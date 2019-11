Razones por las que te pones muy nervioso al momento de conducir

El simple hecho de subir a tu auto, manejar a la oficina o ir por los niños al colegio, pueden ser situaciones de mucha tensión. A esto súmale si tuviste un mal día o a la inseguridad del país que acecha a todos.

Vivimos en un mundo que tiene constantes cambios. Y, por si fuera poco, el estrés, la falta de ejercicio y la mala alimentación son los peores enemigos para nuestra salud y tranquilidad. Esto, evidentemente, se ve reflejado en todo nuestro día.

Existen muchas situaciones que sin darnos cuenta nos causan nerviosismo al momento de conducir. Descubre cuáles son las más comunes y las que afectan a la mayoría de los conductores.

Situaciones que te ponen de nervios al conducir

Llegar a tiempo

El estrés por llegar a tiempo a algún lugar es la principal causa de nerviosismo y ansiedad. Sabemos que vivimos en un país caótico. Para evitar esto, desgraciadamente, hay que salir con una hora y media de anticipación.

La inseguridad

La inseguridad pone de nervios a cualquiera. En muchas ocasiones salimos a las calles con miedo a que nos pueda suceder algo. Este factor es el más común en toda la sociedad. Además, los policías que infraccionan también nos causan nervios ya que en muchas ocasiones lo hacen sin razón.

El tráfico

Otro detonante de la ansiedad y los nervios es el tráfico. No podemos hacer nada para evitarlo, sin embargo, nosotros mismo podemos tranquilizarnos. De nada sirve hacer corajes y sentirnos mal por esta causa que es parte de nuestra realidad.

El transporte público

Desgraciadamente la mayoría de los choferes del transporte público no tienen la suficiente educación vial. Sus maneras de conducir nos causan pánico y tensión. ¿Algún día cambiarán?

Las calles

Las calles de México no se caracterizan por ser las más cuidadas. Aunque no lo creas, el miedo de caer en hoyos y la sensación que provoca, nos genera nerviosismo. No podemos manejar tranquilos porque cada 50 metros hay un bache.

