

3. Ocio puro. Elige una actividad que te encante, que simbolice en su estado más puro una actividad ociosa.

Evita ver una serie, estamos tratando de ponernos creativos, ¿no? Saca ese rompecabezas, ese cuaderno para colorear mandalas o caricaturas de Star Wars y pretende que eres niño otra vez.

Para nuestros queridos petrolheads, saquen el kit de limpieza y encerado, y limpien y detallen su auto por dentro y por fuera tal como les gusta.

4. Diviértete moviendo. Nuestro puente perfecto y ahorrativo no podría estar completo sin algo de movimiento.

Nuestra cuarta alegría consiste en que organices un partido de fútbol con tu familia o amigos, que salgas a andar en bici, que bailes, que lances pases de tocho o que lleves a tus hijos al parque.

Max Pixel

Tú decides. Puede ser tan sencillo como prepararte un café y salir a caminar en un parque cercano con alguien que estimas, ¡y por supuesto sacar a pasear a tu perro!

La idea es que muevas tu cuerpo, para que éste se sienta bien. A su vez, la compañía es el mejor ingrediente para tener esa sensación de mini vacación.

Estos planes no tienen costo, en comparación con ir a una plaza comercial, y sentirás bienestar al estar al aire libre.

Ahora ya lo sabes, cada que tengas que ahorrar, pero quieres sentirte y pasarla bien, realiza el plan de las cuatro alegrías.

¿Lo mejor de todo? Ayudaste el medio ambiente limitando la actividad en tu auto.

¡Cuéntanos cómo te funcionó!

