Tesla Cybertruck Lego podría ser una realidad, ¡con un Elon Musk en miniatura!

Después de la revelación de Cybertruck el año pasado, la división de Lego en Australia aprovechó para bromear con respecto a los vidrios que se rompieron durante la presentación oficial.

De esta manera, compartió uno de sus famosos ladrillos Lego color gris con ruedas simulando ser el vehículo de Tesla. "La evolución del camión está aquí. Garantizado a prueba de golpes", decía la publicación.

The evolution of the truck is here. Guaranteed shatterproof 😬 pic.twitter.com/RocTEkzzwI

Sin embargo, la compañía no fue la única que decidió hacer su versión del Tesla Cybertruck Lego tras su mediática presentación el pasado 21 de noviembre.

Entre las muchas versiones que aparecieron, una que destacó fue la del usuario de Twitter @BrickinNick.

Con información de CNET, BrickinNick creó un modelo de 14 pulgadas de largo con un portón trasero funcional y un frente con bisagras.

Además, sigue en proceso de mejora, pues ha compartido que está investigando más actualizaciones. ¿Por ejemplo? Puertas que se puedan abrir, un interior completo y motorización.

10,000 Supporters. WE DID IT FRIENDS! The incredible excitement & support from all of you has been beyond amazing!

To think that our LEGO Cybertruck has a chance of becoming a real set is mind-boggling. Regardless of what happens, I’ll never be able to thank you all enough 💜 pic.twitter.com/iRK6js015L

— BrickinNick (@BrickinNick) January 19, 2020