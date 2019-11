Accesorios para el auto que vale la pena comprar en el Buen Fin

Durante todo el año, le damos prioridad a los gastos urgentes del auto, haciendo a un lado compras que son necesarias.

Por esta razón, el Buen Fin es el momento ideal para adquirir a menor precio artículos que tenemos en la lista de pendientes.

En esta ocasión, hemos elaborado una lista de artículos para el auto que hemos probado y resultan extremadamente útiles en diferentes escenarios.

Cubre asiento. / Mercado Libre

Cubre asiento para perro

Todos queremos mantener nuestro auto en el mejor estado posible. Por esta razón, muchas personas no viajan con su perro para evitar ensuciarlo.

En cambio, otras lo suben al auto sin cuidado dejándolo con mucho rastro de pelo. ¿Pues bien? Esto se resuelve con un cubre asiento para perro.

Arnés para perro

Cuando el perro no está correctamente sujetado en el auto, es lanzado como proyectil en caso de choque o un frenado brusco.

Arnés para perro. / Solvit / Mercado Libre

Esto representa un grave riesgo no sólo para la mascota, sino para los pasajeros. Por esta razón, es indispensable que vaya asegurado correctamente.

Recuerda que sólo 2 de 25 arneses han pasado las pruebas de seguridad. Asegúrate de hacer una amplia investigación para determinar qué marca realmente cumple su función.

Aspiradora portátil. / Tunix / Wal Mart

Aspiradora portátil

Si eres de los come en el auto o viaja a lugares con mucha tierra, esta aspiradora hará una gran diferencia para mantener tu auto limpio.

Como bien sabes, no siempre es posible realizar un lavado de auto que incluya aspirado. De esta manera, una aspiradora portátil es la manera más fácil, rápida y a la mano para que tu auto siempre se vea limpio.

Kit de emergencia

En todas las cajuelas del auto siempre debe de haber un kit de emergencia. Finalmente, nunca sabes cuándo tu auto te puede dejar tirado en tierras insospechadas.

Kit de emergencia. / Mikels / Mercado Libre

Un kit de emergencia generalmente incluye: triángulo reflejante, desarmador plano, desarmador de cruz, pinza de mecánico, cables pasacorriente, lámpara manual recargable, guantes de algodón con puntos de PVC, entre otros.

Mochila de emergencia y botiquín de primeros auxilios

Mochila impermeable. / Safetop / Ropa y Epis

En cuanto a las características de la mochila de emergencia, la secretaría de gobernación recomienda que sea impermeable, tenga costuras reforzadas y sea portable con manos libres. Es decir, que se cargue en la espalda y te deje libre la movilidad en ambos brazos.

Esta mochila, aunque debe estar lo más completa posible, no debe de ser pesada. ¿Qué debe incluir? Alimentos como barras energéticas, agua (recuerda que tiene caducidad), linterna, encendedores o fósforos, silbato, navaja, radio, baterías, cargador solar, mini botiquín de primeros auxilios, artículos de higiene (papel de baño, toallitas higiénicas, gel desinfectante), guantes, bufanda, impermeable, gorra y, si lo deseas y consideras seguro, incluye una copia de documentos importantes dentro de una bolsa de plástico con cierre hermético.

Mochila botiquín. / Rexponder / Mercado Libre

En cuanto al botiquín de primeros auxilios, la Comisión Nacional del Agua contempla los siguientes artículos: alcohol y agua oxigenada, antiácidos, aspirinas para adultos y niños (si no es alérgico), bolsa para agua caliente, bolsa de plástico,

Bote de basura para auto. / Amazon

carbonato, caja de fósforos, cinta adhesiva, hisopos (cotonetes), curitas de varios tamaños, gotero, jabón antibacteriano, lentes extra para aquel miembro de la familia con problemas visuales, manual de primeros auxilios, merthiolate, medicinas específicas que algún miembro de la familia esté tomando, navaja, algodó, alfileres, gasa, pinzas para ceja, tabletas o gotas para purificar el agua, termómetro, tijeras y vendas elásticas de varios tamaños.

Caja de plástico transparente. / The Home Depot

Botes de basura para auto y cajas de plástico

No más bolsas de plástico que sólo generan basura y no funcionan para contener los residuos. Los botes de basura para auto no ocupan mucho espacio y están diseñados para ser funcionales y verse bien.

Por su parte, con estas cajas de plástico puedes mantener tu auto ordenado y limpio. Puedes colocar una debajo del asiento del copiloto y otra en la cajuela.

Kit de lavado y limpieza. / Chemical Guys / Mercado Libre

Recuerda que no debe de haber objetos sueltos en el auto, los cuales pueden ser lanzados como proyectiles en caso de un frenado brusco o colisión.

Y para el petrolhead…

Kit de lavado y estética. Si eres de los que les gusta personalmente hacer la limpieza del auto, no querrás prescindir de un kit de lavado con los mejores productos y artículos de limpieza para que tu auto luzca como nuevo.

Eso sí, recuerda planificar tus gastos para no endeudarte de más.

Continúa con: