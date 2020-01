Autos de Tesla pronto hablarán con los peatones... y se echarán gases, bromea Elon Musk

Para quienes hemos seguido de cerca a Tesla y a Elon Musk, conocemos cómo es la comunicación de la marca: vía Twitter y con mucho humor.

Así como el CEO de Tesla no pudo evitar reír cuando se rompió el vidrio del Cybertruck durante su presentación oficial, ahora bromea con respecto a una nueva característica que pronto se implementará en los autos de la marca.

Se trata, nada más y nada menos, de una función que permite a los vehículos comunicarse con los peatones.

Si bien no hay detalles al respecto, Musk compartió un pequeño video vía Twitter con la leyenda:

"Los Teslas pronto hablarán con la gente si quieres. Esto es real."

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa

— Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020