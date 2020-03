¿Qué es el humo negro que sale del escape de un auto?

Desgraciadamente, respirar el humo negro que sale del escape de un auto es tan común que ya ni siquiera nos damos cuenta de cuantas veces lo inhalamos.

No hay nada más importante que nuestra salud. Sin embargo, muchos de nosotros en ocasiones no asimilamos el daño que nos ocasionan ciertas anomalías provocadas por los que no cuidan su vehículo.

Además de causar daños ambientales, el humo negro tiene un significado mortal en nuestra salud y que no sabíamos. Si después de leer esta nota, continúas detrás de los irresponsables que no dan mantenimiento a su auto, entonces no dudes en adquirir diversas enfermedades que te podría costar hasta la vida.

¿Qué es el humo negro?

El humo negro que sale del escape de algún vehículo es la quema de los combustibles fósiles. Esto sucede por un exceso de gasoil que ingresa a los cilindros del motor y tienen una mala combustión de la mezcla de aire y combustible.

Su el combustible no se quema completamente, se producen partículas muy pequeñas de carbón y otros gases contaminantes. Estos son liberados a través del escape.

Si se respira en exceso puede llegar a ser mortal. Pues el humo negro se compone de un 60 % a 80 % de macro- y micropartículas, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso (SO2), óxidos de nitrógeno (NOX), compuestos de plomo (Pb) e hidrocarburos aromáticos, entre otras sustancias.

Inhalar humo negro ocasiona serias enfermedades

Después de enterarnos de esto, esperemos que todos tomemos consciencia. Además de dañar nuestra visión, pulmones y crear alergias, el humo negro puede ser el causante de enfermedades sumamente graves como:

-Incremento en la presión sanguínea.

-Disminución en la producción de hemoglobina. Anemia.

-Daño en los riñones.

-Abortos.

-Infertilidad.

*Al saber esto, ¿qué se tendría que hacer para que los transportistas y camioneros usaran sus medios de transporte en perfectas condiciones y evitar esto? Compártenos tus ideas.

