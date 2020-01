Causas comunes por las que tu auto no enciende

Si el día de hoy despertaste con la mala noticia y sensación de que tu auto no enciende, es importante que leas esta nota, hasta terminarla. Aquí te diremos algunas de las causas más comunes por las que sucede esto.

Existen diferentes razones por las que tu auto no enciende, y esto podría pasarle a la mayoría de vehículos. Desde algo muy ligero como los cambios de temperatura, hasta reparaciones costosas, pueden ser las problemáticas por las que tu vehículo no arrancó de la manera correcta.

Razones por las que tu auto no enciende

Para evitar que este tipo de sorpresas te sorprendan, te recomendamos realizar el servicio de tu auto cada 6 meses. Esto con el fin de mantener en buen estado todos los elementos importantes para su correcto funcionamiento.

Si notas que tu auto no enciende como de costumbre, o que de plano no pudiste arrancarlo durante ese día, a continuación, encontrarás las causas más comunes que originan este problema. Atiéndelas en cuanto antes y acude con tu mecánico de confianza.

Problemas con la batería

La batería de tu auto puede llegar a ser la principal falla del encendido de un auto. Es importante que tengas en cuenta que se cambia cada determinado tiempo y que necesita servicio. Asegúrate de no dejar encendidas las luces del vehículo cuando te bajas.

Switch o fusibles fundidos

Si la batería no fue la causante de que tu auto no enciende, entonces te recomendamos revisar los switch o los fusibles. Es muy común que algunos de ellos se fundan o dejen de funcionar por alguna falla eléctrica.

Correa de distribución con fallas o falta de mantenimiento

Esperemos que esta no sea la causa, ya que si la correa de distribución se rompe o falla, es muy probable que el motor se dañe.

Tuviste tu auto sin encenderse por mucho tiempo

Una de las causas por las que tu auto no enciende y solo ocasiona un susto, es por la falta de uso del vehículo. En este caso, lo mejor será darle un tiempo, encenderlo tranquilamente y que se recarguen todos los elementos eléctricos.

Fallas en la bobina de encendido

Para saber si la bobina de encendido tiene fallas, es necesario que llames a tu mecánico de confianza y revisen en su totalidad el vehículo.

