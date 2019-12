Todo lo que tienes que saber antes de viajar en caravana

Si planeas salir de vacaciones o de fin de semana en tu auto y en caravana, es muy importante que conozcas las reglas básicas para llegar con éxito al punto final.

Es verdad que las familias mexicanas, en más de una ocasión, han optado por irse siguiendo el uno al otro cuando se trata de viajar por carretera y en trayectos largos. Esto con la finalidad de llegar al mismo tiempo, cuidarse y sobre todo no perderse en el camino.

Pero como todo en la vida, hay reglas que deben cumplirse para evitar cualquier percance y un viaje en caravana no es la excepción. Si ya lo has hecho varias veces, seguramente estarás familiarizado con los pros y contras de hacerlo. Sin embargo, existen muchos riesgos a los que nos enfrentamos si no sabemos hacerlo de la mejor manera.

La temporada de vacaciones se acerca y seguramente tienes un viaje planeado en el que más de una familia por carro irán detrás de ti. Por lo que te invitamos a prepararte con los mejores consejos que a continuación te diremos.

5 reglas de oro para viajar en caravana

Escoger al guía

Antes de salir a carretera, es básico que hayan seleccionado al guía que ira al frente de la caravana. Esta persona deberá de tener amplio conocimiento del camino y gran habilidad para llevar la velocidad adecuada de los coches que lo siguen.

Si tú eres el guía, es importante que tengas a un buen copiloto que esté en comunicación con los demás autos por cualquier percance. El éxito de la caravana es no perderse de vista.

Planificar ruta

Es importante que todos los conductores de la caravana tengan el conocimiento de la ruta que van a realizar. Les recomendamos siempre tener un GPS que guíen a todos al mismo punto.

Tener efectivo necesario para caseta

Otra de las reglas básicas para lograr llegar al destino sin contratiempos, es llevar el efectivo necesario para el pago de casetas. Si alguno no tuvo dinero para pagar, la caravana perderá su objetivo y se podría desintegrar.

No rebasar

Si tú eres el conductor guía de la caravana tendrás la responsabilidad de saber cuándo rebasar y que todos los autos que te siguen puedan hacerlo. Recuerda que no vas tu solo.

Si eres un seguidor, entonces espera a que el guía ponga sus direccionales para comenzar a rebasar. Eso sí, nunca al conductor guía.

Mantener distancia y buena velocidad

Una regla de oro para una buena conducción y sobre todo cuando se van siguiendo, es mantener una distancia de 10 metros y mantener velocidades constantes para evitar choques. Antes de salir de viaje, asegúrense de que los conductores estén conscientes de la velocidad a la que se conducirá. Esto es importante para que nadie se quede atrás o se sienta presionado.

