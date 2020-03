Conoce cómo Mercedes-Benz puede apoyar con la producción de equipos médicos

En la historia de la humanidad, han habido momentos clave que exigen lo mejor de nosotros en materia de colaboración y responsabilidad social. Mercedes-Benz lo sabe y, por ello, grupo Daimler ha ofrecido su apoyo con la producción de equipos médicos.

¿En qué consistiría? Con información de la marca, con la ayuda de impresoras 3D se pueden producir los componentes individuales que se necesitan con urgencia en tecnología médica.

En palabras de Jörg Burzer, miembro del Consejo de Administración de Mercedes-Benz AG, Producción y cadena de suministro:

"Con nuestro equipo altamente competente y años de experiencia en tecnología de impresión 3D, estamos listos para hacer nuestra contribución a la producción de dispositivos médicos.

Con este fin, también estamos en contacto con el gobierno del estado de Baden-Württemberg.

Nuestra experiencia y conocimiento especializado está disponible para producción; ahora depende del sector de tecnología médica contactarnos. Nuestras impresoras 3D están definitivamente disponibles".

These are not usual times.

Our 3D printers are ready to support. #COVID19 #Daimler pic.twitter.com/f2uyzn67Jw

— Daimler AG (@Daimler) March 27, 2020