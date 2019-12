¡Insólito! Conoce el primer automóvil submarino capaz de conducir en tierra y bajo el agua

Para quienes se preguntan, ¿estudiar ingeniería para qué? ¿Para qué me sirven las matemáticas y la física en la vida real? Pues bien, si eres un creativo visionario que le encanta la invención y la innovación, puedes hacer tus más grandes sueños y locuras realidad, tal como un automóvil submarino inspirado en la ciencia ficción.

Con base en un video publicado por Barcroft Cars, Rinspeed es una compañía de diseño de automóviles fundada hace 42 años por Frank M. Rinderknecht.

En palabras de su creador: "Estamos construyendo emocionantes autos conceptuales para ilustrar el futuro de la movilidad".

Hace doce años, Frank y su equipo construyeron el primer y único automóvil submarino del mundo denominado sQuba.

Este vehículo fue inspirado en el Lotus que condujo James Bond en la película de 1977 "The Spy Who Loved Me".

¿La principal diferencia? sQuba es un descapotable que ofrece máscaras de oxígeno a los pasajeros. A su vez, cuenta con un interior de secado rápido.

“La idea surgió de repente de este vehículo (The Spy Who Loved Me). Todos sabemos que es de James Bond. Era ficción, era Hollywood, nunca sucedió realmente. Así que nuestro reclamo era poner toda esa ficción en realidad”.

Si bien la compañía ha trabajado en muchas innovaciones, el auto submarino sigue siendo el vehículo ícono. Incluso, es el más buscado para el cine, para las fotos y es probablemente el mayor hito de la historia de la empresa."

Nada más y nada menos, es el único automóvil de buceo capaz de conducir sin problemas en tierra y bajo el agua.

¿Cómo lo lograron?

Frank explica lo que requirió en cuanto a planificación e ingeniería.

“Construimos nuestro sQuba basado en Lotus Elise. No rediseñamos el Elise, pero por dentro, su tecnología, ha cambiado por completo. Sacamos el motor de combustión interna y lo reemplazamos por uno eléctrico.

En la película del arsenal James Bond, el auto estaba cerrado, pero físicamente esto es extremadamente difícil de hacer en la vida real porque significaría agregar mucho más peso al vehículo y significaría agregar inseguridad, por lo que decidimos sumergirnos al aire libre.

Eso significa que tenemos que tener materiales que se sequen muy rápidamente. La característica favorita, sin duda, es el buceo. Es la experiencia de flotar bajo el agua dentro del vehículo y una vez que lo hayas hecho, está fuera de este mundo y no puedes compararlo con un buceo normal en absoluto”.

Además del material de secado, también requirieron de conexiones para el aire comprimido con el que los pasajeros respiran.

A su vez, con la mano izquierda se pueden controlar los accesorios de la parte posterior. Con la mano derecha tienes el poder de los inyectores de agua dentro del capó del vehículo para impulsar el agua en la parte posterior.

También puedes dirigirlo y cuentas con un instrumento que te dice el estado de la batería, la profundidad, la velocidad, etc.

Por último, en la parte posterior cuenta con dos hélices y la nave de laca que puedes controlar yendo hacia la izquierda o hacia la derecha.

¿A la venta?

Si bien la compañía tuvo una docena de personas serias interesadas en el vehículo, rechazaron la solicitud.

¿La razón? Frank explica que construir un automóvil que puede tanto conducir en tierra, como navegar en el agua, se expone a la corrosión.

Esto lo hace extremadamente complejo, por lo que prefirieron no duplicarlo. ¡Esperemos que un futuro cambien de opinión!

#elfuturodelautoeshoy

