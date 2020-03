Todo lo que tienes que hacer antes de encender tu auto y evitar accidentes

Encender tu auto y conducirlo, son dos acciones tan rutinarias en la vida que seguramente las haces automáticamente sin pensar en los riesgos que podrían suceder. Y es que la falta de conocimiento sobre los percances que pasan por pequeños descuidos, hacen que actuemos de una manera irresponsable.

No importa si no has tenido accidentes o “sientas” el auto en perfectas condiciones, todos los días debemos de prestar atención a las siguientes recomendaciones que podrían evitar un percance vial o que tu bolsillo sufra de más.

Así que, antes de encender tu auto toma en cuenta los siguientes consejos que a continuación especificaremos.

Recomendaciones básicas que debes seguir antes de encender tu auto

Líquido de frenos

Una de nuestras recomendaciones básicas y de gran importancia para antes de encender tu auto, es revisar el líquido de frenos. Si no se tiene el nivel correcto de este líquido, podrías sufrir un accidente grave o dañar el sistema.

Nivel del agua

Es importante considerar el clima y el tráfico al que estas habituado. Pues estos dos elementos pueden hacer que tu auto se caliente y se dañe el motor. Antes de encender tu auto, fíjate que el recipiente del agua este en el nivel correcto. No lo sobrepases y tampoco lo traigas a punto de extinguirse.

Llantas en buen estado

Anteriormente hemos escrito acerca de las llantas. Espero que no dejen pasar por desapercibido este punto, pues los neumáticos son tan importantes como necesarios para garantizar tu seguridad en el auto.

Batería

Es muy común ver como un auto le pasa batería a otro. Para evitar esto, antes de encender tu auto, asegúrate de que la batería este bien conectada y revisa su fecha de caducidad.

Luces

No importa si vas a conducir de día, las luces del auto son necesarias para tener una buena iluminación del camino. Nunca sabes hasta que hora andarás conduciendo por las calles de la ciudad.

Retrovisores

Una vez que hayas revisado todo lo anterior, entonces ingresa al auto y ajusta los retrovisores. No hay nada mejor que conducir con todos los elementos a tu medida.

Posición del volante

Ajustar el volante en una posición correcta, te garantizará seguridad y confort al momento de manejo. Además, podrás tener la capacidad de reaccionar rápidamente a cualquier imprevisto si lo tienes en una posición correcta.

Gasolina

¡No te la juegues! En este punto, tu auto tendrá que estar encendido para poder saber cuánta gasolina tiene. Si tienes menos de ¼, será mejor que vayas a llenar el tanque. No importa cuál sea la distancia que vayas a recorrer.

Te puede interesar: Este es el nuevo Batimóvil – The Batman