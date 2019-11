Renault Koleos 2020, un SUV grande en todos los sentidos

Renault Koleos 2020 en su versión tope de gama cuenta con el nivel de equipamiento que roza con el segmento premium. Se trata de un SUV familiar que da cabida a una familia de 5 personas, pero que además contemplará todo el equipaje que usted pudiera requerir para un viaje con los suyos.

Renault Koleos 2020 vista general / Cortesía

Renault Koleos 2020

Mecánicamente no cambia respecto al lanzamiento y comercialización de su segunda generación, monta un 4 cilindros 2.5 litros aspirado a gasolina, combinación óptima para liberar 170 caballos a las ruedas delanteras gracias a una caja X-Tronic (CVT) que promete entregar grandes consumos de combustible. Con dicha transmisión la potencia se entrega de manera progresiva, no es un misil, no es su intención. Pero el motor reacciona bien dándole sus tiempos y el consumo es muy destacado. Ya que logramos un mix de 11.3 kilómetros por litro sin esfuerzo. La marca menciona que se pueden lograr hasta 17.3 km/litro en carretera.

El interior de Renault Koleos cuenta con un inmenso espacio que bien podría parecer de un segmento superior. Realmente le han optimizado y ofrece además 942 litros de espacio para cajuela. Abatiendo los asientos se logran –impresionantes– 1 mil 700. Además, monte lo que guste en el techo o incorpore las bicis para el fin de semana en la parte trasera.

Renault Koleos 2020 diseño / Cortesía

Por fuera, por dentro y equipamiento

Su trazo europeo y más estilizado vs la generación anterior le gana en deportividad y dinamismo, gracias a un recorrido atractivo a través de toda la carrocería. En el interior se nota el buen uso de materiales, piel y sistema de infoentretenimiento de última generación. Lo cual permite interactuar con el mismo de manera intuitiva, además de exhibir pantalla de 8.7” para su manipulación, en la versión tope de gama, y se completa la experiencia con techo panorámico y sonido Bose®. Faros led Pure Vision con led diurnas y rines bitono de 19” llamarán la atención de cualquiera, además de un techo panorámico electromecánico. Todo esto es equipamiento de la versión tope de gama: Renault Koleos Iconic, que tuvimos a prueba.

Renault Koleos 2020, techo panorámico / Cortesía

Seguridad

Posee prácticamente todo el paquete de seguridad pasiva de serie: bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina. Además de cinturones de seguridad de 3 puntos para todos los ocupantes. Asientos con anclaje ISOFIX, frenos ABS, sistema EBD y ESP (control de tracción y estabilidad). Mientras que en la versión probada ofrece una atractiva gama de asistencias como detector de punto ciego, cámara de reversa, sensores delanteros de proximidad y asistente de aparcamiento.

Renault Koleos 2020, interior / Cortesía

Este ejemplar es cómodo en su andar, y su gran diferenciación reside en su diseño. Es un auto confiable, que se ensambla en Corea y que nos llega de allá, como a otros muchos países. Tiene una competencia feroz, ya que en el segmento rivalizará contra Mazda CX-5, Hyundai Tucson, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan, SEAT Ateca. Pero Koleos tiene con qué, más cuando su brazo financiero puede hacer un buen ajuste de acuerdo a su presupuesto.