Todo lo que tienes que saber de Lincoln Corsair 2020

Ideal para un público más joven que busca una SUV, Lincoln Corsair 2020 llega a México para todos aquellos que desean un vehículo versátil lleno de tecnología.

¿Qué es lo que buscan las nuevas generaciones? Sofisticación, comodidad, agilidad y diseño, y eso lo supo Lincoln al presentar Lincoln Corsair 2020.

Lincoln Corsair 2020 ya está en México

Desde su presentación oficial en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York 2019, Lincoln Corsair 2020, se convirtió en uno de los SUV más esperado en nuestro país. Finalmente, llegó a México y belleza ha cautivado a todos.

“Corsair proviene del latín cursus, que significa curso o viaje. El cuerpo de Corsair ofrece mayor profundidad con la integración de curvas en forma de “S”, como el movimiento preciso, firme pero delicado de las bailarinas de ballet” declaró la marca a través de un comunicado de prensa.

Con grandes significados derivados desde su nombre hasta la inspiración que tiene en movimiento, Lincoln Corsair 2020 llega para ampliar los sentidos. En su interior, se encuentra un panel de control que se extiende a lo largo de la cabina, por lo que la experiencia visual es la ideal en un espacio moderado.

La comodidad es un must, por lo que Corsair 2020 cuenta con asientos que se adaptan a cualquier tipo de viaje y da la opción de deslizarlos para tener mayor espacio. Hasta 15 cm en el área de las piernas se podrá tener.

El sistema de Control Activo de Ruido, será el encargado de aislar la cabina del exterior para aquellos que disfrutan de un ambiente más íntimo al momento de conducir. También cuenta con sonido Revel by Harman-Kardon con 14 bocinas.

Motorización

Lincoln Corsair 2020, está disponible con dos tipos de motor: 2.0 L con 250 caballos de fuerza y 275 lb pie de torque y motor 2.3 L con 280 caballos de fuerza y 310 lb pie de torque. Ambos con los siguientes modos de manejo: Normal, Emoción, Moderado, Resbaladizo y Condiciones Extremas.

Sistemas de seguridad

Control de crucero adaptativo con Stop and Go y reconocimiento de límites de velocidad, asistencia automatizada de estacionamiento plus y sistema de frenado trasero automático.

Precios y versiones

Reserve 2.0 L- $977,500 pesos.

Reserve 2.3 L- $1,023,800 pesos.

Te puede interesar: Tipos de zapatos que usas para manejar y que provocan accidentes