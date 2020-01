GM de México capacita a estudiantes para el mundial de robótica FIRST

La competencia mundial de robótica FIRST, dio inicio el pasado 4 de enero en donde 15 equipos mexicanos estarán representando a nuestro país. Y que mejor que con el apoyo de GM de México.

Desde hace 14 años, la empresa automotriz se ha comprometido con la preparación de estudiantes en ingeniería mexicanos con el fin de alcanzar sus objetivos.

"Estamos muy contentos de cumplir 14 años consecutivos formando parte de esta gran iniciativa, la cual inspira a los jóvenes mexicanos a interesarse por el desarrollo de la ciencia y la tecnología" comentó David Rojas, Director de Ingeniería de GM de México.

GM de México cumple 14 años en la competencia mundial de robótica FIRST

La competencia mundial de robótica FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) cada año presenta nuevos retos, este 2020 es INFINITE RECHARGE, presentado por Star Wars: Force for Change.

El objetivo del nuevo reto consiste en que dos alianzas, formadas por tres equipos cada una, deberán proteger FIRST City de una lluvia de asteroides con un escudo protector alimentado por celdas de energía representadas por pelotas que los robots (androides) deberán recoger y depositar en contenedores, posteriormente deberán girar una ruleta que representa el panel de control y potencia el nivel de energía; finalmente tendrán que colgarse de una especie de péndulo que representa el interruptor de activación para el escudo protector.

De acuerdo a la firma automotriz, de los 92 equipos mexicanos que participan este año, 15 serán mentoreados por más de 30 ingenieros voluntarios de las distintas localidades de GMM. Nuevamente la compañía contribuyó con la importación de kits de partes para 37 equipos competidores, asimismo importará la cancha especializada para que se lleven a cabo las competencias regionales en Monterrey, Nuevo León y Torreón, Coahuila, misma que tiene un costo de medio millón de pesos.

Te puede interesar: Mamá detiene auto de ladrones que robaron chocolates para obligarlos a regresarlos