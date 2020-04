Michael Jordan y su amplia colección de autos

La serie de Netflix de Michael Jordan “The Last Dance”, se ha posicionado como una de las mejores opciones para ver durante esta cuarentena. No solo porque está sustentada con datos verídicos, si no porque habla de la vida de unos de los mejores deportistas de todos los tiempos.

Una vez adentrándonos en el tema y siendo un medio de comunicación de autos, quisimos investigar un poco de los tantos autos que tiene o ha tenido Michael Jordan. Pues sin duda alguna, es un gran amante de la velocidad, deportividad y del manejo.

Michael Jordan y su colección de autos

La colección de autos de Michael Jordan está conformada por superdeportivos que estamos seguros te harán suspirar y desear tener alguno de ellos en tu garaje.

Más de 13 autos superdeportivos de diferentes marcas como: Lamborghini, Porsche, Ferrari, Aston Martin, son los vehículos que Michael Jordan suele conducir.

Chevrolet Corvette ZR1

Se fabricaron únicamente 448 unidades del Chevrolet Corvette ZR1 y Michael Jordan tiene uno de ellos.

Mercedes-Benz SL 55 AMG

El ex basquetbolista de la NBA suele disfrutar de sus caminos a bordo de un Mercedes-Benz SL 55 AMG de 510 hp y un motor V8 de 5,5 litros.

Audi R8 Spyder

¡Un Spyder! ¿Quién no desearía tener este auto? Definitivamente este es uno de los autos de mayor diversión que tiene Michael Jordan en su colección de superdeportivos.

Ferrari 559 GTB Fiorano

En numerosas ocasiones se ha visto a Michael Jordan conducir un Ferrari 559 GTB Fiorano con motor de 12 cilindros en V que genera 660 hp.

McLaren 722 Edition

Dentro de la amplia colección de autos de Michael Jordan se encontraba este Mercedes SLR McLaren 722. El basquetbolista lo utilizó muy poco y después lo subastó.

Ferrari 512 TR

Por supuesto que no podía faltar un Testarossa dentro de los vehículos favoritos de Michael Jordan.

Este auto tiene las placas personalizadas con sus iniciales y la palabra air.

Aston Martin V8 Vantage

Un Aston Martin Vantage con motor V8 de 4.7 litros y 414 hp, es otro de los vehículos más representativos de la colección que tiene el ex jugador de la NBA.

Lamborghini Gallardo

Un hermoso Lamborghini Gallardo de 10 cilindros con 108 hp es en el que se ha visto en numerosas ocasiones al deportista.

