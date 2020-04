Pareja se cansa de aislamiento, emprende viaje, ¡y policía confisca su auto por desobedecer cuarentena!

El encierro no es fácil para nadie. Sin embargo, el confinamiento no sólo se trata de uno mismo, sino de resguardar la seguridad de los demás. A pesar de ello, muchas personas deciden continuar con sus vidas, aunque en algunos países esto está severamente restringido. Esto ocasionó que una pareja en Reino Unido pasara de tener un descanso de relajación a un problema con la ley.

Con información de Daily Mail, la pareja decidió tomar un mini descanso conduciendo alrededor de 482 km de Kent a Cornwall.

Sin embargo, esto no pasaría desapercibido por la policía. Por el contrario, la policía los sorprendió mientras ellos dormían en su auto.

Lo peor de todo, es que el viaje era una mala idea desde el principio: no contaban con seguro ¡ni permiso para conducir! Evidentemente, todo esto ameritó que confiscaran su auto.

La agente de la policía publicó en su cuenta de Twitter el incidente. Acto seguido, la gente felicitó a la oficial y aprovecharon para denunciar el egoísmo de muchas personas.

Found 2 people sleeping in a car in #Falmouth Checked their details & both live in #Kent & had driven down for a mini break. But driver had No Insurance & No Driving Licence! Car seized & 2 #FixedPenaltyNotices issued for Breaching the #Covid_19 #lockdown #restrictions #StayHome pic.twitter.com/EyDf5Scous

— The Hungry Copper (@thehungrycopper) April 25, 2020