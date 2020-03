Este es el top 10 del Auto Show de Ginebra

El Auto Show de Ginebra no se llevó a cabo por el coronavirus. El gobierno del Cantón ginebrino prohibió cualquier junta multitudinaria, más de mil personas no estuvieron permitidas.

Sin embargo las marcas se prepararon y reajustaron sus lanzamientos para transmitir en vivo y realizar presentaciones de producto de manera digital. Y de ello nuestra selección, a pesar de haber contado con la invitación por parte de Mercedes-Benz.

No, los que se adelantaron como GTI y GTD, además de KIA Sorento, no están contemplados.

Te presentamos el top 10 del Auto Show de Ginebra

Audi A3 / Cortesía

Audi A3 2021

El famoso hatch de la marca se presentó en cuarta generación. Estéticamente se pone a tono con la inspiración de Q8, parrilla Singleframe característica, nuevas luces delanteras y traseras led con opción a Matrix led, mayor robustez gracias a un trazo más largo, más bajo y ancho. Además de un diseño interior excepcional. Fue presentado con motores a gasolina y diésel, ambos turbo. Pero a México llegará con el 1.5 litros con 150 hp y transmisiones Tiptronic de 7 relaciones. En tecnología tiene pantalla de infoentretenimiento de 10.1 pulgadas, head up display y sistema de audio Bang & Olufsen.

Bentley Mulliner Bacalar

Sólo 12 unidades estarán disponibles, todas personalizables al máximo. Pero también enfocadas a un diseño de tecnología sustentable. Cuenta con un motor biturbo de 12 cilindros y 6 litros de desplazamiento que produce 641 caballos de fuerza – 667 libras pie. Su nombre se inspira en la laguna yucateca de Bacalar. Utiliza materiales bespoke naturales como lana británica natural, y madera Riverwood de árboles caídos de madera natural. Es un biplaza GT con rines de 22 pulgadas. Presenta una pantalla digital giratoria MMI que puede esconderse para un look más discreto.

BMW i4 Concept / Cortesía

BMW i4 Concept

Todavía no lo tienen listo pero sigue mostrando la parrilla inmensa que nos presumió hace algunos meses. En teoría este ejemplar dará 523 caballos producto de motores eléctricos suministrados por una batería de 80 kWh con autonomía de 600 kilómetros. El performance será notable (0-100 en 4 segundos) y la velocidad punta alcanzará los 200 km/hora. Cargará el 80% de la pila en 35 minutos.

Cupra Formentor / Cortesía

Cupra Formentor

Su nombre proviene del Cabo de Mallorca, siguiendo con la tradición española de SEAT. Se trata del primer Cupra, el vehículo ya es de producción y es híbrido de alto desempeño en el tope de la gama. Sin embargo también hay versión full a gasolina: 2 litros turbo de 4 cilindros y 306 hp con 295 libras pie de torque. Unos datos muy similares a Cupra Ateca o al Cupra León. Pero con una carrocería diferenciada que, además, montará un PHEV que entregará 242 caballos y un rango totalmente eléctrico de 50 kilómetros. Transmisión automática de doble embrague y 7 cambios, pantalla de 12 pulgadas e interiores en piel y Alcántara forman parte de la ecuación.

Hyundai Prophecy / Cortesía

Hyundai Prophecy

Totalmente eléctrico, conceptual, de líneas orgánicas y sensuales. Así lo describe la marca y la verdad, no se equivoca. Aires futuristas para los rines de forma de hélice, tecnología de iluminación interior y la ausencia de volante forman parte de su característica principal. Este vehículo tiene un joystick, como el de los simuladores de vuelo. No es un auto, es la base del futuro dentro de la marca y ese futuro nos fascina.

Koenigsegg Gemera / Cortesía

Koenigsegg Gemera

Es el primer hiperauto para cuatro pasajeros, y vaya que es veloz: 1.9 segundos de 0-100 kilómetros por hora, da espacio real a 4 adultos y le caben 4 maletas. Limitado a 300 ejemplares, cuenta con 3 motores eléctricos y presenta el turbo de 3 cilindros más potente de la historia. El 2 litros biturbo da 600 hp y 443 libras pie, todo para que en conjunto alcancen los mil 700 caballos y dos mil 581 torques. Wow, pero además su motor es flexible y puede funcionar con Gen 2.0 o metanol neutro de C02, siendo verde. El interior luce materiales lujosos personalizables y audio con 11 bocinas, además de infotaintment compatible con Apple o Android.

McLaren 765LT / Cortesía

McLaren 765LT

El superdeportivo ofrece lo que todos quieren, o sea: un auto homologado para la calle, pero preparado para la pista. Y en ese orden de ideas cuenta con la mayor tecnología en aerodinámica disponible bajo las siglas LT, que significan Longtail. Luce un nuevo compuesto más flexible, resistente y ligero que la fibra de carbono, incrementa el downforce en 25% frente al 720s y baja de peso 80 kilogramos. Todo ello lo lleva de 0-100 en 2.7 segundos, luego tardará 7.2 en alcanzar los 200 y seguirá hasta los 329 kilómetros por hora. Cuenta con el maravilloso V8 biturbo de 755 hp y 590 libras pie de torque. El aire acondicionado y el estéreo se venden por separado.

Mercedes-Benz Clase E / Cortesía

Mercedes-Benz Clase E

Ofrece un sustancial rediseño que involucra la eliminación del motor V6 por un más eficiente 6 en línea.Un refinado motor que libera 362 hp y 362 libras pie de torque. Esto acoplado a una caja automática de 9 velocidades, que se incluye en todas las versiones. Los 4 cilindros darán 255 hp y 273 libras, mientras que los AMG empujarán con el 3 litros 6 cilindros asistido de un eléctrico para 429 hp y 384 libras pie. Se presenta E-Class All Terrain como parte del lanzamiento, un sportstourer que no vendrá a México, mientras que adiciones al MBUX y a las asistencias están contempladas.

Porsche 911 Turbo S / Cortesía

Porsche 911 Turbo S

El emblemático 911 llegó turbocargado en su más reciente generación, 992. El bólido se presenta con un bóxer 6 cilindros biturbo de 3.8 litros que libera 650 caballos y 590 libras pie de torque. O sea, 70 hp más que la generación pasada, por lo que es el más poderoso jamás creado gracias a dos turbos simétricos de geometría variable. En ambos, coupé y convertible se entrega la misma cantidad de power, mientras que la suspensión adaptativa la personalización y demás están contemplados. En prestaciones irá de 0-100 en 2.7 segundos y el 0-200 lo hará en 8.9. Mientras que la velocidad punta está ajustada a 330 kilómetros por hora, vaya nave.

Renault Morphoz Concept

Este vehículo será 100 por ciento eléctrico, pero además presenta un concepto de versatilidad total en producción. No es un coupé, no es un crossover, no es un compacto urbano, sino que es todo. Su tamaño puede modificarse, su estructura también, el habitáculo se ajusta y es versátil debido a la ausencia del poste B. Se ofrecerán diferentes mecánicas según versiones City y Travel, con rangos que van desde los 250 hasta 700 km. Ideal para compra personal o car sharing, tendrá autonomía Nivel 3 y buscará ser oferta de entrada en los autos de su especie.

Nota:

El Salón del Automóvil, comúnmente llamado Auto Show de Ginebra, se lleva a cabo desde 1905, pero desde 1923 se tiene registro fotográfico. Este año se celebraba la edición 90 de la junta.