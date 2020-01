Revisiones que debes hacer antes de ir verificar tu auto

¿Estás a punto de verificar tu auto? Antes de hacerlo es importante que vayas con el tiempo necesario y con tu vehículo en perfectas condiciones para evitar contratiempos.

Para poder agilizar este trámite y que no te tomen por sorpresa las dificultades que se pudieran presentar, pon mucha atención a los siguientes tips que te beneficiarán al momento de verificar tu auto.

Te recomendamos tener siempre presente la fecha en la que te toca verificar.

Antes de ir a verificar tu auto, es importante que te fijes en esto

Verifica que no tengas multas

No vayas a ir a verificar tu auto sin antes asegurarte no tener multas. Ahora en la Ciudad de México existen muchas cámaras de seguridad que te toman fotografías por exceso de velocidad. Si dudas sobre si tienes o no, mejor no te arriesgues e investiga.

Es importante que tengas todas tus verificaciones anteriores realizadas.

Convertidor catalítico en buen estado

No solo basta con tener tus papeles en orden, si no que también tu vehículo tiene que estarlo.

Antes de ir a verificar tu auto, te recomendamos revisar el convertidor catalítico. Este elemento es muy importante para asegurar la verificación.

El convertidor catalítico se encarga de reducir la emisión de gases tóxicos expulsados por el motor. Por lo que si no lo tienes en buen estado, no pienses que tu auto pase la verificación.

Llantas calibradas y en buen estado

Por ningún motivo vayas a llegar al Verificentro con llantas en mal estado o mal calibradas. Este elemento puede ser un indicador para que las personas encargadas no te den la verificación. Además, se contará con un sistema de detección de neumáticos en mal estado. Asegúrate de que a ti no te pase.

Servicio

Un auto en mal estado y sin los servicios necesarios, es muy poco probable que pase la verificación. Si eres conductor responsable, sabrás que debes cuidar de la mejor manera tu vehículo para un buen funcionamiento. En el servicio se cambiarán los filtros de aire, el aceite, anticongelante y algunos otros elementos que ayudarán a que tu auto pase la prueba.

Afinación

Si haz realizado todos los servicios correspondientes, entonces asegúrate de tener tu auto afinado. Sin embargo, no está de más hacerlo antes de ir a verificarlo.

Una buena afinación te garantiza un mejor consumo de combustible y respuesta del motor. Así que, no dejes de hacerlo.

Que el coche no haya estado mucho tiempo apagado

Es importante que antes de ir a verificar tu auto, te asegures haber tenido encendido tu auto mínimo 20 minutos antes.

Te puede interesar: Cómo lidiar con el estrés del tráfico por el regreso de vacaciones