Qué hacer para que tu auto se vea como nuevo a pesar de los años

Todo mundo, o casi todos, queremos sentir que conducimos un auto recién salido de la agencia. El olor a nuevo, la pintura brillosa y los asientos intactos, son algunos de los elementos que después de un tiempo, solemos extrañar.

Para mantener un vehículo limpio y en buen estado, es importante que tengas todos los cuidados necesarios para lograr tus objetivos. Si tu auto no es último modelo y tampoco es recién salido de agencia, no te preocupes, hay algunos hábitos que pueden mejorar su imagen de una manera drástica.

A continuación, te dejaremos algunos tips que harán que tu auto luzca como nuevo sin ser necesariamente un modelo reciente.

Consejos para que tu auto luzca como nuevo

Evita dejarlo bajo los rayos de sol

Para poder conservar el tono original de la pintura, es importante que mantengas tu auto en lugares frescos. Los rayos del sol, son unos de los principales enemigos que dañan la imagen del vehículo y que deterioran el brillo de la pintura.

Encéralo

Es importante que mantengas la pintura hidratada y lo más limpia posible para evitar rayones. Por ello, no dudes en encerarlo cada 6 meses para lograr un brillo excepcional y evitar una imagen vieja y sucia del auto.

Lavar los asientos

No todo es la imagen exterior, también es importante que tengas un buen cuidado con los interiores. Los asientos son unos de los principales elementos que podrían dar una imagen vieja de tu auto. Es importante que los mantengas limpios y aspirados para que tengan buen olor y conserven su comodidad.

Cambiar rines y llantas

Con el paso del tiempo los rines y las llantas sufren demasiado y necesitan cambiarse. Básicamente son los objetos que más se desgastan y que están a la imagen de todos. Evita estacionarte al ras de las banquetas y rayar los rines.

Cuando notes que los dibujos de los neumáticos están poco visibles, cámbialos en cuanto antes.

Realizar el servicio

Para tener un auto en perfectas condiciones y no te de problemáticas, es importante que estés al pendiente del servicio. Esto hará que el motor y la mecánica tengan un período más largo de vida. Todo esto dependerá de tus cuidados y de las ganas que tengas de mantener a tu auto joven.

No añadirle elementos extras

No quieras verte creativo añadiéndole accesorios que no van de acuerdo al modelo e imagen de coche. Si quieres mantenerlo como nuevo, deja su imagen tal cual salió de la agencia. No hay necesidad de tunearlo.

