¿Trastornos de sueño? Conoce cómo afecta tu cuerpo, poniéndote en riesgo al conducir

Vivimos en una sociedad que tiene muchas urgencias y prioridades. Sin embargo, el dormir y cumplir con nuestras horas de sueño no es una de ellas.

De esta manera, un gran número de personas viven con trastornos de sueño, exponiéndose a riesgos mortales, como los accidentes vehiculares.

¿La razón? Cuando no duermes se alteran múltiples funciones, especialmente la capacidad de prestar atención y concentrarte en lo que sucede a tus alrededores.

Como los sentidos se disminuyen, es una de las principales causas de accidentes en aviones, barcos, trenes, automóviles y plantas de energía nuclear, tal como informa Medical News Today.

No sólo la memoria y la coordinación se ven afectadas: muchos sistemas de nuestro cuerpo se alteran. ¿Por ejemplo?

El sistema inmunitario se debilita, exponiéndote a enfermedades, tanto infecciosas, como crónicas.

A su vez, el no dormir adecuadamente impacta las hormonas en el cuerpo, desde la hormona de crecimiento y la testosterona, hasta la leptina y grelina.

Esto no sólo eleva la posibilidad de tener un aumento del apetito y del peso: también de padecer diabetes.

Al dormir, el cuerpo se restablece en todos los sentidos. No hacerlo pone en riesgo órganos como el corazón y problemas de presión arterial.

La lista sigue y sigue, pero hay un riesgo en específico que pone tu vida en juego de un momento a otro: la somnolencia en la conducción.

Conducir con sueño

Con información de UCLA Health, conducir con sueño provoca al menos cien mil accidentes anuales en Estados Unidos.

El riesgo es prácticamente el mismo que manejar en estado de ebriedad. ¿La razón? Los conductores somnolientos tienen reacciones más lentas, toman malas decisiones e incluso, no logran reaccionar a tiempo, si es que si quiera lo intentan.

Como te imaginarás, no sólo ellos están en riesgo: todos lo están. A diferencia del hambre, cuando el cuerpo tiene una necesidad muy fuerte de dormir simplemente se apagará.

Aunque tú no quieras, tu cuerpo lo hará por ti, y esto puede suceder en cualquier lugar y en el momento más inoportuno.

¿El sueño se acumula? Sí, entre más días pasen con un trastorno de sueño, los síntomas se agravan.

Lo más peligroso, tal como revelan los expertos de UCLA, es cuando las personas ni siquiera se han dado cuenta del cansancio que padecen.

Difícil de detectar

A pesar de los miles de accidentes por esta causa, son difíciles de detectar y contabilizar.

Finalmente, un alcoholímetro es suficiente para mostrar si la persona ha consumido alcohol. Pero no sucede así con el cansancio.

Esto genera que un accidente por sueño no sea considerado por las autoridades como la causa de éste.

Como estos conductores pueden quedarse dormidos por segundos de un momento a otro, despertándose después del choque debido a la adrenalina, pueden parecer normales y alertas después de un accidente.

Horas con más accidentes por sueño

Si bien todos sabemos que durante la noche hasta las 8 de la mañana es el horario más riesgoso, también lo es de 1 a 3 de la tarde.

No es por el sol y el calor, como comúnmente se cree: es por el reloj biológico o los ritmos circadianos.

Naturalmente, el cuerpo se adormece en este horario, ¡incluso cuando has dormido bien!

A su vez, 82% de los conductores que sufrieron accidentes por falta de sueño viajaban solos.

Por qué es tan peligroso

Debido a que los conductores somnolientos no alcanzan a reaccionar o simplemente no reaccionan, el riesgo de muerte es muy alto.

Este tipo de accidentes se caracterizan por conductores que no intentaron evitar el accidente, es decir, no pisaron los frenos, no se desviaron ni hicieron nada por evitar el impacto.

¡Ahora ya lo sabes! Vivir con trastornos de sueño o simplemente conducir después de un día de no dormir es asunto muy serio.

¡Cuídate!

Continúa con: