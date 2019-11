¿Qué opina la gente con respecto a dar el primer beso en el auto al finalizar una cita?

Si sales en una primera cita tradicional con un auto de por medio, es probable que el primer beso sea en el auto, especialmente al despedirse.

A pesar de que es un ritual casi incuestionable, pocas veces nos ponemos a analizar si realmente es una experiencia inolvidable.

De esta manera, nos dimos a la tarea de investigar qué piensa la gente al respecto. Te compartimos las diversas opiniones publicadas en el foro Reddit.

Primer beso en el auto

"Podrías salir del auto fácilmente, abrirle la puerta y luego darle el beso de buenas noches. Personalmente, esto es mucho más deslumbrante en mi mente y evita la maraña de cinturones de seguridad y todo lo demás que viene con los besos en un automóvil."

"Besarse en el auto podría convertirse en ese episodio de Los Años Maravillosos cuando Kevin no da con la boca de Winnie y le besa lentamente los ojos."

"Mi segunda cita con un chico terminó conmigo llevándolo a su parada de metro. Nos despedíamos y él se inclinó hacia mí y me dio un besito en la mejilla. Fue un poco incómodo, porque se sentía tan lejos, demasiado lejos para hacer algo más. Entonces, sí, no beses en el auto si es tu primera vez."

"Bésame en cualquier lugar menos en el auto. Cuando estamos contentos y cálidos en algún lugar adentro y divertidos, o estamos afuera y hace frío y ya me diste tu chaqueta, es cuando pensaré en ti toda la noche / semana / con una sonrisa."

"Hay un millón de cosas que pueden salir mal. Mi última primera cita terminó con besos en un auto. Luego me canceló 2 horas antes de la fecha #2, y me deseó lo mejor. Ahora me tienen pensando que éste podría ser el motivo."

"Sal del auto de inmediato, porque vas a abrazarla sin importar qué, ¿ok? Como eso también tiene el potencial de ser incómodo (que ella piense "¿cree que va a entrar?"), mientras te acercas al auto ve diciendo, "hey, la pasé muy bien esta noche, vamos a hacer esto de nuevo, ¿de acuerdo?" De esa manera, cuando llegas a ella, claramente le estás diciendo "adiós por esta noche" en su proximidad física sin una palanca de cambios y cinturones de seguridad."

"Creo que si planeas besar a alguien durante una cita en particular, deberías hacerlo antes de despedirte."

"¡Sé un caballero y sal del auto! ¡Hazlo bien o no lo hagas en absoluto!"

Y el comentario de oro…

"Me sorprende la cantidad de personas que llevan a la otra persona a su casa en la primera cita…"

¡Oops!

Y tú, ¿qué opinas? En la siguiente nota, te compartimos nuestra opinión.

