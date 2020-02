Dime cómo conduces, ¡y te diré quién eres! Descúbrelo

¿Te has puesto a analizar los hábitos de manejo de las personas que conoces? No únicamente desde el enfoque vial, sino realmente lo que dice de su personalidad. Porque, cuando tú conduces, otros también se percatan de lo mismo.

Por ejemplo, si eres precipitado, agresivo, tranquilo, distraído, oportunista o dejas pasar a todo mundo. Aunque suene exagerado, todo esto responde a tu visión del mundo. Si no, todos conduciríamos de la misma manera.

Allstate (una aseguradora estadounidense) realizó hace unos años una encuesta llamada "You Are What You Drive" (Eres lo que conduces).

Lo interesante de los resultados es la forma en que los encuestados se describen a sí mismos como conductores. Adicionalmente, se puede ver una clara diferencia entre hábitos, gustos, género y conducción.

Con información de Road & Travel Magazine, estos son los perfiles de conductores que existen y su personalidad al volante.

Rápidos y agresivos: 17% de los conductores

– Denominados Auto-Bahners, se describen como rápidos y agresivos, pero también como "buenos" pilotos.

– Son los más propensos a admitir que se enojan.

– Les gusta disfrutar del paisaje cuando manejan.

– Consideran que el conducir es emocionante y les da una sensación de libertad.

– Es el grupo más rápido. Su velocidad está entre 114 km/h – 150 km/h.

– 8 de cada 10 admiten que han conducido más de 32 km/h sobre el límite de velocidad por lo menos una vez.

– La mayoría han sido detenidos por la policía en los últimos cinco años. La mitad han recibido multa.

– En los últimos cinco años, un tercio ha conducido después de tener tres o más bebidas – más que la mayoría de los otros conductores.

– Este grupo tiene más probabilidades de ser hombres (63%) que mujeres (35%).

Tibios e inseguros: 23% de los conductores

– Denominados Auto-Matics, son los menos seguros de sí mismos. Son generalmente tibios sobre la conducción. Tres cuartas partes de este grupo están de acuerdo en que son conductores "seguros".

– Sólo el 40% lo goza.

– Son menos propensos que otros a describirse a sí mismos como "inteligentes" (63%), "prácticos" (50%) o "orientados a la familia" (52%).

– Más de 1 de cada 3 (34%) se describen como "relajados" (el segundo grupo).

– Al 40% les gusta conducir rápido.

– Alrededor de la mitad dicen que aman su coche.

– 4 de cada 10 dicen que les gusta cuando la gente nota sus coches.

– Se consideran a sí mismos "distintivos" (38%), "llaman la atención" (32%), "de moda" (31%) y "extravagantes" (22%).

Orgullosos y confortables: el 21% de los conductores

– Denominados Auto-Nomous, se describen como robustos y potentes.

– Disfrutan del paisaje, y consideran que sus coches son un lugar cómodo para estar.

– Autodenominados "buenos" conductores.

– Disfrutan conducir y lo encuentran relajante.

– Les encanta y se enorgullecen de sus vehículos.

– Describen a sus automóviles como "poderosos", "seguros", "grandes" y son los menos propensos a decir que sus automóviles son "económicos".

– Tienden más a conducir una camioneta o SUV (6 de 10).

– Se quejan más de los precios del combustible.

– Dos tercios (63%) son hombres.

Prácticos y prudentes: 15 % de los conductores

– Denominados Auto-Pragmatics, son esencialmente prácticos. Se describen a sí mismos como confiados, prudentes, económicamente conscientes y respetuosos del medio ambiente.

– Consideran sus coches como seguros, convenientes, económicos, respetuosos del medio ambiente y prácticos.

– Se definen a sí mismos como "buenos" y "seguros". Su estilo de conducción: seguro o prudente.

– Para ellos es más importante la seguridad, aun cuando les toma más tiempo llegar.

– Son quisquillosos sobre cómo otros tratan sus coches. Son el grupo más propensos a describir su coche como "limpio".

– La mayoría de este grupo (58%) no está empleado. 28 % son jubilados.

– La mayoría (69%) son mujeres.

Confiables y seguros: 15% de los conductores

– Denominados Auto-pilots, se describen como confiables, seguros, inteligentes y orientados a la familia.

– La mitad tiene hijos menores de 18 años en casa.

– La mayoría (71%) son mujeres.

– Se consideran a sí mismos "seguros" y "cautelosos" en general, pero menos que los Auto-Pragmatics.

– Irónicamente, no se sienten tan cómodos ni seguros manejando: sólo el 29 % está totalmente de acuerdo en que son conductores seguros.

– Sólo a un tercio le gusta conducir mucho.

– 1 de cada 3 prefiere el asiento del pasajero al asiento del conductor (más que cualquier otro grupo).

– El 24% tiende a evitar conducir cuando puede.

– La mayoría depende de su coche para ir a trabajar.

– Aunque consideran "cómodo" a su automóvil, en sí su auto no es relevante.

– Son menos propensos a decir que su coche es un reflejo de quiénes son o que el tipo de coche que conducen es importante para ellos.

– Tienden a ser más mujeres de casa (18%). Son más propensos a conducir una minivan (19%).

Y tú, ¿cómo conduces y en qué categoría entras?

