Taxi versus plataformas como Uber y Cabify: esto opinan los pasajeros a nivel mundial

Ante la actual manifestación por parte de los taxistas, es necesario voltear a ver a otros países y analizar cómo se han adaptado a la incursión de compañías como Uber, Cabify, Didi o Lyft (servicio en Estados Unidos).

Finalmente, aunque pudiera parecer que uno sustituye al otro, en realidad, cada uno tiene sus beneficios.

En cuanto a quienes prefieren el servicio de taxi, valoran que puedan solicitarlo con anticipación, tienen certidumbre con respecto a la confiabilidad de un sitio determinado, en algunos casos la tarifa es fija y, en muchas zonas geográficas, los taxis siguen siendo más accesibles.

Por su parte, hay quienes utilizan aplicaciones como Uber gracias a la comodidad de solicitarlo desde el celular, ofrece diferentes métodos de pago, en ocasiones es más barato y es posible viajar en bajo perfil.

Pero, ¿cómo es la experiencia de ambos servicios en otras partes del mundo? A continuación, te compartimos los comentarios más sobresalientes de usuarios de ambos servicios expuestos en Quora.

Al final, te compartimos los comentarios de un usuario con respecto a su experiencia específicamente en México.

Pros y contras de taxi y Uber a nivel mundial

"Los taxistas se quejan de las cosas, pero tienen un empleador que vigila el vehículo hasta cierto punto, tienen un seguro adecuado y también tienen un poco de experiencia comercial."

"Depende completamente de lo que estés buscando. Si desea reservar con anticipación, entonces un taxi es mejor ya que no puede reservar un Uber con anticipación. Si es costo, Uber es a menudo (pero no siempre) la mejor opción. Uber también es súper fácil de usar a través de su aplicación. No necesita efectivo: puede pagar con su tarjeta de crédito que está almacenada en la aplicación. La aplicación también le dirá dónde está el conductor y cuándo llegará, lo que significa que no tiene que esperar innecesariamente en la esquina."

"Según mis experiencias pasadas con Uber y similares, prefiero un taxi. Llamo a la compañía de taxis, obtendré un número de registro y un plazo (2 a 3 min). Con Uber y similares siempre pasaba mucho tiempo esperando, haciendo que mi tiempo hasta el destino fuera igual al de tomar el transporte público."

"Cuando se trata de servicio, Uber tiende a tener una buena reputación. Las compañías de taxis pueden ser impredecibles dependiendo de dónde se encuentre en el mundo. También he encontrado más responsabilidad con Uber, ya que la aplicación te mostrará la ruta tomada a tu destino para que puedas ver si era la opción más directa disponible."

"Depende de en qué ciudad y país viva. Uber tiene una calidad aproximadamente igual en todo el mundo. Pero, sin duda, hay empresas locales en diferentes países que ofrecen un mejor servicio."

"Mi esposo y yo encontramos Uber mucho más rápido que los taxis convencionales, y a un precio mucho más razonable, e incluso por eso le damos una propina generosa. Todos los conductores también han sido muy serviciales y cooperativos."

"Los taxis están regulados, con licencia, asegurados con altos límites de "CSI". Aquí en Wyoming (Washington) deben poseer una licencia de transportista común, que sólo se otorga a aquellos con el muy costoso "seguro de taxi" que cuesta alrededor de 2 mil 700 dólares por vehículo al año. Hay un precio a pagar por la seguridad y la tranquilidad, esas cualidades que no se encuentran en Uber, Lyft, etc."

"Generalmente el taxi es sucio y no tiene mantenimiento, al menos en las ciudades en las que he estado. Uso Uber de vez en cuando, por lo general, para llegar y salir del aeropuerto. Ni mi esposa ni mi hija manejan y usan Uber y Lyft con frecuencia. Nunca han expresado una preferencia una sobre la otra."

"Prefiero Uber porque es un servicio confiable 24/7. Se presentan y llevan a donde el pasajero necesite ir."

"La última vez que tomé un taxi, el conductor me llevó al hotel equivocado. Luego, condujo al azar hasta que saqué mi teléfono y le di instrucciones. Todo el tiempo, por supuesto, el medidor estaba funcionando. Los taxistas causaron Uber."

Un usuario en México opina

"Creo que la gente prefiere uno u otro (taxis regulares versus autos Uber) dependiendo de la ciudad (mercado) específica de la que esté hablando.

Aquí en la Ciudad de México, cuando Uber comenzó a operar, la gente comenzó a preferir Uber PERO, sólo en ciertas partes de la ciudad. Digamos que en los barrios de negocios de alta gama, la gente comenzó a preferir Uber a los taxis principalmente por razones de seguridad.

Uber solía proporcionar servicio con chóferes vestidos con corbata y abrigo, abrían la puerta a los pasajeros, ofrecían agua embotellada durante el viaje, conexión bluetooth para poner su propia música (transmitida desde su propio teléfono) o poner su música de preferencia.

Los autos estaban impecables, limpios. Uber aprovechó el factor de seguridad porque había (y creo que todavía hay) muchos taxis ilegales que eran muy inseguros. Los pasajeros corrían el riesgo de ser asaltados, robados, incluso violados en algunos de esos taxis… ¡incluso asesinatos!

Eso fue hace unos años.

Ahora, la calidad del servicio de Uber ha disminuido muy rápidamente. Los choferes ya no son esos "caballeros británicos". Ya no abren la puerta, no ofrecen agua, tienen su propia música reguetón muy fuerte. Ellos tampoco conocen la ciudad, algunos ni siquiera saben cómo seguir un mapa, y mucho menos usar mapas de Waze o Google.

Sus autos ya no son muy agradables, ni siquiera se ocupan de ofrecer un buen servicio; se degradaron rápidamente. Un Uber que me recogió recientemente ¡viajaba con la llanta de repuesto puesta!

Entonces, la gente está volviendo a usar otros métodos de transporte. Desde el uso de otras aplicaciones de taxi como Cabify y algunos otros "locales", hasta tomar nuevamente los "taxis regulares" pero, siempre desde un SITIO (las bases de taxis establecidas en lugares bien conocidos). Por supuesto, hay ciudades donde todavía se prefiere Uber.

La moraleja de la historia: preferir Uber o no depende del lugar donde te encuentres, tu experiencia con uno u otro y esto también es una preferencia sujeta a cambios, muy a menudo y muy rápidamente."

