Niña deja endeudado a su padre después de visitar una agencia de autos de lujo

Ir a una agencia de autos de lujo y salir endeudado sin haber comprado un vehículo, sería una de las situaciones más dolorosas. Y eso fue lo que sintió este padre que ahora tendrá que pagar una fuerte cantidad de dinero a causa de una travesura de su hija.

Si quieres saber más acerca de esta trágica historia, continúa leyendo, pues fue noticia a nivel mundial.

Todo sucedió en una agencia de autos de lujo de la marca Audi en la ciudad de Guilin, en China cuando el padre acompañado de un amigo y su hija decidieron entrar al recinto a conocer las novedades de la marca automotriz. Sin embargo, la visita resultó ser muy costosa.

3yo Uses Stone to Scratch 10 Audi Cars in Showroom While Parents Not Paying Attention https://t.co/15vdTqOCWw

— WORLD OF BUZZ (@WORLDOFBUZZ) December 12, 2019