¡Pa´ los del norte! Cómo convertir tu pickup en un nidito de amor este 14 de febrero

Todos amamos las pickup. Y si todavía no te han conquistado, no te preocupes, es cuestión de tiempo. ¿La razón? Es la mejor acompañante, ideal para cada ocasión. ¿Por ejemplo? Un plan exquisito y una escapada romántica para el próximo 14 de febrero.

La ventaja de las trocas, es que tienes todo lo que necesites para adentrarte al rincón romántico que buscas.

¿Qué tal una escapada a la playa? Check. ¿Un fin de semana de fogata en el bosque? Check. Como cereza del pastel, puedes llevar a tus mascotas sin ningún problema.

Finalmente, si hablamos del día del amor y la amistad, también el plan es perfecto para salir con nuestros perros, ¿a poco no?

Ideas para una salida romántica en pickup

Nosotros te aconsejamos que menos es más. No es necesario que te quiebres la cabeza tratando de que sea perfecto tal y como lo vemos en muchas imágenes en Instagram.

Basta con que investigues todo lo que tienes que llevar para un camping ¡y listo! Lo demás es creatividad.

Lo mejor es que te concentres en las actividades que harán. Puedes contemplar llevar pila en la computadora para ver aunque sea una película. Por supuesto, no pueden faltar unas cartas y juegos de mesa.

Imagen: Truckadelineblog

Pero, si te quieres salir de lo convencional, nosotros te aconsejamos que realicen un cadáver exquisito.

Actividades originales

Si no lo has hecho o no sabes de qué trata, te encantará. Hay muchas formas de hacer derivaciones de este juego de palabras. Lo único que necesitas son hojas en blanco y una pluma.

Por ejemplo, la primera persona escribe una frase hasta arriba de la hoja sin que la otra persona lo lea, y luego lo dobla.

La siguiente persona escribe otra frase o línea sin leer lo anterior y dobla la hoja para que nadie pueda leer lo suyo.

Al finalizar la hoja, te quedará un rollo tipo pergamino de papel. Lo más divertido, es al desenrollarlo y leerlo en voz alta.

Hay veces que el texto tiene una coherencia a pesar de que cada quien escribió lo primero que se le venía a la cabeza.

En otras ocasiones, el resultado es un texto extravagante y divertido. ¡Te encantará.

Otra de las actividades que no puede faltar definitivamente tiene que ver con la fogata. Si bien pueden simplemente conversar y poner un poco de música, nosotros aconsejamos hacer algo más divertido.

Con anticipación, ambos prepararán una lista de preguntas que le desean hacer a la otra persona. Cada pregunta la escriben en un papelito y lo doblan.

Al final, echan todos los papeles en un recipiente. Así, durante la velada, ambos tendrán que contestar todas las preguntas.

Créenos, te sorprenderás por lo que vas a descubrir. Lo más divertido es que si formulan una cantidad de preguntas suficientes, ¡la actividad durará horas!

Por supuesto que podemos darte una larga lista de alimentos, comida, botellas de vino, etc. Pero seguramente, tú tienes tus preferencias y lo más importante es que este viaje cumpla un propósito.

¿Cuál es? Sumergirte en un rincón natural lejos de todo, lejos de la tecnología y del ruido exterior.

Tener la oportunidad de intimar con tu pareja y permitirse vivir momentos únicos.

¿Qué te parece?

Continúa con: