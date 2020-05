Crean popo de pájaro artificial, ¡para proteger la pintura de los autos!

Si bien el estacionarte debajo de un árbol es una atractiva solución para que el auto no se caliente, hay un precio a pagar: el riesgo de ser víctima de la popo de pájaro.

No es para menos, en combinación con el sol, es muy dañino para la pintura del auto. Más todavía, porque la popo también contiene ácido úrico, equivalente a la orina y formado en el tracto urinario.

Para entender cómo funciona y ponerle fin a este letal enemigo de la pintura, Ford lo ha visto como un área de oportunidad.

La compañía ha desarrollado excrementos sintéticos en laboratorio para preparar sus vehículos. En palabras de la marca, son tan realistas que pueden reflejar con precisión las diferentes dietas y su posterior acidez.

Por lo menos, considerando la mayoría de las aves en Europa. La finalidad es probar la calidad de la pintura de los vehículos.

¿Cómo lo hacen?

Aplicados a paneles de prueba como un aerosol, las piezas de muestra se someten a 40 ° C, 50 ° C y 60 ° C en un horno para replicar la exposición del auto en temperaturas extremas.

Es así como llevan la protección contra la corrosión de la pintura a sus límites. Finalmente, como mencionábamos anteriormente, el gran aliado del excremento contra la pintura es el sol.

Por si fuera poco, realizan más pruebas: rocían ácido fosfórico mezclado con detergente jabonoso y polen sintético en los paneles antes de someterlos en hornos a 60 ° C y 80 ° C durante 30 minutos.

La finalidad es proteger contra partículas en el aire como el polen y la savia pegajosa de los árboles. ¡Increíble!

Finalmente, a todos nos interesa que la pintura de nuestro auto se mantenga lo mejor posible por más tiempo.

El calor

El sol no sólo favorece que la popo de pájaro se seque y adhiera. También provoca que la pintura se suavice y se expanda.

Cuando finalmente se enfría, ésta se contrae. Al hacerlo, cualquier suciedad o partícula, se adhiere a la superficie.

¿El resultado? Tal como señala la marca, puede dejar una impresión permanente. Y sí, para quitarlo, se requerirá de un costoso tratamiento especializado.

¿Qué está haciendo Ford al respecto?

Básicamente, ajustan los pigmentos, resinas y aditivos que forman parte de la pintura protectora brillante. Es así como garantizan que el recubrimiento tenga el maquillaje óptimo para resistir el impacto de este tipo de contaminantes, ¡sin importar el clima!

Otras pruebas de pintura incluyen:

– Ser bombardeado sin parar con luz ultravioleta por hasta 6 mil horas (250 días) en un laboratorio de luz. Esto es para simular cinco años en el lugar más brillante de la tierra.

– Congelarse en temperaturas bajo cero.

– Exponerse a la severa suciedad invernal de la carretera en una cámara de sal de alta humedad .

– Someterse a manchas de combustible simuladas por sobrecarga de combustible de la estación de servicio del vehículo.

Finalmente, si has sido víctima de popo de pájaro, la marca recomienda lavar el auto con una esponja y agua tibia que contenga un champú de pH neutro.

Es indispensable eliminar inmediatamente y con suavidad cualquier sustancia en la pintura, ¡aunque parezca inofensiva!

De la misma manera, funciona el encerar el auto una o dos veces al año. Esto no sólo mantiene la pintura más brillante, sino que garantiza que los acabados resistan mejor a las adversidades del ambiente.

¿Quieres saber más tips para removerla? Lee la siguiente nota.

#elfuturodelautoeshoy

