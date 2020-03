Consejos para cuidar tu auto y mantenerlo en buenas condiciones esta cuarentena

Cuando pensamos en cuidado del auto en la cuarentena, ¿qué se nos viene a la mente? Seguramente, limpiarlo y que se vea bonito.

Pero, en realidad, va mucho más allá de eso. El tenerlo estacionado por mucho tiempo tiene sus consecuencias, por lo que debes estar prevenido.

Como desconocemos con exactitud cuánto durará esta cuarentena, es mejor realizar ciertos chequeos nosotros mismos.

Lo básico

– Las llantas pueden bajarse bastante, por lo que te recomendamos inflarlas un poco más de lo normal.

– Mantén lleno el tanque de gasolina.

– Cada que puedas, enciende el vehículo.

– Ten en observación la batería, puesto que puede bajarse sin previo aviso.

– Si está expuesto a condiciones climatológicas, lo mejor es cubrirlo. Especialmente del sol, el cual puede dejar huella en la pintura.

– No olvides revisar los niveles de aceite y líquidos, como el refrigerante.

– Lávalo frecuentemente para evitar que la tierra y la suciedad permanezca mucho tiempo y maltrate la pintura.

A fondo

– Reemplaza el filtro de gasolina para eliminar la concentración de impurezas. Esto ayudará a que se efectúe mejor la combustión.

Pixabay

– Además de verificar la presión de las llantas, como mencionamos anteriormente, y calibrarlas cuando estén frías, revisa el nivel de desgaste de la banda de rodamiento. Si es necesario, por tu seguridad, cámbialas antes de que vuelvas a usar el auto.

– Revisa las correas del motor y los cables que se encargan de conducir la electricidad para producir la combustión.

– Si nunca has cambiado los filtros del sistema de aire acondicionado o no le has dado mantenimiento, es momento de hacerlo.

Finalmente, no quieres que sea un caldo de cultivo para bacterias y hongos que puedan perjudicar tu salud, ¿o sí?

Limpieza intensiva

Con toda la calma del mundo, pon tu disco favorito y aprovecha para limpiar y desinfectar tu auto a profundidad.

Aunque no lo creas, el auto tiene hasta 9 veces más gérmenes que un baño público, especialmente el volante.

Por ello, es indispensable que, primeramente, aspires a profundidad cada sección y rincón de tu auto. Aprovecha para lavar las vestiduras, los tapetes y las alfombras.

Ahora sí, procede con la desinfección. Nada más, toma en cuenta que, si los interiores son de piel, materiales sintéticos y vinilo, debes evitar el alcohol y el contacto directo con antibacteriales. Por supuesto, tampoco debes usar solventes.

Cualquier producto que utilices, recuerda remover cualquier residuo químico que pueda dañar los materiales.

Finalmente, si te animas, lo quieres poner guapo y cuentas con un kit de encerado y pulido, qué mejor momento para hacerlo.

Foto: Pixabay

Por último, si ya limpiaste tu auto y por alguna razón tienes que salir o alguien más se sube al auto, ten a la mano unas toallas desinfectantes.

¡No escatimes en darle una nueva limpieza en las áreas de contacto! Aunque parezca exagerado, no está de más

Y tú, ¿ya preparaste tu auto para la cuarentena?

