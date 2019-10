Antes de comprar un auto de agencia, sigue estos consejos

La compra de un auto es, sin duda, una de las decisiones con mayor satisfacción personal. Siempre y cuando se haga de una manera consciente, segura y estudiada. Con esto nos referimos a que antes de dar tu tarjeta de crédito o tu dinero en efectivo a la concesionaria, tuviste que haber considerado los puntos que están a continuación.

Estos consejos te ayudarán a realizar la mejor compra de acuerdo a tus necesidades y posibilidades. No se trata de elegir el coche que más te gusta porque se ve “cool”, va mucho más de eso y aquí te decimos lo que “NO” debes de hacer antes de adquirir un auto.

Toma en cuenta esto antes de comprar un auto

Haz una lista de tus necesidades y para qué lo quieres.

Investiga sobre todos los vehículos de ese segmento y compáralos.

Ten un presupuesto en mente.

No llegues preguntando por los pagos. A los concesionarios les conviene vender en pagos para generar intereses y obtener mayores ganancias.

No digas el presupuesto que tienes para tu auto en un inicio

Si anteriormente ya has ido a algunas concesionarias, sabrás que siempre buscan venderte la opción más cara. Una vez que estés con el vendedor, asegúrate de haber conocido todas las propuestas para después negociar lo que más te convenga. Al final dile tu presupuesto y ajústalo a tus necesidades. Trata de evitar los intereses.

No te vayas por la primera agencia que visitaste

La primera opción no siempre es la mejor. No dudes en visitar otras agencias de la marca para lograr una mejor negociación. Después de haber elegido el auto, confirma las veces que sean necesarias el acuerdo al que llegaron.

No te deslumbres por otras opciones

Es importante que tengas en mente lo que quieres, lo que cumple con todas tus necesidades y tu presupuesto. Los agentes de ventas siempre intentarán seducirte con autos más caros. No te deslumbres y mantén firme tu decisión de compra.

No compres un auto sin antes de manejarlo

Pide siempre una prueba de manejo. No hay nada mejor que cerrar un buen “deal” que probando lo que vas a comprar. Una vez que hayas experimentado las sensaciones de manejo, entonces sí, cómpralo.

No te quedes con dudas

Pregunta y resuelve todas tus dudas acerca del coche, los financiamientos, los pagos, el seguro, garantías. etc. No te quedes con algún asunto sin resolver. Una vez que firmaste no hay vuelta atrás.

