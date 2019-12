Cargar gasolina estos días de la semana puede ayudarte a ahorrar

Es casi un hecho que la mayoría de nosotros buscamos ahorrar unos cuantos litros de la gasolina que ocupamos a la semana.

Sabiendo esa necesidad, se realizaron varios estudios en la Ciudad de México, que nos afirman la existencia de días y momentos en los que nos conviene llenar nuestro tanque de combustible. Esto con la finalidad de tener un mayor rendimiento y menores gastos.

Todo surgió después del famoso “gasolinazo” y de la falta de ingresos en nuestro país, provocando un aumento drástico en los combustibles. Sabiendo la gran inquietud y la demanda que tenemos todos los automovilistas por cuidar la economía y el gasto de gasolina, nos dimos a la tarea de investigar cuales son los mejores días para cargar el tanque.

¿Cuándo y a qué hora debo cargar gasolina?

Se ha llegado a la conclusión de que el mejor horario para llenar el tanque de gasolina es entre las 7:00 am y las 9:00 am. La razón se debe a que, en ese horario, la gasolina suele ser más densa provocando así un mayor rendimiento. Es importante que además de ir por las mañanas, se conozca bien el sitio en donde se acostumbra cargar combustible. No es recomendable estar cambiando. Si ya te aseguraste de que son honestos con los litros que ponen, sigue ahí.

Los días martes y miércoles, son los ideales para ir por combustible. Generalmente, las gasolineras suelen alterar las bombas el día jueves y los días de quincena, lo cual significa un robo para nosotros.

Recomendaciones

Después de saber de lo que son capaces de hacer las gasolineras a nuestra economía. Aquí les dejamos una de las recomendaciones por algunos expertos en el tema sobre qué hacer:

Cargar los días martes y miércoles en horario matutino.

Cargar por 20 litros. Al pedir esta cantidad, las personas encargadas de despachar no podrán alterar los dispensadores obteniendo así lo correcto e indicado.

Es importante asegurarse de que la bomba está en ceros.

Llenar el tanque cuando esté por debajo de la mitad de su capacidad.

Asegurar que la manguera no tenga fugas. Aunque sean mínimas, estas son causantes de tener menos gasolina a tu carro.

¡Ahora ya lo sabemos! Pongamos en práctica estos consejos y ahorremos gasolina.

